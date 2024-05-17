FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2226 постов • 788 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
9 упрямцев, наотрез отказавшихся покинуть дом под снос

9 упрямцев, наотрез отказавшихся покинуть дом под снос

Автор:
17 мая 2024 15:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Застройщики   дом-гвоздь   дома-гвозди   жилье   истории людей   последние из могикан   упрямство   упёртость   
1792
10

В этом небольшом, но интересном списке — упрямые домовладельцы, которые не захотели уступать властям и покидать свое жилище. Эта борьба происходит годами, и новые районы развиваются вокруг странных «островков прошлого». Если нужен показательный пример упёртости — вот он, и даже не один.

×

«Компания делала им много предложений, но они всегда отказались. Apple в конце концов заплатила им 1,7 миллиона долларов, чтобы они уехали».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Застройщики   дом-гвоздь   дома-гвозди   жилье   истории людей   последние из могикан   упрямство   упёртость   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
998
Лёха Лёха 2 часа назад
Просто с ценой не договорились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
vasilykopkov 17 секунд назад
Фигня всё это.
Когда государству "очень надо" частная собственность изымается на "раз-два".
Примеров масса...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Юрий 38 минут назад

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям 2 часа назад
А теперь вспомним сочи и подготовку к олимпиаде...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1850 постов (1765 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

125438



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась чеченка, попросившая не выдавать её родственникам
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась...
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
Набирающие популярность в сообществах
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских владельцах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских...
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#ДТП#история#полиция#Ynews#факты#Жизнь#необычно
#в мире#Прикол#люди#аварии#забавно#интересное#новости#Китай#криминал#исследование
#животные#автомир#интересно#авто аварии#Юмор#Спорт#кот#Автовсячина#кино#дети
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) 22-летний британец переехал жить на Карибы и сам построил себе дом 22-летний британец переехал жить на Карибы и сам построил себе дом Как живётся мужчине с очень непристойной татуировкой на животе Как живётся мужчине с очень непристойной татуировкой на животе Как выглядит «самая странная квартира Нью-Йорка» Как выглядит «самая странная квартира Нью-Йорка» Американка объяснила, почему жизнь в подземном бункере —&nbsp;это круто Американка объяснила, почему жизнь в подземном бункере — это круто Украинка с «самыми большими в мире щеками» показала, как выглядела раньше Украинка с «самыми большими в мире щеками» показала, как выглядела раньше

На что жалуетесь?

Вернуться