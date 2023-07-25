Гигантскую сферу из светодиодных панелей запустили в Лас-Вегасе. Это надо видеть

Внутри шара расположен сферический театр на 18 000 мест, а также круговой светодиодный экран с разрешением 16K. Весь проект обошёлся Sphere Entertainment более чем в $2 млрд.



По данным The Verge, панели из 48 отдельных светодиодов расположены на расстоянии восьми дюймов друг от друга, а каждая может отображать 256 млн различных цветов. Официальное открытие «Сферы» состоится только в сентябре 2023 года, но до того времени её будут включать каждую ночь.