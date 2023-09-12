47-летняя жительница Петербурга скончалась в клинике пластической хирургии после 27 операций за раз

47-летняя женщина обратилась в премиальную клинику пластической хирургии, чтобы сделать небольшую операцию.
Дочь 47-летней пациентки премиальной клиники "Абриелль" рассказала, что у матери не было проблем со здоровьем, Анна вела активный образ жизни. В разговоре с Mash Кира (дочь умершей) отметила, что её мама несколько раз в неделю вместе с тренером пробегала 10-километровые дистанции.
До обращения в клинику "Абриелль" женщина никогда не делала никаких пластических операций. Перед тем, как решиться на блефаропластику (операция, которая убирает мешки и синяки под лазами), Анна посоветовалась с дочерью, подругами и мужем. Погибшая никому не сообщала о том, что планирует сделать почти три десятка дополнительных операций за один раз.
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Mash уточняет, что врачи уговорили Анну сделать лифтинг разных областей лица, булхорн (подтяжка верхней губы), игольчатый лифтинг кожи лица, шеи и спины, липолифтинг груди и ягодиц, липосакция 23 зон тела и так далее. Все эти операции были проведены за один раз. Операции проводила лично главный врач клиники.
После многочисленных операций состояние 47-летней Анны Ф. ухудшилось, она не выходила на связь с родными. Врачи клиники уверяли, что пациентка просто спит. В итоге выяснилось, что у Анны анемия, из-за чего её экстренно отправили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, но спасти женщину уже не удалось, уточняет SHOT.
Семья пациентки обратилась в полицию.
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Жил был один менеджер по продажам. Пошел устраиваться на работу. Долго ли коротко ли резюме рассылал, а как-то пришел в одну контору на собеседование с генеральным директором. И шло у них собеседование шесть часов. Уже и директор взмок, и менеджер три раза воды просил. А все никак не могут договориться. Начинали с двухсот баксов в месяц - а уже за два с половиной килобакса спорят, и проценты, и бонусы, и какие-то еще там спортзалы, мобильные связи, обеды, подъемные, страховки, отпуск, командировочные, машину служебную, ноутбук, кучу всякого менеджер себе выбил. Сдался в итоге генеральный директор, все условия выполнил. Все, что менеджер просил - дал.
Приступил менеджер к работе, и за первый месяц увеличил продажи втрое, потом вдесятеро, потом в сто раз, потом вообще все в конторе продал, включая мебель, канцтовары, секретаршу - мужикам в баню, базу данных клиентов - конкурентам, а самого шефа - налоговой.
Потому что это был, сцуко, очень хороший менеджер по продажам…
надо было сразу 100 делать - дура !