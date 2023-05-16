10 фильмов и сериалов, которые осовременили знаменитые сюжеты и перенесли их в наше время

Но одно дело, это повороты сюжета и взаимоотношения персонажей, а другое — попытки каждый раз превратить фильм в костюмированное действо с сохранением оригинального антуража и времени, когда происходили события. Это уже куда сложнее в реализации из-за раздувания бюджета и возможных исторических неточностей, и режиссёры периодически отказываются от таких заморочек, просто перенося действие в наше время.

Давайте посмотрим на те фильмы, в которых экранизировались сюжеты, написанные давным-давно, но время событий которых перенесено из тех далёких времён в настоящее. То есть, настоящее на момент съёмок этих фильмов.

Ромео + Джульетта (1996)