82-летний американец полвека живёт в лесу, полагаясь лишь на себя

Лесные отшельники существуют до сих пор! Например, в США нашли 82-летнего мужчину, который уже 46 лет живёт в лесной глуши. Дом он топит дровами, а электричество получает с помощью самодельного водяного колеса.
Этого удивительного человека зовут Эл, просто Эл. Ютубер DiegoTriesHard выпустил документальный фильм с Элом в главной роли — так о нём и узнали.
В фильме Эл показывает и рассказывает о своём эко-доме. Впервые он запустил водяное колесо и начал генерировать собственную электроэнергию 13 декабря 1996 года. И так ему это понравилось, что с тех пор Эл так и живёт в лесу на своём участке земли, который он купил ещё в 1977 году.
Хотя Ал начал с водяного колеса в качестве основного источника энергии, с тех пор он купил три солнечные батареи, которые выполняют большую часть работы.
46 лет в уединении и на собственном обеспечении
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В основном это солнечная энергия. Водяное колесо — для тёмных зимних ночей, я пользуюсь им часа два-три, может быть.
По словам Эла, уровень потребления электроэнергии у него очень низкий. За завтраком он обычно включает ноутбук и слушает радио, а потом до шести вечера обходится без гаджетов. Вечером может снова посидеть с ноутбуком и посмотреть новости, включить лампу, использовать ещё какое-то устройство, потребляющее электроэнергию. На экстренный случай в сарае у него есть генератор, но им он пользуется крайне редко.
Дом и сауну Эл отапливает дровами — «их тут много и за них не нужно платить». Его дом стоит среди кедров и других мощных деревьев.
У меня тут 40 акров упавших деревьев. Они падают быстрее, чем я успеваю их срубить. У меня есть запас древесины на всю жизнь. Поэтому нет необходимости рубить живые деревья.
За воду Элу также не приходится платить: на его земле есть природный источник, который даёт свежую питьевую воду. В одной из сцен фильма он показывает Диего этот родник, и они оба пьют прямо из него.
От родника по одной трубе вода идёт к дому, другая — к сауне. Водопровода нет. Эл построил два туалета на открытом воздухе.
Что касается диких зверей, то за всё время жизни в лесу Эл лишь раз видел издали самку черного медведя. А так основные его «соседи» — бобры, норки, выдры, зимородки и большая голубая цапля.
Такая уединенная и автономная жизнь подходит не всем, но Элу она очень нравится. Единственная связь с внешним миром, которая у него есть, — это стационарный телефон и ноутбук. «Я ненавижу даже ходить в город раз в неделю за продуктами, мне это тяжело. До почтового ящика добираюсь от силы пару раз в неделю», — говорит Эл.
В конце фильма Диего спрашивает Эла, в чем секрет его бодрости в таком возрасте, и тот отвечает: жизнь на воздухе.
Пешие прогулки и рубка дров помогают мне оставаться в форме, и я выхожу на улицу в любую погоду.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Так себе отшельник....