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12 впечатляющих предметов из прошлого, чьи дизайн и назначение способны сильно удивить

12 впечатляющих предметов из прошлого, чьи дизайн и назначение способны сильно удивить

Автор:
26 апреля 2023 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предметы   Прошлое   дизайн   интересно   познавательно   факты   
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Время циклично, поэтому те штуки, которые были изобретены в прошлых веках обязательно вновь приобретут актуальность в будущем. Ведь так? Конечно, нет! Только если в качестве исторически важных объектов или материала для мемов.

Предлагаем вам взглянуть на предметы из прошлого разной степени отдалённости от сегодняшнего дня, которые обладают интересным назначением, зачастую непрактичным с точки зрения настоящего, и не менее впечатляющим внешним видом.


Образец бассейна с футляром, который носили с собой продавцы из 1960-х годов

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Викторианское кресло для бесед, Европа, 19 век

Пишущий шар Маллинга-Хансена, самая ранняя форма пишущей машинки, 1865 год

Преподобный Маллинг-Хансен, директор Королевского института глухонемых в Копенгагене, сконструировал свою уникальную эргономичную пишущую машинку, чтобы помочь своим ученикам «говорить пальцами».


Огромная бронзовая многоствольная пушка Великих Моголов, 18 век

Сейчас находится в музее в Индии.


Ещё один чемоданчик продавца. На этот раз демонстрирующий неоновые лампы. 1935 год

Серебряный кувшин 1902 года, вмещающий 4500 литров воды

Отлит из 345 кг серебра.


Курильница для благовоний, покрытая розовым кварцем, Династия Цин, 1736-1796 годы

2,7-мм «Колибри» — самое маленькое стрелковое оружие в истории

Создано в 1910 году австрийским часовщиком Францем Пфаннлем как оружие для женщин.

А спустя 10 лет на свет появилась…


Опасная женская пудреница 1920-х годов

Люры бронзового века из Дании. Эти рожки представляют собой духовые инструменты, отлитые из бронзы 3000 лет назад

Обычно их находят парами. 39 из них были извлечены из торфяных болот, куда, как считается, они были помещены в качестве подношений.


Аптечка с 7 стеклянными ампулами — с эфиром, кокаином, морфином и кофеином. Франция, 1900-1910 годы


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Метки: Вещи   Предметы   Прошлое   дизайн   интересно   познавательно   факты   
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Alex 13 минут назад
"Серебряный кувшин 1902 года, вмещающий 4500 литров воды"- не войдёт туда столько, жидкость не сжимается.
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