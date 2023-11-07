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13 отличных фильмов, создатели которых не тянут резину и показывают всё за 90 минут и меньше

13 отличных фильмов, создатели которых не тянут резину и показывают всё за 90 минут и меньше

Автор:
07 ноября 2023 08:18
Сообщество : Кино
Метки: Время   актеры   кино   не тянут резину   роль   съемка   фильм   
1364
14

Постарался взять сюда не самые очевидные картины, но времени было мало, поэтому получилось то, что получилось.

Нет времени объяснять, просто держите подборку быстрых фильмов для людей с бешеным ритмом жизни. Здесь мы собрали нет времени считать сколько полнометражных фильмов, длящихся 90 и менее минут (то есть, менее полутора часов) и разбитых по категориям, с которыми вы сами разберётесь. Хотя не тратьте время, просто начните смотреть первый попавшийся!

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Длительность: 90 минут

Длительность: 90 минут

Длительность: 90 минут

Длительность: 90 минут

Длительность: 90 минут

Длительность: 89 минут

Длительность: 88 минут

Здесь же «Верёвка» (1948) Альфреда Хичкока.

Длительность: 87 минут

Здесь же «Король лев» (1994), «Ледниковый период» (2002) и «История игрушек» (1995).

Длительность: 88 минут

Длительность: 88 минут

Здесь же «Лжец, лжец», потому что как в этой категории обойтись без Джима Керри?

Длительность: 81 минута

Длительность: 80 минут

Длительность: 77 минут

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Метки: Время   актеры   кино   не тянут резину   роль   съемка   фильм   
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5  комментариев
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144
Boka 46 минут назад
что за дикая подборка (сами фильмы годные)
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268
wgw 24 минуты назад
А это с титрами или без?
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10k
hairov 42 минуты назад
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56k
zloykoyot 47 минут назад
А может быть всё-таки потому что большинство фильмов в том или ином виде используют классическую драматургическую структуру: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка, финал. Таким образом, получается, что 90 минут хронометража планомерно разделяются по сюжету фильма, по 15 минут на каждую ступень. Этого времени хватает, чтобы удерживать внимание зрителя в рамках режима «начало, середина, конец». Полтора часа (+/- несколько минут) – это средняя единица в кинематографе, все, что не ниже этой рамки называется коротким или средним метром, все, что выше не так удерживает внимание зрителя.
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