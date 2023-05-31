Знаменитая китайская восьмиэтажка, расположенная прямо внутри эстакады

Такие дома, находящиеся в неположенном месте, в Китае называют «дингзиху», или «дом-гвоздь». Обычно казусы с «упрямыми гвоздями» случаются во время новой застройки, когда люди отказываются покидать свои дома, и приходится как-то выкручиваться...
Дом номер 28 на Юнсин Цзе — необычная достопримечательность китайского города Гуанчжоу. Восьмиэтажный многоквартирный дом возвышается прямо в центре оживлённой эстакады. Странно? Весьма!
А произошло следующее: в 2008 году в районе Хайчжу в Гуанчжоу было решено строить новую дорожную развязку и для этого потребовалось снести ряд зданий. Большинство жителей достигли соглашения с застройщиком, продали своё жилище и переехали. Но три жителя 8-этажного жёлтого дома отказались покинуть квартиры, если их требования не будут выполнены. Условия они выдвинули настолько жёсткие, что застройщики решили отказаться от переговоров и просто построить эстакаду вокруг этого несчастного здания!
Сегодня городскую аномалию дома 28 приводят в пример как историю самой упорной борьбы жителей Гуанчжоу против застройщиков.
Широкую известность история получила в 2015 году, попав в международные новости благодаря фотографиям нового туннеля Чжотоузуй. Людей больше заинтересовал изолированный в центре эстакады «дом-гвоздь», чем ультрасовременный туннель, а упорство оставшихся обитателей дома стало одной из главных новостных тем.
Согласно статье That’s Mags за 2017 год, единственными, кто остался жить в доме 28, были Го Чжимин и его брат, которые отказались выезжать из своей квартиры площадью 30 квадратных метров. В любом случае после строительства объездной эстакады у них практически не было шансов получить хоть какую-то компенсации от застройщиков. В то время в квартиру Го всё еще подавались вода и электричество, а автобусные остановки и супермаркеты у братьев были в шаговой доступности.
«Большинство жителей получили около 400 000 юаней ещё в 2011 году. Этой суммы на тот момент было достаточно для покупки квартиры на вторичном рынке. Поэтому большинство наших соседей взяли деньги, чтобы купить новое жильё», — сказал Го газете Southern Metropolis Daily.
Какой тут можно сделать вывод? Упрямство, возможно, не самое плохое качество, но иногда нужно и голову включать.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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