11 фильмов о людях, ставших заложниками временной петли⁠⁠

Фил Коннорс (Билл Мюррей) – успешный комментатор на телевидении. Ежегодно он ведёт репортаж о праздновании Дня сурка из небольшого городка в штате Пенсильвания. Фил всеми силами пытается как можно быстрее вернуться домой, однако у судьбы на этот счёт совсем иные планы. Журналист оказывается во временной ловушке и вынужден раз за разом переживать злосчастное 2 февраля. Теперь ему предстоит разобраться в себе и понять, почему 3 февраля так и не может наступить.

"День сурка" – классика фантастики о временных петлях. Любой другой фильм этого жанра так или иначе равняется именно на комедию Харольда Рэмиса. Об успехе и культовости картины говорит и то, что выражение "День сурка" стало нарицательным и устойчиво вошло в разговорную речь во многих странах.

"Матрица времени"

Before I Fall

Триллер, драма, детектив

США, 2016

Кинопоиск: 6,4; IMDb: 6,4