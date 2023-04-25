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19 примеров странной и нерациональной упаковки

19 примеров странной и нерациональной упаковки

Автор:
25 апреля 2023 10:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   дизайн   креатив   странности   товар   упаковка   фото   
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Многие современные люди обеспокоены будущем нашей планеты и, соответственно, экологией. Чего не скажешь о некоторых компаниях, продолжающих производить тонны пластика. И если в ряде случаев его использование действительно оправдано, то иногда количество пластиковой упаковки не только поражает, но и возмущает.


Банка тунца

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Сохраним природу, но это не точно


Биоразлагаемые кофейные капсулы поставляются в индивидуальной пластиковой упаковке.


Эй, парень, здесь нечем дышать


На Рождество я получил эту пачку зефира в виде милых снеговиков… упакованных в индивидуальную упаковку…


Любишь конфетки — люби и мучиться открывать их


В этой коробке со шведскими рыбками всё упаковано в пластик!


Конфетная матрёшка


Каждая упаковка конфет содержит три упаковки поменьше, в каждой из которых находится 6 конфет в индивидуальной обёртке.


Собери пазл из перца


Индивидуально завёрнутые и предварительно разрезанные на 1/4 перцы для салата, чтобы их снова можно было разрезать на более мелкие кусочки.


Красота должна быть упакована надёжно!


На арт-фестивале компания Xfinity раздавал многоразовые соломинки. Соломинка была завёрнута в полиэтилен и положена в дешёвый бархатный мешочек, а затем это всё дело снова было завёрнуто в полиэтилен. Отличный способ сохранить окружающую среду, Xfinity!


Я просто купила пилочку для ногтей…


Да, у нас всё натуральное!


Это овощи в индивидуальной упаковке во вьетнамском супермаркете…


Sephora продаёт консилер весом 1,5 грамма


Для развития мелкой моторики


Мой повар сэкономил 2,50 доллара за 300 печенек, если они поставляются в индивидуальной упаковке, поэтому я провёл первый час своей смены, разворачивая их.


Нужно больше фантиков!


Мне подарили банку мармеладных бобов, внутри они оказались в индивидуальной упаковке.


Представляю вам один (!) ломтик хлеба в полиэтиленовой упаковке


Неэкологичные витамишки


Эти витамины в виде жевательных конфет поставляются в банке, а внутри банки каждая витаминка находится в своей индивидуальной упаковке.


Пока раскопаешь всё — утомишься!


Я просто заказала 5 лаков для ногтей на Amazon.


Специальная коробка только для одного яичка


Вот это действительно бесит!


Интересно, а таблетка внутри обёрнута плёнкой?


Почему так много упаковки для одной таблетки Кларитина? Разве это не расточительно?


Какой-то чип, который получил мой коллега

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Метки: Вещи   в мире   дизайн   креатив   странности   товар   упаковка   фото   
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11  комментариев
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14k
Александр 3 часа назад
Ну на счёт больших коробок для очень маленьких товаров (чип, лак для ногтей, пилка) - проще напихать уплотнителя, чем потерять товар на огромном складе или во время пересылок.
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107k
Z_Павел Юрьевич_V 15 минут назад
Во-первых, почти всё тут доисторические баяны.
А, во-вторых, большинство упаковки тут из целлофана. Угадайте из чего он сделан и как быстро разлагается?
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1k
xannar Час назад
Смех смехом, а мы как начали сортировать мусор, получилось почти как в Масяне - набираются целые мешки всякого хлама (коробки, упаковки и тд) а пищевых отходов - маленький кулёчек...
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310k
Adat 2 часа назад
На счет маленьких конфет, мармелада и т.д., без упаковки они просто слипнутся между собой. Что касается больших упаковок, например для таблетки, то скорее всего у них раньше была линия с этими таблетками в такой упаковке, где было например 10 табл. Начали выпускать по одной и там или остались какое то количество упаковок от старого производства и они их пока используют, или им дешевле выпускать такие упаковки на уже налаженном производстве, чем менять все оборудование и линию. А на природу и экологию им по хер, да.
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104k
parallax 2 часа назад
Такие дела должно регулировать государство.
Самое простое, брать налог на упаковку. Чем больше упаковки, тем выше налог. А полученные деньги направлять исключительно на сбор и на переработку этой упаковки.
В некоторых странах уже практикуется.
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371
Вася Васильев 2 часа назад
Потому что гренка не может стоить 8 баксов, а крутон может.
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Снова про СШП.
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852
Uganda 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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