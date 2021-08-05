20 снимков, которые не оставляют логике ни единого шанса

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В нашей повседневной жизни мы редко видим что-то удивительное. Поэтому, когда мы встречаем действительно неординарные вещи, это оставляет след в нашей памяти на долгое время. В этом посте вы увидите по-настоящему странные фотографии.
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Чёт фотошопом попахивает....
Репчатый лук – 2 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Соль - по вкусу
Лавровый лист - 5 шт.
Мускатный орех - 0,5 ч.л.
Паприка - 0,5 ч.л.
Душистый перец горошком - 5 горошин
Растительное масло - для жарки