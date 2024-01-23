12 фильмов, которые были сняты с явным прицелом на «Оскар», но не получили ни одной номинации

Давайте рассмотрим несколько фильмов, которые относятся к категории «Oscar bait», то есть так называемых «выпрашивальщиков Оскара». Это отдельная когорта фильмов, над которыми особенно хихикают на западе, несмотря на то, что они могут быть вполне неплохими.
Для начала давайте поверхностно разберёмся, что вообще нужно, чтобы ваш фильм номинировали на главную мировую кинонаграду?
- Необходимо снять драму, лучше историческую/биографическую/военную/политическую. Ни в коем случае не снимайте боевик, ужастик или любую фантастику!
- Герой должен быть представителем угнетаемой части социума, какого-либо меньшинства или человеком с психологическими или физическими недугами. Желательно, чтобы он стал жертвой неких, независящих от него, обстоятельств.
- Тема фильма должна содержать в себе вопросы неравенства и дискриминации.
- Среди создателей фильма должны быть именитые исполнители и авторы, которые уже светились на «Оскаре».
Соблюдая эти правила, можно снять мировой хит, который будет номинирован в нескольких категориях на «Оскаре», а можно случайно создать тоскливую тоску, над которой будут насмехаться как над неудачной и бездушной попыткой набрать наград, выслужившись перед жюри Академии.
Разумеется, мы собрали фильмы из второй корзины, так как номинантов на «Оскар» вы и так знаете. Итак, перед вами фильмы, которые жанрово, сюжетно и набором исполнителей очень похожи на оскароносное кино, но что-то пошло не так.
Мажестик (2001)
Кинопоиск: 7.7
IMDb: 6.9
Фильм режиссёра Фрэнка Дерабонта (снявшего до этого суперхиты «Побег из Шоушенка» и «Зелёную милю») с Джимом Керри, который впервые в карьере сыграл действительно драматическую роль. Однако вердикт критиков был приблизительно таким:
Тяжеловесный и затянутый, «Мажестик» тонет в вынужденной сентиментальности и напоминает смесь других, куда более удачных фильмов.
Семь жизней (2008)
Кинопоиск: 8.2
IMDb: 7.6
Фильм с очень драматичным Уиллом Смитом в главной роли стремился нанести сильный эмоциональный и трагедийный удар по критикам, неся в себе выигрышную тему искупления, однако многим он показался скорее мрачным и депрессивным, а главное испорченным нелогичными сюжетными моментами. Оценки у фильма хорошие, но на «Оскар» его не взяли.
Призрачная красота (2016)
Кинопоиск: 7.2
IMDb: 6.8
Фильм с великолепным актёрским составом (Уилл Смит, Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Кира Найтли и Хелен Миррен), который часто попадает в подборки с формулировкой «провальный, несмотря на кучу звёзд».
Критики посчитали задумку фильма не глубокой, а непреднамеренно смешной — вплоть до наречения сюжета откровенно кринжовым.
Разрисованная вуаль (2006)
Кинопоиск: 7.9
IMDb: 7.4
Красивая историческая мелодрама с Наоми Уоттс и Эдвардом Нортоном, хорошо сыгранная и получившая высокие зрительские баллы. К тому же это экранизация популярного одноимённого романа британского писателя Сомерсета Моэма. Неуспех фильма в наградном сезоне можно объяснить цитатой критика из Los Angeles Times:
В фильме есть все элементы, чтобы стать великим эпосом, но ему не удается соединить, перефразируя Э. М. Форстера, прозу со страстью. Он безупречен, но оставляет вас равнодушными
Приговор (2010)
Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.2
Критический консенсус на Rotten Tomatoes сразу расставляет всё по местам:
Не особо убедительный и более манипулятивный, чем должен быть, «Приговор» делает ставку на реальную историю в основе фильма и солидные актёрские работы Хилари Суонк и Сэма Рокуэлла
Манипулятивность и излишняя сентиментальность — важные атрибуты фильмов, которым выдают статус Oscar bait.
Заплати другому (2000)
Кинопоиск: 8.1
IMDb: 7.2
На бумаге фильм выглядит как надёжная приманка для «Оскара». Он объединил двух недавних лауреатов премии «Оскар» — Кевина Спейси и Хелен Хант (а также главного киноребёнка начала нулевых Хейли Джоэла Осмента) — и поместил их в трогательную историю о самоотверженности, практически безгрешном мальчике, чья щедрость не знает границ, и жестокой реальности. Однако критики лишь посмеялись над сентиментальностью фильма, особенно им не понравилась крайне манипулятивная своей внезапной трагедийностью концовка.
Александр (2004)
Кинопоиск: 7.2
IMDb: 5.6
Фильм известен как один из наиболее критикуемых фильмов 21 века. Кроме того, он имеет практически официальный статус самого исторически неточного исторического фильма.
Хотя на бумаге всё смотрелось неплохо: Оливер Стоун в кресле режиссёра, подающий надежды Колин Фаррелл в главной роли (а с ним Анджелина Джоли, Вэл Килмер, Энтони Хопкинс и Джаред Лето) в исторически-биографической драме с неслабым бюджетом. Но вот беда, вместо хоть одной номинации на «Оскар» фильм получил шесть номинаций на «Золотую малину» и самую низкую оценку на IMDb во всей подборке.
Дворецкий (2013)
Кинопоиск: 7.4
IMDb: 7.2
Фильм с обладателем «Оскара» Форестом Уитакером в роли Сесила Гейнса, дворецкого Белого дома, который за 34-летнюю карьеру обслуживал восемь разных президентов США. Кроме Уитакера тут снялись Алан Рикман, Робин Уильямс, Опра Уинфри и даже Мэрайя Кэри.
Что же могло пойти не так, когда на руках такой сюжет и такие звёзды? Ответ: ярые исторические неточности и крайне неровный сюжет. Ну и уже знакомая нам атмосфера манипулятивности со всеми возможными оскароманящими приёмчиками, которые тут, по мнению многих критиков, выглядят как клише.
Жизнь Дэвида Гейла (2002)
Кинопоиск: 8.1
IMDb: 7.5
Фильм с Кевином Спейси и Кейт Уинслет, поднимающий вопрос применения смертной казни в США, столкнулся с неодобрением со стороны критиков:
Вместо того, чтобы предложить убедительный аргумент против смертной казни, этот неправдоподобный, запутанный триллер словно бьёт зрителя по голове своим посылом
В сердце моря (2015)
Кинопоиск: 7.2
IMDb: 6.9
Фильм о выживании команды китобойного судна — реальной истории, которая вдохновила Германа Мелвилла на создание знаменитого романа «Моби Дик». Эпичная драма Рона Ховарда с мощным актёрским составом не дотянула до статуса премиального кино. По мнению критиков, картина не дала той глубины, к которой так стремилась, и получила консенсусный статус «очаровательно, но очень банально».
Последняя дуэль (2021)
Кинопоиск: 7.4
IMDb: 7.4
Тот случай, когда фильм действительно получился неплохим и мог бы претендовать на награды, но жюри «Оскара» проигнорировало эту любопытную историческую драму Ридли Скотта с тремя точками зрения на одни и те же события.
Критика системного женоненавистничества в «Последней дуэли» не так эффективна, какой могла бы быть, но она остаётся хорошо сыгранной и заставляющей задуматься драмой, наполненной эпическим величием.
Сын (2022)
Кинопоиск: 7.1
IMDb: 6.4
Самый напрашивающийся Oscar bait фильм в подборке. Картина Флориана Зеллера, который только-только выпустил успешную на «Оскаре» драму под названием «Отец». А вот теперь им снят «Сын» с Хью Джекманом, Ванессой Кирби и Лорой Дёрн. Тут даже и Энтони Хопкинс появился! Ну и где «Оскары»?
Однако в отличие от искреннего и эффективного тона «Отца», «Сын» следует манипулятивным путём. По мнению обозревателей, фильм представляет собой перегруженную, не совсем понятную и плохо продуманную мелодраму, которая скорее злит, а не интригует.
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