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Что&nbsp;это&nbsp;за&nbsp;штука? 15 загадочных предметов и&nbsp;их&nbsp;назначение

Что это за штука? 15 загадочных предметов и их назначение

Автор:
06 мая 2023 10:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   интересно   находка   познавательно   фото   
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Человек - существо любознательное. Вот почему Reddit-сообщество What is this thing пользуется огромной популярностью - у него 1,8 млн подписчиков. Люди приходят туда с фотографиями вещей, назначение которых не могут определить, и просят помощи.


 

Вопрос: «Какие-то деревянные "ворота" в заборе, расположенном рядом с лесом»

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Ответ: «Это барсучьи ворота».

Если на тропе барсука поставить забор, то он в лучшем случае устроит подкоп, в худшем — займется уничтожением забора. Чтобы этого не происходило в местах с такой проблемой устанавливают подобные барсучьи ворота, которые позволяют барсукам проходить там, где им надо без порчи имущества.

 

Вопрос: «Что это за деревянное колесо с шипами на чердаке дома в Амстердаме?»

 

Ответ: «Это колесо, которое раньше было частью лебёдки, служащей для подъёма грузов на чердак»

Единственно осталось непонятным, для чего там нужны шипы.

 


 

Вопрос: «Большая металлическая вставка в верхней части рамы велосипеда, по-видимому, складная, есть ручка»

 

Ответ: «Это крепление для детского кресла»

 

Вопрос: «В доме, который мы снимаем, в подвале есть такие веревки с какими-то пластиковыми крючками/зажимами»

 

Ответ: «Это стойка для хранения бейсболок»

Верхняя часть бейсболки складывается пополам сама в себя (застёжка к козырьку) и помещается в зажим.

 


 

Вопрос: «Муниципальные автомобили, пускающие газ по улицам»

Ответ: «Это обработка против комаров».

Как сообщается, это делается для профилактики заболеваний, передающихся летающими кровососущими насекомыми. Автор фото рассказал, что это фото было сделано в Ливии, а пикапы с включёнными генераторами, стоящими в багажниках и выпускающими дым, обычно ездят посреди ночи.

 

Вопрос: «Что это за вещь из мягкого атласа с ленточными завязками и дыркой посередине? Похоже на ручную работу, вероятно, футляр для косметического средства»

 

Ответ: «Это накладка на верхнюю часть деревянной вешалки, чтобы легкие предметы, такие как комбинезоны или нижнее белье, не соскальзывали»

 

Вопрос: «Найдено в шкатулке для драгоценностей. Металлический предмет длиной около 6,5 см, который разбирается и содержит три заостренных пластиковых элемента внутри»

Ответ: «Это многоразовая зубочистка».

Внутри также содержатся дополнительные/сменные эластичные наконечники для держака.

 


 

Вопрос: «Два пластиковых инструмента в форме крючка с двойной вилкой на конце. Что это такое и для чего они используются?»

 

Ответ: «Это инструмент для удаления клещей»

Вилкообразный крючок подсовывается под насекомое, после чего оно извлекается вращательным движением.

 

Вопрос: «Большая деревянная штука, похожая на прищепку. Вес около 1,8 кг, высота 85 см. Темное дерево, которое немного потерто, и я предполагаю, что этому больше 40 лет»

 

Ответ: «Это приспособление для стирки под названием "wasstamper", которым когда-то пользовались голландцы»

Данная деревянная штукенция опускалась в ёмкость с горячей мыльной водой и грязным бельём, после чего её надо было вращать на манер современных стиральных машин. Чтобы вращать было удобнее, в верхней части есть отверстие, куда надо было вставлять стержень, который после установки превращался в удобные ручки для двух рук.

 


 

Вопрос: «Толстая металлическая проволока, прижимающая друг к другу два красных стеклянными шара. Если раздвинуть конструкцию, то шарики можно убрать. Чуть меньше 8 см в длину. Похоже на пару щипцов, держащих красные шарики»

 

Ответ: «Это старая точилка (прави́ло) для лезвий»

Лезвие (например, ножа) проводится между стеклянными шарами, что временно возвращает ему остроту.

 

Вопрос: «В сложенном виде этот инструмент помещается в кожаный чехол, в длину около 5 см. Раскладывается, имеет два телескопических стержня, длина которых около 43 см»

 

Ответ: «Это складная вешалка для одежды»

Так как в этой вешалке сверху нет крючка, то можно предположить, что её предполагалось вешать на настенный крючок.

 


 

Вопрос: «Пластиковый стержень, ввинченный в верхний дверной косяк. Я переехал в новый дом, и у предыдущего владельца они стоят на нескольких дверных проемах. Дверь не касается стержня. Никаких проводов, никаких сенсоров, и они есть только в подвале. Ни я, ни агент по недвижимости не знаем, что это такое»

 

Ответ: «Это дверной замок для безопасности детей Glidelok. Другая часть замка передвигается по верхней части двери»

После закрытия двери надо просто передвинуть верхнюю часть замка вплотную к стержню, что заблокирует дверь. Плюсы этого замка: 1) нет необходимости монтировать замок в дверь, где его нет; 2) такой замок никогда не заклинит.

 

Вопрос: «Что это за древний бронзовый горшок с двумя носиками, похожий на подвесной умывальник, но горлышко которого слишком низкое, чтобы нести воду, не проливая?»

Ответ: «Это масляная лампа для одного-двух фитилей в зависимости от того, сколько света вам нужно».

 


Вопрос: «4 тяжелых полых металлических цилиндра длиной около 2,5 см без описания на коробке»

 

Ответ: «Это для тушения сигарет»

Это устройство должно избавить от втыкания окурков в пепел и пачканий пальцев. Вместо этого достаточно просто положить окурок в цилиндр, который ставится в пепельницу. В течение пары секунд кислород израсходуется и тление прекратится само собой.

 

Вопрос: «Небольшой полый стеклянный предмет со странным отверстием. Что это такое?»

 

Ответ: «Это стеклянная ваза/подставка для цветов»

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Метки: Вещи   в мире   интересно   находка   познавательно   фото   
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