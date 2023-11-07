13 отличных фильмов, создатели которых не тянут резину и показывают всё за 90 минут и меньше

Нет времени объяснять, просто держите подборку быстрых фильмов для людей с бешеным ритмом жизни. Здесь мы собрали нет времени считать сколько полнометражных фильмов, длящихся 90 и менее минут (то есть, менее полутора часов) и разбитых по категориям, с которыми вы сами разберётесь. Хотя не тратьте время, просто начните смотреть первый попавшийся!