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15 неординарных вещей прямиком из Азии, которые могут удивить любого

15 неординарных вещей прямиком из Азии, которые могут удивить любого

Автор:
07 мая 2023 23:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Вещи   Поразить   Путешественников   азия   неординарные   разнообразие   
1048
16

Мир прекрасен своим разнообразием, но в Азии, кажется, его гораздо больше. Храмы, в которых крыс почитают как богов, одежда, отпугивающая попутчиков и многое другое, что может поразить неискушённых путешественников. Взгляните!

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Метки: Вещи   Поразить   Путешественников   азия   неординарные   разнообразие   
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4  комментария
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4k
Трям 40 минут назад
Инопришеленцы, бля!
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1k
КАКАнгел 16 минут назад
Вот смотрю я и думаю. А нужна ли нам Япония ?? может мы без неё обойдемся? тихонько погрузить на баржу , включить измельчитель и накормить рыбу . Просто мысли в слух- Япония преданный холоп америки , нам враг (ну и да есть обида за русско-японскую войну - надо отомстить ) и Китайцам будет приятно.
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5k
мемфрид 19 минут назад
Суровые зимы в южной Корее? Забавно)
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221
данила беринский Полчаса назад
за такой жилет, можно получить в еблет.
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