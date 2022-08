11 фильмов о людях, ставших заложниками временной петли⁠⁠

Недалёкое будущее. Полным ходом идёт вторжение расы инопланетян на Землю. Человеческие армии бессильны против натиска пришельцев. Вскоре в бою погибает майор Уильям Кейдж (Том Круз), но вместо забвения он оказывается во временной петле. Теперь мужчина вынужден снова и снова участвовать в бою, в котором его неминуемо ждёт смерть. Однако, чем дольше он сражается, тем ближе становится ключ к победе над врагом.

Сценарий фильма основан на ранобэ Хироси Сакурадзаки "Всё, что тебе нужно – это убивать" (All You Need is Kill). Также существует вариант истории в манге. Действие оригинала происходит в Токио, а главный герой в нём – японец. В фильме Кейдж – американец, а основные события перенесены в Европу.

"Лимб"

Haunter

Ужасы, фэнтези, триллер, детектив

Канада, Франция, 2013

Кинопоиск: 6,1; IMDb: 5,9