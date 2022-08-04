11 фильмов о людях, ставших заложниками временной петли⁠⁠

Вы погрязли в каждодневной рутине? Вам кажется, что каждый новый день повторяет предыдущий? Вы замечаете воспроизведение некоторых событий? Возможно, вы просто испытываете чувство дежавю.
"День сурка"
Groundhog Day
Фэнтези, драма, мелодрама, комедия
США, 1993
Кинопоиск: 8,1; IMDb: 8,1
Фил Коннорс (Билл Мюррей) – успешный комментатор на телевидении. Ежегодно он ведёт репортаж о праздновании Дня сурка из небольшого городка в штате Пенсильвания. Фил всеми силами пытается как можно быстрее вернуться домой, однако у судьбы на этот счёт совсем иные планы. Журналист оказывается во временной ловушке и вынужден раз за разом переживать злосчастное 2 февраля. Теперь ему предстоит разобраться в себе и понять, почему 3 февраля так и не может наступить.
"День сурка" – классика фантастики о временных петлях. Любой другой фильм этого жанра так или иначе равняется именно на комедию Харольда Рэмиса. Об успехе и культовости картины говорит и то, что выражение "День сурка" стало нарицательным и устойчиво вошло в разговорную речь во многих странах.
"Матрица времени"
Before I Fall
Триллер, драма, детектив
США, 2016
Кинопоиск: 6,4; IMDb: 6,4
У Саманты Кингстон (Зои Дойч) и её одноклассниц повседневная жизнь наполнена тусовками, отношениями с парнями и прочими радостями юности. Всё меняется, когда однажды, возвращаясь с очередной вечеринки, подруги попадают в аварию на трассе. К своему удивлению, Саманта не погибает, а попадает во временную петлю. Получив второй шанс, девушка решает выяснить, где она совершила ошибку, и предотвратить уже не раз пережитые ей ужасные события.
На первый взгляд "Матрица времени" – это подростковая версия "Дня сурка". Однако не стоит недооценивать эту ленту. Зачатую фильмы о петле времени демонстрируют изменение характера "заложника" в лучшую сторону, а затем счастливый финал. Данная картина, к слову основанная на романе Лорен Оливер "Прежде чем я упаду", показывает куда более интересную концовку, оставляющую после себя пространство для размышлений.
"Зависнуть в Палм-Спрингс"
Palm Springs
Комедия, мелодрама, фантастика
США, Гонконг, 2020
Кинопоиск: 7,3; IMDb: 7,4
Сара (Кристин Милиоти) приезжает на свадьбу своей младшей сестры в место, неподалёку от Палм-Спрингс. Вечером девушка остаётся под впечатлением от торжественной речи, произнесённой Найлзом (Энди Сэмберг). В итоге, парочка проводит время наедине, пока их идиллию не нарушает некий Рой (Дж.К. Симмонс), ранивший Найлза стрелой из лука. Последний спасается бегством в таинственной пещере, в которую за ним следует ничего не понимающая Сара. Уже наутро девушка понимает, что заново проживает вчерашний день, а позже Найлз сообщает, что они оказались во временной петле.
"Зависнуть в Палм-Спрингс" вносит элемент временной петли в жанр романтической комедии. При этом фильм умело играется со штампами петли, имеет отличный юмор и хорошую актёрскую игру. Весьма необычной является и линия героя Энди Сэмберга, который предпочитает заточение в одном дне реальной жизни, полной разочарований и страданий.
"Где-то во времени"
The Fare
Детектив, мелодрама, фантастика
США, 2018
Кинопоиск: 6,5; IMDb: 6,2
Водитель такси Харрис (Джино Энтони Песи) едет по безлюдной дороге. На обочине он наконец подбирает своего пассажира, которым оказывается девушка Пенни (Бринна Келли). Завязав с попутчицей непринужденный разговор, таксист обнаруживает, что та совершенно внезапно исчезает из автомобиля. После того, как мужчина сбрасывает счётчик, время отматывается назад, а Пенни вновь садится в машину. Вместе паре предстоит разобраться в причинах произошедшего и попытаться спастись из ловушки времени.
Оригинальное название фильма The Fare можно перевести как "плата за проезд", что намного лучше отражает суть ленты, ежели российская локализация. Сюжет картины способен удивить даже искушенного зрителя, а вплетение в историю мифологических мотивов значительно выделяет ленту на фоне других фильмов о временных парадоксах.
"Исходный код"
Source Code
Фантастика, боевик, триллер, драма
США, Канада, Франция, Германия, 2011
Кинопоиск: 7,8; IMDb: 7,5
Капитан Колтер Стивенс (Джейк Джилленхол) внезапно оказывается в теле мужчины по имени Шон Фентресс. Теперь он находится внутри поезда, в котором вскоре взрывается бомба. Колтер вынужден раз за разом переживать смерть незнакомого ему человека лишь с одной целью: отыскать террориста. На всё про всё у него бесконечно перегружающиеся 8 минут.
"Исходный код" – это интригующий технотриллер, который держит зрителя в напряжении до самых титров. Отдельно стоит отметить здешнюю вариацию петли времени. Фильм не только представляет интересную детективную линию, но и рассказывает трогательную историю героя Джилленхола.
"Грань будущего"
Edge of Tomorrow
Фантастика, боевик, приключения
США, Канада, 2014
Кинопоиск: 7,9; IMDb: 7,9
Недалёкое будущее. Полным ходом идёт вторжение расы инопланетян на Землю. Человеческие армии бессильны против натиска пришельцев. Вскоре в бою погибает майор Уильям Кейдж (Том Круз), но вместо забвения он оказывается во временной петле. Теперь мужчина вынужден снова и снова участвовать в бою, в котором его неминуемо ждёт смерть. Однако, чем дольше он сражается, тем ближе становится ключ к победе над врагом.
Сценарий фильма основан на ранобэ Хироси Сакурадзаки "Всё, что тебе нужно – это убивать" (All You Need is Kill). Также существует вариант истории в манге. Действие оригинала происходит в Токио, а главный герой в нём – японец. В фильме Кейдж – американец, а основные события перенесены в Европу.
"Лимб"
Haunter
Ужасы, фэнтези, триллер, детектив
Канада, Франция, 2013
Кинопоиск: 6,1; IMDb: 5,9
Родной дом Лизы Джонсон (Эбигейл Бреслин) стал для неё странной и жуткой тюрьмой. Теперь каждое утро она вынуждена наблюдать одни и те же события. Сначала её по рации будит брат, затем мать отправляет стирать вещи, а отец уходит чинить машину. Однако девушка начинает замечать странные явления, которые явно носят мистический характер. И только разобравшись в них, она сможет вырваться из петли.
Режиссёром ленты выступил Винченцо Натали, снявший когда-то знаменитый "Куб". Фильм не особо выделяется на фоне иных хорроров, однако всё же ему есть, чем удивить зрителя. Главным достоинством "Лимба" является роль Стивена Макхэтти. Одна его улыбка внушает ужас, оттого и злодейская партия отошла именно ему.
"День курка"
Boss Level
Фантастика, боевик
США, 2019
Кинопоиск: 7,1; IMDb: 6,8
Бывший военный Рой Палвер (Фрэнк Грилло) каждый день вынужден отбиваться от полчищ наёмников, жаждущих его смерти. Но скольких бы убийц Рой не отправил на тот свет, в конце-концов он неизменно погибает. Тем не менее смерть для него является лишь перезагрузкой, после которой он вновь вынужден сражаться с киллерами. Чтобы выбраться из смертельной петли Палверу необходима помощь его бывшей жены (Наоми Уоттс). Казалось бы, причём здесь её секретные разработки?
"День курка" (локализаторы снова на коне) – это немного глупый, немного трэшовый боевик, в котором временная петля становится для героя ареной боевых действий. Сюжетом фильм особо не блещет, однако его стоит посмотреть хотя бы из-за харизматичного Фрэнка Грилло и красиво поставленных и изобретательных экшн-сцен. Приятным бонусом выступает Мэл Гибсон в роли главгада.
"Счастливого дня смерти"
Happy Death Day
Ужасы, фантастика, детектив, комедия
США, 2017
Кинопоиск: 6,6; IMDb: 6,6
Триш (Джессика Рот) ведёт беззаботную студенческую жизнь одной из самых популярных девушек университета. На её день рождения мечтает попасть буквально каждый. Праздник омрачает маньяк в маске, убивающий именинницу. Тем не менее Триш не умирает, а застревает в дне своей смерти. Теперь ей необходимо вычислить убийцу до того, как запас жизней подойдёт к концу.
Что если бы "День сурка" был комедийным хоррором? "Счастливого дня смерти" отвечает на этот вопрос. Картина получилась действительно смешной и в какой-то степени даже жизнеутверждающей. Об успехе ленты говорит и то, что спустя два года свет увидел сиквел картины. Прежний актёрский состав на своих местах, а действие стартует сразу после финала оригинального фильма.
"Треугольник"
Triangle
Фантастика, триллер
Великобритания, Австралия, 2009
Кинопоиск: 6,8; IMDb: 6,9
Молодая мать-одиночка Джесс (Мелисса Джордж) устала от повседневной рутины и решила отдохнуть в компании своего знакомого Грега (Майкл Дорман) и его друзей. Яхта, на которой они собирались расслабиться, попадает в шторм и переворачивается. Напуганные пассажиры ищут спасения на внезапно появившемся океанском лайнере. Вскоре компания понимает, что на, казалось бы, пустом корабле за ними явно кто-то следит.
"Треугольник" полон сюрпризов. Начинается он как типичный хоррор категории B. Однако чем дальше развивается история, тем запутаннее становится общий клубок происходящих в ней событий. Оттого и финал ленты скорее шокирует, чем даёт полноценные ответы на вопросы. Если ищите кино со странным и непредсказуемым сюжетом, то на "Треугольник" стоит обратить внимание.
"Двенадцать ноль одна пополуночи"
12:01
Фантастика, триллер, комедия
США, 1993
Кинопоиск: 6,6; IMDb: 6,8
Неудачливый офисный работник Барри Томас (Джонатан Силвермен) оказывается единственным человеком, понимающим, что весь мир застрял во временной петле. Каждый день ровно в двенадцать ноль одну пополуночи его отбрасывает назад по шкале времени. Однако Барри не отчаивается, а начинает видеть выгоду в своём положении. Теперь его задачей становится не только поиск выхода из петли, но и покорение сердца красавицы-коллеги Лизы Фредерикс (Хелен Слейтер).
Фильм 12:01 вышел в тот же год, что и культовый "День Сурка". Как известно, в борьбе за народную любовь лента Джека Шолдера проиграла. Возможно, роль сыграл показ картины сразу на телевидении, без широкого проката. Однако своё место в истории кинофантастики она всё же заняла. Фильм основан на рассказе Ричарда Лупоффа "12:01 PM" и ему также предшествует одноименная короткометражка с Кёртвудом Смитом в главной роли.
Источник:
АНТИФИШКИ
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СССР, 1987г.
Кинопоиск 7,8, IMDb 7,6 из 10
Накануне свадьбы состоялся мальчишник, организацию которого взял на себя Пьер, коллега по работе и тайный завистник Андерса, которому не удалось заполучить в жёны дочь босса. Из зависти он пытается расстроить свадьбу своего «друга». Поэтому на холостяцкой вечеринке он делает всё для того, чтобы напоить Андерса до бесчувствия, скомпрометировать, отснять всё на фотоаппарат, раздеть, снабдить презервативом и бросить друга на произвол в лифте.
И вот, утром в главный день своей жизни Андерс просыпается голым в лифте незнакомого дома. Все что у него осталось это презерватив, торчащий из задницы. Ни где он, ни как здесь оказался, вспомнить не удаётся, а до свадьбы остаётся всего два часа.
Совершенно так же начинаются и все последующие дни Андерса: тот же лифт, то же отсутствие одежды и тот же презерватив в том же месте… За несколько повторяющихся дней он обучается быстро доставать одежду, деньги, и изо дня в день пытается успеть на свою свадьбу, пока наконец это у него не получается.