Фильмы, сюжеты которых придумывались буквально на ходу

"Война миров Z" - это печально известный отличный фильм про зомби, которого так не хватало кинематографу. Большой размах, хорошая графика, отличные актеры, интересный сюжет и оригинальные зомби - все это было в "Войне миров Z". Но фильм не оправдал ожидания студии, так как собрал всего лишь $540 миллионов. О продолжении пришлось забыть, хотя разговоры о нем велись даже спустя 6 лет.

Фильм отличился от многих других тогда своими масштабными пересъемками. Оказалось, что первый вариант не понравился студии и самому Брэду Питту, поэтому было решено исправить полностью третий акт и некоторые моменты в первых двух. Интересно, что изначально третий акт был посвящен России, и главный герой должен был сразиться с зомби в рядах российской армии, однако такая динамика не понравилась студии. Фильму нужен был более спокойный и при этом более напряженный финал.

В итоге персонаж Брэда Питта попал в научную лабораторию, где чудесным образом нашел нужное лекарство среди десятков других, и таким образом дал миру шанс на спасение.

Удаление сюжетной линии в России и пересъемки стоили студии $20 миллионов. Нельзя сказать. что они окупились сполна. Возможно, если бы у фильма осталась первая концовка, у него было бы больше шансов на успех.

"28 дней спустя"