Женщина дала своей дочке фамилию отчима и он не смог сдержать слёз

Трогательный момент: мужчина узнаёт о том, что его приёмная дочь дала своему новорожденному ребёнку его фамилию.
Вопреки распространённому заблуждению, отношения приёмных родителей и приёмных детей не всегда сопряжены с трудностями. Наоборот, чаще всего они перерастают в крепкие родственные связи — как в случае этой женщины, которая решила дать дочери фамилию своего отчима. Ведь этот человек вырастил её и воспитал, она считает его настоящим своим отцом.
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Трогательная реакция её отчима на этот искренний жест привлекла внимание Интернета и тронула сердца многих людей.
Видео было опубликовано на Reddit пользователем u/Right_Leg_7483. В нем мы видим новорожденную девочку и ее мать. Она спрашивает своего отчима: «Угадай, как её фамилия?»
Через несколько секунд он догадывается и говорит: «Хойт», и она отвечает: «Да». Он не может сдержать слез и начинает плакать, а потом вдруг подпрыгивать от распирающих его эмоций!
Надпись на видео гласит: «Твой отчим, который воспитывал тебя с детства, узнал, что ты дала своей девочке его фамилию». Видео набрало около 52 тысяч голосов на Reddit.
Зрителям видео пришлось по душе. Вот некоторые комментарии:
Это самое милое, что я видел сегодня.
Это просто потрясающе. Он так счастлив! Драгоценный момент.
Меня усыновил отчим в 12 лет по моему собственному выбору. Своего биологического отца я не видел много лет. Я сразу взял фамилию отчима и теперь у него трое внуков, которые носят его фамилию.
Я тоже отчим и тоже вырастил приёмную дочь (вместе со своими двумя дочерьми). Это видео по мне сильно ударило. Я всегда говорил им, что семья — это необязательно кровь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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