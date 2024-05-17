9 упрямцев, наотрез отказавшихся покинуть дом под снос

В этом небольшом, но интересном списке — упрямые домовладельцы, которые не захотели уступать властям и покидать свое жилище. Эта борьба происходит годами, и новые районы развиваются вокруг странных «островков прошлого». Если нужен показательный пример упёртости — вот он, и даже не один.
1. «Эта огромное шоссе в Китае. Оно было построено вокруг дома после того, как пожилая пара отказалась переезжать»
3. «Когда компания Apple строила огромный центр обработки данных в Северной Каролине, супружеская пара, прожившая в этой сельской глуши 34 года, отказалась продавать свой дом и участок земли стоимостью 181 700 долларов»
«Компания делала им много предложений, но они всегда отказались. Apple в конце концов заплатила им 1,7 миллиона долларов, чтобы они уехали».
6. «В Китае "дома-гвозди" — это дома, принадлежащие людям, которые отказываются освобождать место под застройку. Вот что делают с ними местные власти и застройщики»
7. «Семья в Австралии отказалась от 50 миллионов долларов от застройщика, который построил пригород вокруг их дома. Все соседи продали свои участки»
8. «Это один упрямый домовладелец, который не хотел продавать свой дом (и его новый сосед)»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Когда государству "очень надо" частная собственность изымается на "раз-два".
Примеров масса...