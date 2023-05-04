Вещи, служащие людям годами и десятилетиями, над которыми не властно даже время

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Принцип старения одинаков для всего: время оставляет следы на лицах людей в виде морщин и заломов, места и предметы со временем ветшают, изнашиваются или просто приходят в негодность. И эта статья об исключениях!
Мы собрали все то, что не выходит из строя годами и десятилетиями, создавая впечатление, что эти вещи никогда не сломаются и будут работать вечно. Далее вы увидите предметы, которых время обошло стороной, забыв состарить.
«Бабушкина серебряная масленка 60-х годов, которую мне недавно подарили»
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«Моя Honda Accord 1988 года, в которой до сих пор работает абсолютно всё»
«Микроволновая печь 60-х годов, которая не вышла из строя»
«Опасная бритва моего прапрадедушки»
«13 лет ежедневных прогулок против 4-х»
«Батарейка в этом маленьком будильнике работает уже почти 30 лет»
«Моя свекровь купила этот миксер в 1978 году, и он до сих пор работает»
«Нашел клавиатуру моего дяди приблизительно 1979 года»
«Приобрёл эту куртку в 1981 году, проехал в ней сотни тысяч километров по всему миру и она до сих пор как новенькая»
«Машинка для стрижки, купленная где-то в 1994 году. Я использую её примерно раз в 2 месяца, лишь изредка смазывая лезвия»
«Тостер моей прабабушки 1925 года. Мои родители до сих пор пользуются им каждый день»
«Солнечный калькулятор Аврора. Не смогла подтвердить его реальный возраст, но моя мама сказала, что он старше, чем я. Мне 39»
«Отец подарил мне этот вентилятор, которому чуть больше 60 лет»
«Компьютерная мышь от Microsoft, которая все еще работает спустя 22 года»
«Моему велосипеду только что исполнилось 28 лет. Я до сих пор каждый день езжу на нем на работу, в любую погоду»
Levis 1880 года, найденная после обнаружения шахты
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