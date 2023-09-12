47-летняя жительница Петербурга скончалась в клинике пластической хирургии после 27 операций за раз

Дочь 47-летней пациентки премиальной клиники "Абриелль" рассказала, что у матери не было проблем со здоровьем, Анна вела активный образ жизни. В разговоре с Mash Кира (дочь умершей) отметила, что её мама несколько раз в неделю вместе с тренером пробегала 10-километровые дистанции.

До обращения в клинику "Абриелль" женщина никогда не делала никаких пластических операций. Перед тем, как решиться на блефаропластику (операция, которая убирает мешки и синяки под лазами), Анна посоветовалась с дочерью, подругами и мужем. Погибшая никому не сообщала о том, что планирует сделать почти три десятка дополнительных операций за один раз.