Знаменитая китайская восьмиэтажка, расположенная прямо внутри эстакады





Дом номер 28 на Юнсин Цзе — необычная достопримечательность китайского города Гуанчжоу. Восьмиэтажный многоквартирный дом возвышается прямо в центре оживлённой эстакады. Странно? Весьма!





А произошло следующее: в 2008 году в районе Хайчжу в Гуанчжоу было решено строить новую дорожную развязку и для этого потребовалось снести ряд зданий. Большинство жителей достигли соглашения с застройщиком, продали своё жилище и переехали. Но три жителя 8-этажного жёлтого дома отказались покинуть квартиры, если их требования не будут выполнены. Условия они выдвинули настолько жёсткие, что застройщики решили отказаться от переговоров и просто построить эстакаду вокруг этого несчастного здания!





Сегодня городскую аномалию дома 28 приводят в пример как историю самой упорной борьбы жителей Гуанчжоу против застройщиков.



