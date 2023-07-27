Прокат иностранных фильмов в СССР был ограниченным, фильмы показывали с опозданием и далеко не все, но всё-таки показывали. А раз в кинотеатрах было что посмотреть, то были и самые кассовые хиты, которые собирали наибольшее количество советских зрителей.
Глядя на топ-15, становится понятно, откуда у нас интерес к индийским фильмам — их здесь одна треть. Голливуд представлен чуть менее обширно — всего 4 картины из 15. Что касается жанров, то лидируют мелодрамы, а за ними, внезапно, вестерны. Такие вот были времена.
Кто же на первом месте? Если честно, угадать не так уж и просто, хотя этот фильм только в кинотеатрах посмотрело более 90 миллионов зрителей. Это мелодрама, но не индийская и не американская. Давайте узнаем её название, пройдя от пятнадцатого места до лидера.
Обратите внимание, что кассовый успех в СССР измерялся не суммами, а количеством зрителей.
15 место: «Зорро» (Италия, Франция, 1975)
Год проката в СССР: 1976
Количество зрителей: 53,6 млн
Фильм ярок блистательной ролью популярного в СССР Алена Делона.
14 место: «Кинг-Конг жив» (США, 1986)
Год проката в СССР: 1988
Количество зрителей: 55,2 млн
В фильме снялась Линда Хэмильтон, известная по роли Сары Коннор в «Терминаторе».
13 место: «Зита и Гита» (Индия, 1972)
Год проката в СССР: 1976
Количество зрителей: 55,3 млн
Даже если вы не смотрели фильм и не знаете, о чём он, название вы точно слышали.
12 место: «Виннету — сын Инчу-Чуна» (ФРГ, Югославия, Италия, 1963)
Год проката в СССР: 1975
Количество зрителей: 56 млн
В СССР экранизацию книг Карла Мая про Виннету показали в виде двухсерийного фильма.
11 место: «Укрощение строптивого» (Италия, 1980)
Год проката в СССР: 1983
Количество зрителей: 56 млн
Легендарный фильм с легендарным Адриано Челентано. И даже не попал в десятку!
10 место: «Четыре мушкетёра» (Франция, 1974)
Год проката в СССР: 1978
Количество зрителей: 56,6 млн
9 место: «Мститель» (Индия, 1976)
Год проката в СССР: 1978
Количество зрителей: 60 млн
Другое название — «Непоседа».
8 место: «Танцор диско» (Индия, 1983)
Год проката в СССР: 1984
Количество зрителей: 61 млн
Название этого фильма до сих пор имеет мемный статус, и люди частенько иронично называют так подвыпивших танцоров на корпоративах или даже своих беснующихся домашних животных.
7 место: «Белое платье» (Египет, 1973)
Год проката в СССР: 1976
Количество зрителей: 61 млн
6 место: «Бобби» (Индия, 1973)
Год проката в СССР: 1975
Количество зрителей: 62,6 млн
5 место: «Спартак» (США, 1960)
Год проката в СССР: 1967
Количество зрителей: 63 млн
Пятый полнометражный фильм Стэнли Кубрика.
4 место: «Золото Маккенны» (США, 1969)
Год проката в СССР: 1974
Количество зрителей: 63 млн
3 место: «Бродяга» (Индия, 1951)
Год проката в СССР: 1954
Количество зрителей: 63,7 млн
2 место: «Великолепная семёрка» (США, 1960)
Год проката в СССР: 1961
Количество зрителей: 67 млн
1 место: «Есения» (Мексика, 1971)
Год проката в СССР: 1975
Количество зрителей: 91,4 млн
Вот так. Лидером советского проката среди всех иностранных фильмов стала картина из Мексики. Причём взгляните на отрыв!
Источник:
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Зато на первом месте какая-то «Есения», которую я даже не смотрел.
Золото Маккены, Спартак, Мушкетеры французские, Великолептная 7ка, индийские, да я почти о всех слышал и многие даже сам смотрел...
Отсюда: если убрать подростковые и девичьи "накрутки", то на первое место выходит "Укрощение строптивого". С большим отрывом. Учитываем также, что на этот фильм детей не пускали, хоть сиськи и вырезали
ну и некоторые фильмы наверное шли под рейтингом 16+ (Укрощение строптивой, например, там же вроде почти голая Мути, не?), так что в зрителях могли проиграть
согласно спискам, составленным киноведом Сергеем Кудрявцевым