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Московские мошенники решили подзаработать на любителях электросамокатов

Московские мошенники решили подзаработать на любителях электросамокатов

Автор:
06 мая 2023 10:07
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   деньги   карты   криминал   мошенники   самокаты   
1219
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Москвичи, пользующиеся услугами аренды самокатов, начали жаловаться на то, что с их карт стали пропадать деньги.

Если раньше любителям покатушек в сети предлагали инструкции о том, как "бесплатно и легально" пользоваться самокатами буквально за 3 тысячи рублей, то теперь дело вышло на новый уровень.


Предприимчивые жулики расклеили поддельные QR-коды на самокатах и теперь при попытке перейти по коду пользователя перекидывает на фальшивый сайт, где происходит сбор данных с карт. Ну а вывести деньги со счета доверчивых самокатчиков - дело техники.


Может, они таким образом решили объявить войну самокатчикам? Как думаете?

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Метки: Москва   деньги   карты   криминал   мошенники   самокаты   
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19  комментариев
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30k
Владимир 2 часа назад
Сергея с утра разбудил крик петуха.
У него не проходил платёж за самокат.
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5k
Шлагбаумэн 9 минут назад
Конечно я сейчас многих обижу, но эти "спортсмены" уже зажевали рассекать на этом электропитарастическом транспорте. Не успел снег до конца растаять, повылазили (стилистика сохранена) побснежники.
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17k
RDen 13 минут назад
не ну это тот случай, когда мошенники свернули на правильную тропинку...
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0
qqusha 20 минут назад
Главное чтобы налоги уплачивались
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17k
RDen 36 минут назад
и это хорошо..
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278
устал я от вас 39 минут назад
Это не преступление ))
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61k
Андрей 41 минуту назад
Самокатчики должны страдать
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12k
Shtoppi 45 минут назад
мухи на мертвечине размножаются. так было и так будет.
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26k
Matrosskin Час назад
О! А можно у этих ребят попросить пачку стикеров, я бы у близлежащих станций метро обклеил бы. А то реально зае-ли гонять в толпе народа.
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ruslan d Час назад
Уроды ...
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