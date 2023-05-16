10 фильмов и сериалов, которые осовременили знаменитые сюжеты и перенесли их в наше время

Некоторое художественные сюжеты совершенно не теряют своей актуальности спустя десятилетия и даже столетия. Их продолжают читать, ставить на сцене и периодически экранизируют. У каждой пары-тройки поколений должен быть свой набор киноадаптаций произведений того же Шекспира, и никто совершенно не будет против.
Но одно дело, это повороты сюжета и взаимоотношения персонажей, а другое — попытки каждый раз превратить фильм в костюмированное действо с сохранением оригинального антуража и времени, когда происходили события. Это уже куда сложнее в реализации из-за раздувания бюджета и возможных исторических неточностей, и режиссёры периодически отказываются от таких заморочек, просто перенося действие в наше время.
Давайте посмотрим на те фильмы, в которых экранизировались сюжеты, написанные давным-давно, но время событий которых перенесено из тех далёких времён в настоящее. То есть, настоящее на момент съёмок этих фильмов.
Ромео + Джульетта (1996)
Действия легендарного оригинала Уильяма Шекспира 1594-1595 годов происходят в Италии 16 века. События фильма перенесены в 1990-е.
Война миров (2005)
События в романе Герберта Уэллса 1897 года происходят в викторианской Англии начала 20 века. События фильма Стивена Спилберга с Томом Крузом перенесены в наше время.
Иван Васильевич меняет профессию (1973)
Действие пьесы Михаила Булгакова, по которой поставлен фильм, происходит в 1930-х годах. События фильма Леонида Гайдая переносятся в начало 1970-х.
Кориолан (2011)
Действие одноимённого оригинала Уильяма Шекспира 1605-1608 годов происходит в Древнем Риме. События киноверсии перенесены в современный антураж, причём персонажи картины всё ещё разговаривают на шекспировском слоге.
Режиссёрский дебют Рэйфа Файнса, который сыграл одну из ролей.
Лицо со шрамом (1983)
Действия оригинального фильма 1932 года происходят в 1920-х годах, а события знаменитого ремейка Брайана Де Пальмы с Аль Пачино — в 1980-х.
Шерлок (2010-2017)
Сериал перенёс персонажей Артура Конан Дойла из конца 19 века в наше время.
Король Лир (2018)
Персонажи одноимённой пьесы Уильяма Шекспира перенесены из 10 века до нашей эры в современную, но милитаристскую и диктаторскую Британию из альтернативной вселенной.
Казино Рояль (2006)
Экранизация самого первого романа Яна Флеминга о Джеймсе Бонде переносит действия оригинала из 1950-х годов в нулевые.
Роман уже экранизировался в 1967 году, Бонда там сыграл Питер Селлерс. При этом тот фильм не является официальной частью бондианы.
Я — легенда (2007)
Действия одноимённого романа Ричарда Мэтисона 1954 года происходят в будущем, а именно в 1976 году. События же фильма с Уиллом Смитом перенесены в наши дни.
До 2007 года роман уже экранизировался в 1964 году, фильм назывался «Последний человек на Земле».
Мотель Бейтса (2013-2017)
Сериальный приквел легендарного «Психо» Альфреда Хичкока переносит персонажей из начала 1960-х в наши дни.
Бонус: Апокалипсис сегодня (1979)
Фильм основан на повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы» 1902 года, события которой в фильме были перенесены из начала века и Центральной Африки в 1960-е во времена войны во Вьетнаме.
Источник:
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