Что это за штука? 15 загадочных предметов и их назначение

Данная деревянная штукенция опускалась в ёмкость с горячей мыльной водой и грязным бельём, после чего её надо было вращать на манер современных стиральных машин. Чтобы вращать было удобнее, в верхней части есть отверстие, куда надо было вставлять стержень, который после установки превращался в удобные ручки для двух рук.

Вопрос: «Толстая металлическая проволока, прижимающая друг к другу два красных стеклянными шара. Если раздвинуть конструкцию, то шарики можно убрать. Чуть меньше 8 см в длину. Похоже на пару щипцов, держащих красные шарики»