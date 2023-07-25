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Гигантскую сферу из светодиодных панелей запустили в Лас-Вегасе. Это надо видеть

Гигантскую сферу из светодиодных панелей запустили в Лас-Вегасе. Это надо видеть

Автор:
25 июля 2023 10:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Гигантскуая сфера   Лас-Вегас   красота   светодиодные панели   фантазия   фото   
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В самом сердце Лас-Вегаса появилась новая достопримечательность под названием The Sphere (Сфера), которая представляет собой шар высотой 111 метров, обклеенный 1,2 млн светодиодов.

Для демонстрации проекта на экране площадью 53 880 квадратных метров запускали различные анимации, включая фейерверк, американский флаг, Луну и даже гигантское глазное яблоко.

Внутри шара расположен сферический театр на 18 000 мест, а также круговой светодиодный экран с разрешением 16K. Весь проект обошёлся Sphere Entertainment более чем в $2 млрд.

По данным The Verge, панели из 48 отдельных светодиодов расположены на расстоянии восьми дюймов друг от друга, а каждая может отображать 256 млн различных цветов. Официальное открытие «Сферы» состоится только в сентябре 2023 года, но до того времени её будут включать каждую ночь.

Источник:

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Метки: Видео   Гигантскуая сфера   Лас-Вегас   красота   светодиодные панели   фантазия   фото   
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3  комментария
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15k
banzai7 Час назад
Это ж сколько надо промышленых альпинистов, чтобы её от грязи очистить?
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10k
Борис Карабанов 47 минут назад
Похоже, что это тот самый мыльный долларовый пузырь, который вот-вот лопнет. Кстати, кто-нибудь, просветите, а зачем отображать "256 миллионов цветов", если глаз человека, ну, по самым-самым смелым исследованиям способен различить не более 50 тысяч?
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6k
ManRox 58 минут назад
Так была уже новость ранее про это чудо
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