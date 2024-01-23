12 фильмов, которые были сняты с явным прицелом на «Оскар», но не получили ни одной номинации

Для начала давайте поверхностно разберёмся, что вообще нужно, чтобы ваш фильм номинировали на главную мировую кинонаграду?

Необходимо снять драму, лучше историческую/биографическую/военную/политическую. Ни в коем случае не снимайте боевик, ужастик или любую фантастику! Герой должен быть представителем угнетаемой части социума, какого-либо меньшинства или человеком с психологическими или физическими недугами. Желательно, чтобы он стал жертвой неких, независящих от него, обстоятельств. Тема фильма должна содержать в себе вопросы неравенства и дискриминации. Среди создателей фильма должны быть именитые исполнители и авторы, которые уже светились на «Оскаре».

Соблюдая эти правила, можно снять мировой хит, который будет номинирован в нескольких категориях на «Оскаре», а можно случайно создать тоскливую тоску, над которой будут насмехаться как над неудачной и бездушной попыткой набрать наград, выслужившись перед жюри Академии.

Разумеется, мы собрали фильмы из второй корзины, так как номинантов на «Оскар» вы и так знаете. Итак, перед вами фильмы, которые жанрово, сюжетно и набором исполнителей очень похожи на оскароносное кино, но что-то пошло не так.

Мажестик (2001)