Самый популярный голливудский актер был вороном

Он был одним из самых плодовитых актеров, но его имя никогда не было на слуху у обычного человека. Звали его Джимми Ворон, и он был самой настоящей птицей.
Ворон — одна из самых умных птиц. Карьера Джимми — еще одно этому подтверждение, ведь на его счету более 600 киноработ. Среди них, кстати, «Эта замечательная жизнь» и «Волшебник страны Оз». Особенно Джимми полюбил Фрэнк Капра, который снимал птицу в своих фильмах регулярно.
Птичку нашел дрессировщик Керли Твифорд в 1934 году. Тогда он уже работал в Голливуде. Вороненок сидел в заброшенном гнезде посреди пустыни, и наверняка бы умер от голода. Мужчина пожалел малыша и забрал его себе. Твифорд назвал своего подопечного Джимми и начал обучать его трюкам, которые и превратили ворона в звезду.
Первую роль крылатый актер получил в 1938 году у Фрэнка Капры: он сыграл в фильме «Ты не можешь взять это с собой». Режиссеру пришлась по душе игра пернатого актера, и Джимми с тех пор появлялся в каждой его работе.
Впрочем, ворон полюбился не только Капре, он также снимался в других фильмах 1940-1950-х годов и стал настоящей знаменитостью в своих кругах. В один момент у этой птицы был 21 дублер. Согласитесь, ни один актер не может похвастаться таким количеством помощников? Дублеры снимались в тех сценах, где ворон должен был просто сидеть.
Джимми действительно был очень умным и владел разными трюками. Ворон печатал клювом на печатной машинке, мог дать прикурить, вскрывал письма. Для него даже изготовили маленький мотоцикл, которым крылатый актер успешно управлял. Твифорд говорил, что его подопечный понимал несколько сотен слов, а по своему интеллекту был близок к восьмилетнему ребенку. Интеллект
Джимми отмечали и на площадке. Например, на съемках «Эта замечательная жизнь» Джимми назвали самым умным актером, так как эпизоды с ним снимались быстрее, а его коллегам-людям требовалось гораздо больше повторов.
Блестящая карьера Джимми продлилась почти 20 лет, и последний фильм с его участием вышел в 1954-м. К сожалению, судьба пернатого актера осталась неизвестной: в 1955 году умер его хозяин, Твифорд, и никто не знает, что после случилось с птицей.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором