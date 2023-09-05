Женщине, чьё лицо было изуродовано татуировкой против её воли, помог видеоблогер

Прежде чем делать татуировку на лице, мастер попросит вас подумать дважды. Но у Тейлор Уайт не было выбора — в 21 год ей насильно вытатуировали на лице непристойные рисунки. Чуть позже их просто перекрыли чернилами. Она прожила с этим кошмаром 10 лет, не имея возможности его исправить... но случайное знакомство в Сети всё изменило.
Жительница Флориды (США) Тейлор Уайт совсем молодой попала в жуткую и травмирующую ситуацию: она познакомилась с парнем, который показался ей добрым и милым. В ночь на её 21-й день рождения он пригласил девушку в бар с намерением напоить её впервые в жизни (наконец-то ей можно алкоголь!).
Однако в баре были и его друзья, и оказалось, что они вынашивали на эту ночь более коварные планы. Девушку напоили, привели в гостиничный номер. С этого момента она ничего не помнит. На следующее утро она проснулась в пустом номере, а лицо дико болело. Посмотрев в зеркало, она увидела, что на лице вытатуированы «действительно ужасные вещи», которые они воздерживается описывать.
Тейлор не могла эти рисунки удалить, поскольку это было очень дорого и все равно они не удалились бы до конца. Тональный крем тоже не помогал. Она решила, что единственный способ их скрыть — сделать ещё больше татуировок, идущих от верхней части лба до середины щёк. Тейлор тогда сама работала в тату-салоне, её босс ей этот выход и предложил. Он посчитал, что полунормальная жизнь лучше, чем ненормальная. А так вообще никакой жизни бы не было.
В таком виде она провела последние десять лет. У нее диагностировали биполярное расстройство, ей было трудно найти работу или даже общение из-за этой татуировки, закрывающей большую часть её лица.
Всё изменилось для неё благодаря TikTok — а вернее, тиктокеру TheDadBot, которого зовут Карриди Аскенаси. Это известный блогер из Далласа, отец пятерых детей. Он славится тем, что использует свою популярность в соцсети для того, чтобы по возможности помогать людям. Карриди случайно наткнулся на прямую трансляцию Тейлор Уйат и её история глубоко его тронула.
«Мне стало её очень жаль. Чем больше я понимал о ней, тем больше осознавал, что это не просто девушка с татуировкой — эта татуировка связана со множеством психологических травм в её прошлом, которые ей приходится всё это время носить буквально на лице».
Тейлор рассказывала в своей трансляции, что мечтает быть психологом и даже работала оператором горячей линии по предотвращению самоубийств, но жуткое тату затрудняет реализацию её планов, а удаление татуировок — очень дорогая процедура, на которую у неё нет денег.
«Я некоторое время наблюдал за происходящим и почувствовал, что если это просто денежная проблема, то на самом деле это не проблема. Это расходы, и я могу помочь покрыть эти расходы».
И Карриди Аскенаси предложил Тейлор руку помощи. Он связался с ней, начал звонить в клиники по удалению татуировок и рассказал её историю на своем канале в TikTok. В конце концов он нашел в Остине клинику под названием Removery, которую не только очень рекомендовали, но и которая была готова выполнить всю работу.
Онлайн-трансляция с вице-президентом клиники Кармен Броди стала чудесным сюрпризом не только для Тейлор, но и для самого Аскенаси.
«Стоимость такой процедуры — от 4000 до 5000 долларов, но клиника Removery действительно заинтересована в вас и вашем случае, а также в том, что вы делаете для других людей, и мы хотели бы провести эту процедуру бесплатно», — сказала она.
В первый день лечения Уайт её добрый ангел Карриди Аскенаси приехал в клинику, чтобы поддержать пациентку.
Всего за две недели он смог привлечь внимание к её ситуации и действительно помочь ей начать новую главу в жизни!
По словам вице-президента клиники Removery Кармен Броди, может потребоваться более двух лет, чтобы вернуть жизнь Тейлор Уайт в нормальное русло. Но в конце концов это обязательно произойдёт.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И еще вопрос: девушка за 10 лет не смогла накопить 4-5т? 500 баксов в год нужно было откладывать. Меньше 50 в месяц.
Думаю если бы хотела - спокойно набрала бы.
Ну и да - придется менять все документы. Судя по тому что видно в кадре она на всех с блек-фэйсом.
Судя по татухам на теле, она и до этого чистотой кожм не отличалась. Да и напилась скорее всего добровольно.
Короче, мутная история, в которой сама виновата.
Вот источник всех проблем, имхо((