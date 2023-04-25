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Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги

Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги

Автор:
25 апреля 2023 14:44
Сообщество : Таксисты
Метки: Москва   бдительность   деньги   мошенники   пенсионерка   полиция   таксист   
2058
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Сообразительный таксист смог перехитрить аферистов.

Бдительный московский таксист спас деньги очередной попавшейся на уловки аферистов пенсионерки. Злоумышленники использовали его в качестве курьера, и тот сразу почуял неладное, когда дверь ему открыла 84-летняя женщина. Извозчик по имени Женишбек поинтересовался у пенсионерки, нет ли в посылке денег. Получив отрицательный ответ, он забрал сумку и отправился к заказчикам.

Однако его подозрения подтвердились, когда в пути ему начал звонить клиент и нервно требовал поторопиться. Тогда Женишбек остановился на обочине и заглянул в сумку, внутри он обнаружил крупную сумму денег — полмиллиона рублей, как выяснилось позднее.

Сообразительный таксист тут же придумал план действий. Он вытащил деньги из сумки и доставил её мошеннику пустой. Сам же отправился обратно к бабушке, чтобы вернуть ей деньги. Однако дверь на этот раз она не открыла и ему пришлось вызывать полицейских и дожидаться их у подъезда.

Позднее, уже в отделе, выяснилось, что аферисты действовали по избитой схеме — представились полицейскими и потребовали полмиллиона рублей, чтобы не привлекать её родственницу к ответственности. Сейчас правоохранители ищут злоумышленников, благо таксист сообщил им достаточно информации.

Ещё один похожий случай произошёл на днях в Вологде. Мошенники, представившись сотрудниками банка, убедили 76-летнего пенсионера в том, что доступ к его счетам получили аферисты. И держа его на проводе, потребовали срочно отправиться в отделение банка, чтобы перевести деньги на "безопасный счёт". Пенсионер вызвал машину и таксист невольно услышал все рекомендации мошенников. Он попытался втолковать пенсионеру, что его пытаются обмануть, но тот не слушал. Тогда таксист попросту привёз престарелого мужчину в отдел полиции. Где уже полицейские объяснили пенсионеру, что он попался на одну из самых распространённых уловок аферистов.

За свою активную гражданскую позицию таксист Игорь Гуляев получил благодарственное письмо от начальника УМВД.

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Метки: Москва   бдительность   деньги   мошенники   пенсионерка   полиция   таксист   
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19  комментариев
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345
Вася Васильев Час назад
Игорёк импульсивно денег из сумки дёрнул, но потом понял, что найти его дело 1 дня и рванул не в сочи пропивать, а к бабке с покаянием.
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6k
Умница-красавица 8 минут назад
А можно мне тоже бабушку, которая может полляма за здорово живешь отбашлять?
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864
DeDsmile 47 минут назад
чота я не въехал в тему, почему Игорь получил благодарственное письмо от начальника УМВД, а Женишбеку даже спасибо никто не сказал? (по крайней мере об этом не написано)
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11k
El Niño Час назад
За доказанный факт мошенничества надо ввести казнь. Круче, конечно, руки отрубать, но я гуманный человек !
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5k
alex 2 часа назад
когда же люди перестанут доверять мошенникам?
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2
Антон alex Час назад
Поговаривают, что 95% людей - идиоты. Так что объём работы для мошенников ещё очень велик.
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