Женщина дала своей дочке фамилию отчима и он не смог сдержать слёз

Через несколько секунд он догадывается и говорит: «Хойт», и она отвечает: «Да». Он не может сдержать слез и начинает плакать, а потом вдруг подпрыгивать от распирающих его эмоций!

Надпись на видео гласит: «Твой отчим, который воспитывал тебя с детства, узнал, что ты дала своей девочке его фамилию». Видео набрало около 52 тысяч голосов на Reddit.