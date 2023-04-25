19 примеров странной и нерациональной упаковки

Многие современные люди обеспокоены будущем нашей планеты и, соответственно, экологией. Чего не скажешь о некоторых компаниях, продолжающих производить тонны пластика. И если в ряде случаев его использование действительно оправдано, то иногда количество пластиковой упаковки не только поражает, но и возмущает.