Женщине, чьё лицо было изуродовано татуировкой против её воли, помог видеоблогер

Жительница Флориды (США) Тейлор Уайт совсем молодой попала в жуткую и травмирующую ситуацию: она познакомилась с парнем, который показался ей добрым и милым. В ночь на её 21-й день рождения он пригласил девушку в бар с намерением напоить её впервые в жизни (наконец-то ей можно алкоголь!).

Однако в баре были и его друзья, и оказалось, что они вынашивали на эту ночь более коварные планы. Девушку напоили, привели в гостиничный номер. С этого момента она ничего не помнит. На следующее утро она проснулась в пустом номере, а лицо дико болело. Посмотрев в зеркало, она увидела, что на лице вытатуированы «действительно ужасные вещи», которые они воздерживается описывать.