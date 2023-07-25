Самый популярный голливудский актер был вороном

Первую роль крылатый актер получил в 1938 году у Фрэнка Капры: он сыграл в фильме «Ты не можешь взять это с собой». Режиссеру пришлась по душе игра пернатого актера, и Джимми с тех пор появлялся в каждой его работе.

Впрочем, ворон полюбился не только Капре, он также снимался в других фильмах 1940-1950-х годов и стал настоящей знаменитостью в своих кругах. В один момент у этой птицы был 21 дублер. Согласитесь, ни один актер не может похвастаться таким количеством помощников? Дублеры снимались в тех сценах, где ворон должен был просто сидеть.