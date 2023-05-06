Московские мошенники решили подзаработать на любителях электросамокатов

Москвичи, пользующиеся услугами аренды самокатов, начали жаловаться на то, что с их карт стали пропадать деньги.
Если раньше любителям покатушек в сети предлагали инструкции о том, как "бесплатно и легально" пользоваться самокатами буквально за 3 тысячи рублей, то теперь дело вышло на новый уровень.
Предприимчивые жулики расклеили поддельные QR-коды на самокатах и теперь при попытке перейти по коду пользователя перекидывает на фальшивый сайт, где происходит сбор данных с карт. Ну а вывести деньги со счета доверчивых самокатчиков - дело техники.
Может, они таким образом решили объявить войну самокатчикам? Как думаете?
Источник:
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У него не проходил платёж за самокат.
А в названии ТРОТУАР:
1.2 ПДД, тротуар элемент дороги, предназначенный для движения ПЕШЕХОДОВ и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.