FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7627 постов • 1031 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
47-летняя жительница Петербурга скончалась в клинике пластической хирургии после 27 операций за раз

47-летняя жительница Петербурга скончалась в клинике пластической хирургии после 27 операций за раз

Автор:
12 сентября 2023 10:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   внешность   интересное   клиника   косметолог   красота   операция   фото   
2386
2
1

47-летняя женщина обратилась в премиальную клинику пластической хирургии, чтобы сделать небольшую операцию.

Дочь 47-летней пациентки премиальной клиники "Абриелль" рассказала, что у матери не было проблем со здоровьем, Анна вела активный образ жизни. В разговоре с Mash Кира (дочь умершей) отметила, что её мама несколько раз в неделю вместе с тренером пробегала 10-километровые дистанции.

До обращения в клинику "Абриелль" женщина никогда не делала никаких пластических операций. Перед тем, как решиться на блефаропластику (операция, которая убирает мешки и синяки под лазами), Анна посоветовалась с дочерью, подругами и мужем. Погибшая никому не сообщала о том, что планирует сделать почти три десятка дополнительных операций за один раз.

Mash уточняет, что врачи уговорили Анну сделать лифтинг разных областей лица, булхорн (подтяжка верхней губы), игольчатый лифтинг кожи лица, шеи и спины, липолифтинг груди и ягодиц, липосакция 23 зон тела и так далее. Все эти операции были проведены за один раз. Операции проводила лично главный врач клиники.

После многочисленных операций состояние 47-летней Анны Ф. ухудшилось, она не выходила на связь с родными. Врачи клиники уверяли, что пациентка просто спит. В итоге выяснилось, что у Анны анемия, из-за чего её экстренно отправили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, но спасти женщину уже не удалось, уточняет SHOT.

Семья пациентки обратилась в полицию.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Санкт-Петербург   внешность   интересное   клиника   косметолог   красота   операция   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
x3matic 2 часа назад
Долбойопов гибнет все больше и больше.Но природу так никто и не победил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
742
Шурман 8 минут назад
У жены тетка родная решилась на подтяжку лица в 57 . Короче ей посоветовали клинику в Москве , посоветовали ей ее же подруги с кем она по пятницам отдыхала всегда . Короче теперь она не моргает , выглядит все очень странно , стала худой . Самое хреновое было когда все пошло не по планам и потом на нормалью уже помощь потребовалось примерно 14 штук евро а у нее таких денег нет . Собрали всей семьей дали ей эти бабки теперь мы еще и виноваты . Она хотела быть красивой а виноваты мы . Вот такая вот история .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мочи свиней! 14 минут назад
Мамаше всё мальчиков хотелось, кроила мордаху так и сяк. Жалкое зрелище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Марина Полчаса назад
Мда, а могла бы стать вот такой красавицей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Alexander L Марина 12 минут назад
Той, что посередине?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Полчаса назад
Врачи может в клинике и не очень, но вот менеджеры по продажам топчик.

Жил был один менеджер по продажам. Пошел устраиваться на работу. Долго ли коротко ли резюме рассылал, а как-то пришел в одну контору на собеседование с генеральным директором. И шло у них собеседование шесть часов. Уже и директор взмок, и менеджер три раза воды просил. А все никак не могут договориться. Начинали с двухсот баксов в месяц - а уже за два с половиной килобакса спорят, и проценты, и бонусы, и какие-то еще там спортзалы, мобильные связи, обеды, подъемные, страховки, отпуск, командировочные, машину служебную, ноутбук, кучу всякого менеджер себе выбил. Сдался в итоге генеральный директор, все условия выполнил. Все, что менеджер просил - дал.
Приступил менеджер к работе, и за первый месяц увеличил продажи втрое, потом вдесятеро, потом в сто раз, потом вообще все в конторе продал, включая мебель, канцтовары, секретаршу - мужикам в баню, базу данных клиентов - конкурентам, а самого шефа - налоговой.
Потому что это был, сцуко, очень хороший менеджер по продажам…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Олег Полчаса назад
природа сама избавляется от идиотов.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss 39 минут назад
всего 30 операций ?
надо было сразу 100 делать - дура !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злодей Час назад
Если убрать нависшие веки и мешки под глазами, человек начинает реально выглядеть лучше. Судя по тому,что была указана анемия, потеряла слишком много крови при этих операциях. Нельзя столько делать за раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
pynh 2 часа назад
Т.е. кривой нос ей не мешал. Мешали мешки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
337639



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому
В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому
С ностальгией по 80-м: пост о тех и про тех, кто жил в то волшебное время
С ностальгией по 80-м: пост о тех и про тех, кто жил в то волшебное время
Набирающие популярность в сообществах
МотоВсячина
МотоВсячина
ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет
ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все мы немного Гена Букин

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомобили#ДТП#аварии#интересное#люди#Автовсячина#новости#дизайн#истории
#фото#автомир#животные#интересно#Россия#позитив#Дагестан#США#женщины#повезло
#Прикол#машина#подборка#авто аварии#в мире#сарказм#задержание#полиция#забавно#Санкт-Петербург
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Филя, остановись!: Киркоров снова себя перешил, сделав живот как у игрушечного Кена Филя, остановись!: Киркоров снова себя перешил, сделав живот как у игрушечного Кена На премии "Грэмми" Мадонна показала своё новое лицо и подняла волну шуток в сети На премии "Грэмми" Мадонна показала своё новое лицо и подняла волну шуток в сети "Миссис Россия -2023" стала учительница, которая прячет настоящее лицо за фильтрами "Миссис Россия -2023" стала учительница, которая прячет настоящее лицо за фильтрами 15 спортсменок, которые вошли в топ самых привлекательных по версии спортивного журнала 15 спортсменок, которые вошли в топ самых привлекательных по версии спортивного журнала "Никто не откажется прикормить такого крапа!": в сеть слили список студенток МГТУ им. Баумана с&nbsp;сексистскими оценками "Никто не откажется прикормить такого крапа!": в сеть слили список студенток МГТУ им. Баумана...

На что жалуетесь?

Вернуться