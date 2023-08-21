82-летний американец полвека живёт в лесу, полагаясь лишь на себя

Что касается диких зверей, то за всё время жизни в лесу Эл лишь раз видел издали самку черного медведя. А так основные его «соседи» — бобры, норки, выдры, зимородки и большая голубая цапля.

Такая уединенная и автономная жизнь подходит не всем, но Элу она очень нравится. Единственная связь с внешним миром, которая у него есть, — это стационарный телефон и ноутбук. «Я ненавижу даже ходить в город раз в неделю за продуктами, мне это тяжело. До почтового ящика добираюсь от силы пару раз в неделю», — говорит Эл.

В конце фильма Диего спрашивает Эла, в чем секрет его бодрости в таком возрасте, и тот отвечает: жизнь на воздухе.