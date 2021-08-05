FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3056 постов • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
20 снимков, которые не оставляют логике ни единого шанса

20 снимков, которые не оставляют логике ни единого шанса (21 фото)

Автор:
05 августа 2021 22:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Странные   вещи   логика   неординарные   один   снимки   шанс   
2512
21

В нашей повседневной жизни мы редко видим что-то удивительное. Поэтому, когда мы встречаем действительно неординарные вещи, это оставляет след в нашей памяти на долгое время. В этом посте вы увидите по-настоящему странные фотографии.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Странные   вещи   логика   неординарные   один   снимки   шанс   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
turyst 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
turyst 44 минуты назад
Доступ к коммуникациям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
turyst 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
turyst 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
turyst 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
turyst 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
turyst 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Фома 2 часа назад
Комментарий к фото
Хозяин, я требую развода, это не жена, а свинья какая то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Nikita 2 часа назад

Чёт фотошопом попахивает....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
⛔ Александр ⛔ Nikita 11 минут назад
Скорее всего пробежали несколько десятков уток.

Посмотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов #васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов 15 неординарных снимков, которые почти всё переворачивают с ног на голову 15 неординарных снимков, которые почти всё переворачивают с ног на голову 15 странных фото, требующих немедленного разъяснения 15 странных фото, требующих немедленного разъяснения 10 действительно странных вещей, которые нашли на берегу 10 действительно странных вещей, которые нашли на берегу 15 снимков неординарных предметов и явлений 15 снимков неординарных предметов и явлений 15 увлекательных снимков необычных вещей 15 увлекательных снимков необычных вещей
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

189405



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
35 блестящих дизайнерских решений, от которых захватывает дух
7
72
35 блестящих дизайнерских решений, от которых захватывает дух
Губернатор Миссури&nbsp;помиловал супругов, направивших оружие на демонстрантов BLM
3
187
Губернатор Миссури помиловал супругов, направивших оружие на демонстрантов BLM
﻿
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ynews#история#Россия#дтп#животные#шоу бизнес#авто аварии#фотографии#олимпиада
#Юмор#прикол#интересное#автомобили#картинки#кино#аварии#Украина#фильм#приколы
#интересно#подборка#автомир#факты#люди#СССР#сша#забавно#кот#суд

На что жалуетесь?

Вернуться