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Женщина дала своей дочке фамилию отчима и он не смог сдержать слёз

Женщина дала своей дочке фамилию отчима и он не смог сдержать слёз

Автор:
28 августа 2023 14:04
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории из жизни   истории людей   отношения с отчимом   отчим   приемные семьи   родные   семья   трогательное видео   трогательный момент   
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Трогательный момент: мужчина узнаёт о том, что его приёмная дочь дала своему новорожденному ребёнку его фамилию.


Вопреки распространённому заблуждению, отношения приёмных родителей и приёмных детей не всегда сопряжены с трудностями. Наоборот, чаще всего они перерастают в крепкие родственные связи — как в случае этой женщины, которая решила дать дочери фамилию своего отчима. Ведь этот человек вырастил её и воспитал, она считает его настоящим своим отцом.


Трогательная реакция её отчима на этот искренний жест привлекла внимание Интернета и тронула сердца многих людей.


Видео было опубликовано на Reddit пользователем u/Right_Leg_7483. В нем мы видим новорожденную девочку и ее мать. Она спрашивает своего отчима: «Угадай, как её фамилия?»


Через несколько секунд он догадывается и говорит: «Хойт», и она отвечает: «Да». Он не может сдержать слез и начинает плакать, а потом вдруг подпрыгивать от распирающих его эмоций!


Надпись на видео гласит: «Твой отчим, который воспитывал тебя с детства, узнал, что ты дала своей девочке его фамилию». Видео набрало около 52 тысяч голосов на Reddit.

Зрителям видео пришлось по душе. Вот некоторые комментарии:


Это самое милое, что я видел сегодня.


Это просто потрясающе. Он так счастлив! Драгоценный момент.


Меня усыновил отчим в 12 лет по моему собственному выбору. Своего биологического отца я не видел много лет. Я сразу взял фамилию отчима и теперь у него трое внуков, которые носят его фамилию.


Я тоже отчим и тоже вырастил приёмную дочь (вместе со своими двумя дочерьми). Это видео по мне сильно ударило. Я всегда говорил им, что семья — это необязательно кровь.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории из жизни   истории людей   отношения с отчимом   отчим   приемные семьи   родные   семья   трогательное видео   трогательный момент   
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14  комментариев
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376
Юрий Алматы 2 часа назад
Отца, я так понимаю, как ветром сдуло, когда он узнал о беременности? Или молодая мама не знает, от кого ребенок? Иначе, чем объяснить, что у ребенка фамилия отчима мамы?
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30k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Кто хочет попускать сопли ,пи.з.дуй.те на реддит.
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8k
Дмитрий Час назад
А фамилию то за чем? Хватило бы и имени!
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2k
Fiverknot 2 часа назад
Простите, но в этом поступке невольно видится желание связать мужчину некими финансовыми обязательствам по отношению у ребенку. Мол если разойдутся, то по документам он удочерил и фамилия его - плати алименты.
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14k
Kostick 2 часа назад
т.е. у новорожденной нет своего отца?
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Наоборот, чаще всего они перерастают в крепкие родственные связи»

На чём основано данное утверждение?
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