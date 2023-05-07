15 неординарных вещей прямиком из Азии, которые могут удивить любого

1048
16
Мир прекрасен своим разнообразием, но в Азии, кажется, его гораздо больше. Храмы, в которых крыс почитают как богов, одежда, отпугивающая попутчиков и многое другое, что может поразить неискушённых путешественников. Взгляните!
1. В Сингапуре придумали жилет, который помогает асоциальным людям передвигаться в общественном транспорте
×
×
2. Представьте, что вы собираетесь работать в таком офисе. Это здание Лотос в Учжине, Китай
3. Нагоро - отдаленная деревня-призрак в Японии, где куклы, созданные одной из немногих оставшихся жителей, пожилой леди по имени Аяно Цукими, заменяют уехавших или умерших людей
4. В Индии многие животные считаются священными, и одно из них - крыса, которой поклоняются в храме Карни Мата
5. В северо-восточном пригороде Осаки железнодорожная станция Каясима построена вокруг 700-летнего дерева
6. Дуриан - один из самых странных фруктов в Азии. Некоторые люди говорят, что плод пахнет как грязные носки
11. Очень сильный вкус Натто (ферментированных соевых бобов) в сочетании с тягучей и липкой текстурой делает его одним из наименее аппетитных блюд в Японии
14. В китайском городе Гуйян создали уникальный водопад, высотой 108 метров, на одном из небоскребов
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 вещей и животных необычных цветов и окрасов, которые выделяет их среди остальных
- "Что за штуку я нашел?": Простые ответы на сложные вопросы
- 19 примеров странной и нерациональной упаковки
- 20 снимков, которые не оставляют логике ни единого шанса
- 12 впечатляющих предметов из прошлого, чьи дизайн и назначение способны сильно удивить
Новости партнёров