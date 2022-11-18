Фильмы, сюжеты которых придумывались буквально на ходу

Перед съемками фильма ведется плодотворная работа над сценарием, над которым обычно трудятся сразу несколько сценаристов, режиссер, продюсеры и иногда даже актеры. В ходе работы могут быть исписаны тысячи страниц, представлены разные варианты финалов и многого другого. Все это нужно для того, чтобы режиссер был во время съемок занят лишь съемками, а не переписыванием сценария.
Но есть фильмы, сценарии которых получились далеко не идеальными, и в итоге их пришлось переделывать по ходу съемок.
"Война миров Z"
"Война миров Z" - это печально известный отличный фильм про зомби, которого так не хватало кинематографу. Большой размах, хорошая графика, отличные актеры, интересный сюжет и оригинальные зомби - все это было в "Войне миров Z". Но фильм не оправдал ожидания студии, так как собрал всего лишь $540 миллионов. О продолжении пришлось забыть, хотя разговоры о нем велись даже спустя 6 лет.
Фильм отличился от многих других тогда своими масштабными пересъемками. Оказалось, что первый вариант не понравился студии и самому Брэду Питту, поэтому было решено исправить полностью третий акт и некоторые моменты в первых двух. Интересно, что изначально третий акт был посвящен России, и главный герой должен был сразиться с зомби в рядах российской армии, однако такая динамика не понравилась студии. Фильму нужен был более спокойный и при этом более напряженный финал.
В итоге персонаж Брэда Питта попал в научную лабораторию, где чудесным образом нашел нужное лекарство среди десятков других, и таким образом дал миру шанс на спасение.
Удаление сюжетной линии в России и пересъемки стоили студии $20 миллионов. Нельзя сказать. что они окупились сполна. Возможно, если бы у фильма осталась первая концовка, у него было бы больше шансов на успех.
"28 дней спустя"
Еще один переписанный сценарий связан также с фильмом про зомби. "28 дней спустя" - это культовая картина, которая одна из первых популяризировала быстрых зомби. В фильме снялись Киллиан Мёрфи, Наоми Харрис, Брендан Глисон и другие.
Несмотря на то, что сценарий к фильму был окончательно написан, первоначальный финал никому не понравился, поэтому было написано еще три варианта.
В оригинальной концовке, которая не попала в фильм, Фрэнк заражается, но герои не бросают его, а попадают в лабораторию, где узнают, что зараженного можно излечить, полностью перелив ему кровь здорового человека. Вот только во время съемок создатели фильма поняли. что этот момент совершенно нелогичен, потому что во время переливания достаточно одной капли зараженной крови, чтобы заразить всю остальную кровь, поэтому невозможно спасти человека, не убив его.
После этого появились альтернативные финалы. В обеих Джим умирает в больнице, а все остальные выживают. В финале, который попал в фильм, Джим все таки выживает.
"Хищник" (1987)
Фильм "Хищник" казался провальным с самого начала. На роль самого Хищника претендовал Жан-Клод Ван Дамм, но в итоге он выбыл из производства. Почему так получилось - у каждого свидетеля почему-то совершенно разные истории. Кто-то говорил, что Жан-Клод отказался выполнять трюк, что разозлило режиссера, кто-то говорил, что актер сломал дорогой шлем, остальные варианты по поводу того, почему Ван Дамм потерял эту роль, тоже отличны, и ни один из них не сходится хоть с каким-нибудь из других.
В итоге актера пришлось заменить, но проблемы на этом только начинались. Хищнику хотели дать два меча, расположенных за спиной, и подводным ружьем, но это оружие цеплялось за неудобный костюм, поэтому от него пришлось отказаться.
Затем актер озвучки Питер Каллен потерял голос перед началом работы, и поэтому не смог озвучить Хищника так, как все хотели изначально. Вместо этого он начал издавать щелкающие звуки, которые казались нелепыми, но в итоге оказались рабочими.
"Челюсти"
Для Стивена Спилберга "Челюсти" - это режиссерский дебют, поэтому неудивительно, что он был сопровожден настоящим кошмаром для самого Стивена. Аниматронная акула все время ломалась, из-за чего съемки сильно замедлились. Спилберг планировал показывать акулу во всей красе с самого начала, но проблемы, связанные с аниматронной акулой, вынудили его сильно ограничить присутствие акулы в кадре, которых, кстати, оказалось крайне недостаточно, что вынудило Спилберга использовать кадры с настоящей акулой, которая случайно попала в сеть во время съемок.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 20 фактов о фильмах Марка Захарова
- Как снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная»: капризы кинозвёзд и инфаркт у 45-летнего режиссёра
- 12 барменов из кино, которые сильно запомнились зрителям
- 6 актеров, которые снимались в кино, зная, что их скоро не станет в реальной жизни
- 21 факт о фильме "Война и мир"
И что, его не смогли заменить на другого актера озвучки?