Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги

Ещё один похожий случай произошёл на днях в Вологде. Мошенники, представившись сотрудниками банка, убедили 76-летнего пенсионера в том, что доступ к его счетам получили аферисты. И держа его на проводе, потребовали срочно отправиться в отделение банка, чтобы перевести деньги на "безопасный счёт". Пенсионер вызвал машину и таксист невольно услышал все рекомендации мошенников. Он попытался втолковать пенсионеру, что его пытаются обмануть, но тот не слушал. Тогда таксист попросту привёз престарелого мужчину в отдел полиции. Где уже полицейские объяснили пенсионеру, что он попался на одну из самых распространённых уловок аферистов.



За свою активную гражданскую позицию таксист Игорь Гуляев получил благодарственное письмо от начальника УМВД.