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82-летний американец полвека живёт в лесу, полагаясь лишь на себя

82-летний американец полвека живёт в лесу, полагаясь лишь на себя

Автор:
21 августа 2023 15:37
Сообщество : Истории из жизни
Метки: автономный дом   истории людей   истории необычных людей   лесной домик   необычные истории   отшельник   эко-дом   
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Лесные отшельники существуют до сих пор! Например, в США нашли 82-летнего мужчину, который уже 46 лет живёт в лесной глуши. Дом он топит дровами, а электричество получает с помощью самодельного водяного колеса.


Этого удивительного человека зовут Эл, просто Эл. Ютубер DiegoTriesHard выпустил документальный фильм с Элом в главной роли — так о нём и узнали.


В фильме Эл показывает и рассказывает о своём эко-доме. Впервые он запустил водяное колесо и начал генерировать собственную электроэнергию 13 декабря 1996 года. И так ему это понравилось, что с тех пор Эл так и живёт в лесу на своём участке земли, который он купил ещё в 1977 году.


Хотя Ал начал с водяного колеса в качестве основного источника энергии, с тех пор он купил три солнечные батареи, которые выполняют большую часть работы.

В основном это солнечная энергия. Водяное колесо — для тёмных зимних ночей, я пользуюсь им часа два-три, может быть.


По словам Эла, уровень потребления электроэнергии у него очень низкий. За завтраком он обычно включает ноутбук и слушает радио, а потом до шести вечера обходится без гаджетов. Вечером может снова посидеть с ноутбуком и посмотреть новости, включить лампу, использовать ещё какое-то устройство, потребляющее электроэнергию. На экстренный случай в сарае у него есть генератор, но им он пользуется крайне редко.


Дом и сауну Эл отапливает дровами — «их тут много и за них не нужно платить». Его дом стоит среди кедров и других мощных деревьев.


У меня тут 40 акров упавших деревьев. Они падают быстрее, чем я успеваю их срубить. У меня есть запас древесины на всю жизнь. Поэтому нет необходимости рубить живые деревья.


За воду Элу также не приходится платить: на его земле есть природный источник, который даёт свежую питьевую воду. В одной из сцен фильма он показывает Диего этот родник, и они оба пьют прямо из него.


От родника по одной трубе вода идёт к дому, другая — к сауне. Водопровода нет. Эл построил два туалета на открытом воздухе.


Что касается диких зверей, то за всё время жизни в лесу Эл лишь раз видел издали самку черного медведя. А так основные его «соседи» — бобры, норки, выдры, зимородки и большая голубая цапля.


Такая уединенная и автономная жизнь подходит не всем, но Элу она очень нравится. Единственная связь с внешним миром, которая у него есть, — это стационарный телефон и ноутбук. «Я ненавижу даже ходить в город раз в неделю за продуктами, мне это тяжело. До почтового ящика добираюсь от силы пару раз в неделю», — говорит Эл.


В конце фильма Диего спрашивает Эла, в чем секрет его бодрости в таком возрасте, и тот отвечает: жизнь на воздухе.


Пешие прогулки и рубка дров помогают мне оставаться в форме, и я выхожу на улицу в любую погоду.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автономный дом   истории людей   истории необычных людей   лесной домик   необычные истории   отшельник   эко-дом   
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62k
doker 2 часа назад
Ноутбук, телефон... Кажую неделю за покупками в город.
Так себе отшельник....
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1k
manul74 16 минут назад
Я ему где то завидую. Хочется уехать от всего. Но так не смогу.
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5k
Fishki_surfer 24 минуты назад
Док фильм называется "Living Off Grid for 46 Years " - это не про "отшельник", а про то, что дом у мужика не подключен к общей электросети.
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1k
Просто прохожий 49 минут назад
Его нельзя назвать отшельником даже с большой натяжкой. Скорее всего это говнистый человек, с которым никто не может ужиться и наверняка он не в ладах с законом. У него все есть, и все сделано с помощью инструментов, дом со стеклами из струганных досок, колесо он сделал, а генератор сам отлил и намотал обмотки
Живет на чужой земле(земля всегда кому то принадлежит) есть солнечные батареи, а значит есть и техника. Короче-очередная байка о трудолюбивых амерах.
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5k
BenderRodriguez 59 минут назад
Таких отшельников в любой глухой деревне пруд пруди. Они также раз в неделю закупаются и почту получают, при этом ещё и без ноутбука и интернета.
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29k
БамбарбияКиргуду Час назад
Щас налоговая подтянется.Как это так,живёт и ни за что не платит.Найдут за что содрать.
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