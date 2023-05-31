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Знаменитая китайская восьмиэтажка, расположенная прямо внутри эстакады

Знаменитая китайская восьмиэтажка, расположенная прямо внутри эстакады

Автор:
31 мая 2023 16:23
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Застройщики   Китай   дом-гвоздь   жильцы дома   истории из жизни   истории людей   не повезло   упрямство   
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Такие дома, находящиеся в неположенном месте, в Китае называют «дингзиху», или «дом-гвоздь». Обычно казусы с «упрямыми гвоздями» случаются во время новой застройки, когда люди отказываются покидать свои дома, и приходится как-то выкручиваться...


Дом номер 28 на Юнсин Цзе — необычная достопримечательность китайского города Гуанчжоу. Восьмиэтажный многоквартирный дом возвышается прямо в центре оживлённой эстакады. Странно? Весьма!


А произошло следующее: в 2008 году в районе Хайчжу в Гуанчжоу было решено строить новую дорожную развязку и для этого потребовалось снести ряд зданий. Большинство жителей достигли соглашения с застройщиком, продали своё жилище и переехали. Но три жителя 8-этажного жёлтого дома отказались покинуть квартиры, если их требования не будут выполнены. Условия они выдвинули настолько жёсткие, что застройщики решили отказаться от переговоров и просто построить эстакаду вокруг этого несчастного здания!


Сегодня городскую аномалию дома 28 приводят в пример как историю самой упорной борьбы жителей Гуанчжоу против застройщиков.


Широкую известность история получила в 2015 году, попав в международные новости благодаря фотографиям нового туннеля Чжотоузуй. Людей больше заинтересовал изолированный в центре эстакады «дом-гвоздь», чем ультрасовременный туннель, а упорство оставшихся обитателей дома стало одной из главных новостных тем.


Согласно статье That’s Mags за 2017 год, единственными, кто остался жить в доме 28, были Го Чжимин и его брат, которые отказались выезжать из своей квартиры площадью 30 квадратных метров. В любом случае после строительства объездной эстакады у них практически не было шансов получить хоть какую-то компенсации от застройщиков. В то время в квартиру Го всё еще подавались вода и электричество, а автобусные остановки и супермаркеты у братьев были в шаговой доступности.


«Большинство жителей получили около 400 000 юаней ещё в 2011 году. Этой суммы на тот момент было достаточно для покупки квартиры на вторичном рынке. Поэтому большинство наших соседей взяли деньги, чтобы купить новое жильё», — сказал Го газете Southern Metropolis Daily.


Какой тут можно сделать вывод? Упрямство, возможно, не самое плохое качество, но иногда нужно и голову включать.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Застройщики   Китай   дом-гвоздь   жильцы дома   истории из жизни   истории людей   не повезло   упрямство   
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2  комментария
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29k
Ваня 52 минуты назад
и что, тема не совсем раскрыта?..
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2k
Змей Горыныч 3 минуты назад
Киев. Осокорки
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