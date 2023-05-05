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16 уникальных вещей, которые люди унаследовали от родственников

16 уникальных вещей, которые люди унаследовали от родственников

Автор:
05 мая 2023 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предметы   красота   наследство   удивительно   уникальность   фото   
562
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Наследство часто несет в себе смесь эмоций, истории семьи, а иногда и удивления. В то время как одни люди наследуют деньги или имущество, другие получают более необычные и уникальные предметы, которые могут быть более ценными с точки зрения ценности для каждого отдельно взятого человека.

 

«Библия, датированная 1881 годом, которая досталась мне по наследству»

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«Этот крошечный перочинный ножик достался мне в наследство от дедушки»

 

«Моя гитара Martin 1960-х годов, доставшаяся мне по наследству»

 

«Унаследовала стеклянную посуду из уранового стекла от моей покойной прабабушки»

 


 

«Дедушка скончался, и мне в наследство достались его защитные очки Cesco 1950 года»

 

«Мой двоюродный брат только что унаследовал это от своего отца»

 

«Сколько себя помню, я был очарован этим пресс-папье моего дедушки. Сегодня я получил его по наследству»

 

«Вино, которое мой дедушка унаследовал от своего дедушки. Он впервые откопал несколько бутылок для сегодняшнего мероприятия. Вину почти 100 лет»

 


 

«Унаследовал это от моей британской бабушки. Это бивень нарвала»

 

«Массивный минерал, доставшийся мне от моей бабушки, которая умерла»

 

«Мне достался старый сундук...

 

... и вот, что было у него внутри»

 


 

«Эти удивительные шахматы достались мне в наследство от отца. Просто решил поделиться»


 

«Мне перешло это кольцо после того, как мой отец скончался... Ему 408 лет»

 

«Сегодня я унаследовал карманные часы моего дедушки»

 

«Эта солонка и перечница достались мне в наследство от моего прадедушки»

 

«Моя мама скончалась две недели назад. Я только что унаследовал ее самое ценное имущество. Познакомьтесь с Клаудом»

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Метки: Вещи   Предметы   красота   наследство   удивительно   уникальность   фото   
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6  комментариев
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3k
Выхухоль (Нагайна) 23 минуты назад
А к урановому стеклу свинцовый контейнер прилагается?
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13k
котегRUS 15 минут назад
а мне, кроме имени ничего не досталось..
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9k
Том Сойер Полчаса назад
А вино, за почти сто лет - не превратилось ли в уксус?
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Anarasius

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