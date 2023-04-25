19 примеров странной и нерациональной упаковки

Многие современные люди обеспокоены будущем нашей планеты и, соответственно, экологией. Чего не скажешь о некоторых компаниях, продолжающих производить тонны пластика. И если в ряде случаев его использование действительно оправдано, то иногда количество пластиковой упаковки не только поражает, но и возмущает.
Банка тунца
Сохраним природу, но это не точно
Биоразлагаемые кофейные капсулы поставляются в индивидуальной пластиковой упаковке.
Эй, парень, здесь нечем дышать
На Рождество я получил эту пачку зефира в виде милых снеговиков… упакованных в индивидуальную упаковку…
Любишь конфетки — люби и мучиться открывать их
В этой коробке со шведскими рыбками всё упаковано в пластик!
Конфетная матрёшка
Каждая упаковка конфет содержит три упаковки поменьше, в каждой из которых находится 6 конфет в индивидуальной обёртке.
Собери пазл из перца
Индивидуально завёрнутые и предварительно разрезанные на 1/4 перцы для салата, чтобы их снова можно было разрезать на более мелкие кусочки.
Красота должна быть упакована надёжно!
На арт-фестивале компания Xfinity раздавал многоразовые соломинки. Соломинка была завёрнута в полиэтилен и положена в дешёвый бархатный мешочек, а затем это всё дело снова было завёрнуто в полиэтилен. Отличный способ сохранить окружающую среду, Xfinity!
Я просто купила пилочку для ногтей…
Да, у нас всё натуральное!
Это овощи в индивидуальной упаковке во вьетнамском супермаркете…
Sephora продаёт консилер весом 1,5 грамма
Для развития мелкой моторики
Мой повар сэкономил 2,50 доллара за 300 печенек, если они поставляются в индивидуальной упаковке, поэтому я провёл первый час своей смены, разворачивая их.
Нужно больше фантиков!
Мне подарили банку мармеладных бобов, внутри они оказались в индивидуальной упаковке.
Представляю вам один (!) ломтик хлеба в полиэтиленовой упаковке
Неэкологичные витамишки
Эти витамины в виде жевательных конфет поставляются в банке, а внутри банки каждая витаминка находится в своей индивидуальной упаковке.
Пока раскопаешь всё — утомишься!
Я просто заказала 5 лаков для ногтей на Amazon.
Специальная коробка только для одного яичка
Вот это действительно бесит!
Интересно, а таблетка внутри обёрнута плёнкой?
Почему так много упаковки для одной таблетки Кларитина? Разве это не расточительно?
Какой-то чип, который получил мой коллега
Источник:
- 17 продуктов, которые словно были созданы по ошибке, но при этом спокойно продаются в магазинах
- Эти 17 дизайнерских решений родились в головах истинных гениев
- Вещицы, которые словно специально создавались для опустошения людских кошельков
- 21 вендинговый аппарат с очень неожиданным содержимым
- Банкноты с необычным дизайном, которые жалко тратить
А, во-вторых, большинство упаковки тут из целлофана. Угадайте из чего он сделан и как быстро разлагается?
Самое простое, брать налог на упаковку. Чем больше упаковки, тем выше налог. А полученные деньги направлять исключительно на сбор и на переработку этой упаковки.
В некоторых странах уже практикуется.
Когда один и тот же товар у одного производитеся стоит заметно дороже, покупатели выберут другой, с меньшим количеством пластика и картона.