13 отличных фильмов, создатели которых не тянут резину и показывают всё за 90 минут и меньше

Постарался взять сюда не самые очевидные картины, но времени было мало, поэтому получилось то, что получилось.
Нет времени объяснять, просто держите подборку быстрых фильмов для людей с бешеным ритмом жизни. Здесь мы собрали нет времени считать сколько полнометражных фильмов, длящихся 90 и менее минут (то есть, менее полутора часов) и разбитых по категориям, с которыми вы сами разберётесь. Хотя не тратьте время, просто начните смотреть первый попавшийся!
Длительность: 90 минут
Длительность: 90 минут
Длительность: 90 минут
Длительность: 90 минут
Длительность: 90 минут
Длительность: 89 минут
Длительность: 88 минут
Здесь же «Верёвка» (1948) Альфреда Хичкока.
Длительность: 87 минут
Здесь же «Король лев» (1994), «Ледниковый период» (2002) и «История игрушек» (1995).
Длительность: 88 минут
Длительность: 88 минут
Здесь же «Лжец, лжец», потому что как в этой категории обойтись без Джима Керри?
Длительность: 81 минута
Длительность: 80 минут
Длительность: 77 минут
Источник:
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