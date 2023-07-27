Глядя на топ-15, становится понятно, откуда у нас интерес к индийским фильмам — их здесь одна треть. Голливуд представлен чуть менее обширно — всего 4 картины из 15. Что касается жанров, то лидируют мелодрамы, а за ними, внезапно, вестерны. Такие вот были времена.

Кто же на первом месте? Если честно, угадать не так уж и просто, хотя этот фильм только в кинотеатрах посмотрело более 90 миллионов зрителей. Это мелодрама, но не индийская и не американская. Давайте узнаем её название, пройдя от пятнадцатого места до лидера.

Обратите внимание, что кассовый успех в СССР измерялся не суммами, а количеством зрителей.

15 место: «Зорро» (Италия, Франция, 1975)