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В Москве парень спас пенсионерку: не дал перевести 1,2 миллиона рублей мошенникам

В Москве парень спас пенсионерку: не дал перевести 1,2 миллиона рублей мошенникам

Автор:
22 марта 2023 18:05
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   аферисты   банкомат   деньги   звонок   мессенджер   мошенники   парень   полиция   
7638
3

Сначала бабушка не поверила и решила, что это он хочет её обмануть.

В последнее время аферисты названивают гражданам не так часто, но вреда от них не меньше. За 2022-й год мошенники «нагрели» людей на 13,4 миллиарда рублей. А у одной из жертв выманили фантастические 500 миллионов.

И очередной случай из Москвы, у пенсионерки хотели увести 1,2 миллиона. Началось всё со звонка в мессенджере: «сотрудник полиции» заявил, что у бабушки пытаются украсть деньги со счёта в банке. Их надо немедленно снять и перевести на указанный счёт - для этого с ней свяжется сотрудник Центробанка РФ. Женщина так и сделала - сняла все сбережения и пошла к банкомату, всё это время мошенники были на связи и капали на мозги, чтобы она побыстрее сделала перевод.

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В очереди к банкомату стоял парень, он вежливо пропустил пенсионерку.

Заодно услышал разговор, потом заметил пачку денег в руках у бабушки. Он всё понял и уговорил её ничего не делать до приезда полиции. В это время мошенники орали в трубку, чтобы женщина быстро переводила деньги: «Отойдите от него, он врёт!»

Ну а когда приехали настоящие силовики, то быстро разобрались в ситуации и объяснили женщине, кто мошенник, а кто молодец. Так что аферисты остались без «зарплаты», а парень заработал лишний плюсик в карму.

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Метки: Москва   аферисты   банкомат   деньги   звонок   мессенджер   мошенники   парень   полиция   
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72  комментария
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3k
Алекс Чебурашкин 8 часов назад
молодец! побольше таких бы!
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2k
013 в Тентуре 18 минут назад
Я поражаюсь тупости наших граждан. Столько раз уже было говорено про эти схемы мошенников и один хрен - люди продолжают вестись на эту туфту. Дебилы.
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16k
Колька Валеркин сын 37 минут назад
Чет 3.14здежом попахивает. Снять 1.2кк просто тупо придя в банк не возможно. Для этого нужно заказывать данную сумму, это день два обычно занимает.
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8k
amrita Час назад
Пляяяя...
1. откуда у бабульки такие деньги.
2. с такой суммой пошла к банкомату
3.как она собиралась их туда класть
и прочая...прочая....
глупость несусветная.....
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43
NEO 2 часа назад
Маме недавно какие-то аферисты позвонили и сказали типа :
- МарьВанна, вы с карточки перечислили деньги в Украину и поэтому Сбербанк завёл на вас дело. Сейчас мы вам расскажем как... - дальше она повесила трубку.
У нас в России всегда говорили "на Украину".
Но вот что пугает - симка оформлена на меня, а не на маму.
И ещё несколько лет назад был случай когда маме кто-то позвонил среди ночи и неразборчивым типа пьяным голосом начал лопотать : мама я в милиции, я бил человека, если сейчас переведёшь (уже не помню сколько) то дело закроют.
Маманя тогда реально поржала! )))
Дело в том, что я даже близко не представляю как управлять авто. И ещё она точно знала что я ночую у своей барышни.
Ну и в завершение - мошенники говорят так : жизнь плоха если нет лоха!
Смотрите кино "Золотой ключик или приключения буратино"
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2k
Альтер Иго 2 часа назад
Таки плюс в карму парню!
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474
Сергей 2 часа назад
Пора вносить изменения в УК, за мошенничества, не законное завладение жил площади ( черные риэлторы) давать сроки от 20 и выше с конфискацией ( все заныкал- родню крепить, по любому в теме) при чем всем в цепочке. И ФСИН изменить до такой степени чтобы наказание было реальным наказанием, а то кто то в ВИПе чялится, а остальные трудо норму за 3 шуршат.
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50k
Albert GER 3 часа назад
фигасе бабушка пенсионерка поднялась!
я её помню - это та нищая что возле магазина просила ей одну картофелину купить)))
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17k
Toxictofa 3 часа назад
У меня давно назревает такой вопрос - неужели нельзя сделать социальную рекламу для информирования подобных доверчивых граждан и крутить ее по федеральным каналам хотя бы 3-5 в день, перед новостями например?
Или бабло за рекламу прокладок, шоколадок и кредитов важнее благополучия населения???
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474
Сергей Toxictofa 2 часа назад
Это психология, с возрастом когнитивные способности падают, хоть за предупреждайте, надавят на гражданскую позицию, напугают, адреналин скаканул и всё - мозг не пашет, и это касается всех даже молодежи способов много, механизм один. Для начала надо разобраться откуда личные данные берут, и кто предоставил левый доступ к связи
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5k
Leonid 3 часа назад
Почему я не могу завести какой-то левый счет в банке, а у мошенников такой лабиринт из счетов, что полицейские краденые деньги найти не могут
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3
Леонид Ракитянский 3 часа назад
Я неразу неслышал чтобы разводили кавказцев или курдов.Знают,что если их(мошенников)впоследствии вычислят никакого суда небудет.Гарантированная смерть.Так и Русские должны действовать,государству обсолютно плевать на свой народ.
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−21
Gogola 3 часа назад
Герои не убивают людей в чужой стране. Герои наводят порядок у себя дома
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4k
Алексей 4 часа назад
В Москве парень спас пенсионерку: не дал перевести 1,2 миллиона рублей мошенникам, забрав их себе.
Такая история больше похожа на происходящее в Москве.
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6k
Андрей Крылов 4 часа назад
Ну, про сосвесть афаристов я не буду... ПРосто гады! И очень у нас законодательство к таким мягкое, со своим УК, Афкеризм даже на миллионы "не рублей" наказывается даже слабее, чем кража порой! А надо бы УК РФ в этой части ужесточить. НАДО!
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8k
RIZ deadening 4 часа назад
У меня тетку , работницы банка так и не смогли отговорить не переводить деньги . И она перевела . Меня интересует вопрос откуда они ТОЧНО знают у кого есть деньги ! Хотя сейчас уже пенсионеров больше на кредит разводят .
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137
Bublic 77 4 часа назад
Как не услышишь в новостях, так у очередного пенсионера миллионы украли. А жалуются пенсия маленькая. Эх, скорей бы на пенсию, миллионером буду, а то сколько бы не работал, копейки отложить не получается.
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5k
Али Ди 4 часа назад
А я девушке помог недавно остаться с телефоном. Подсказал ей не носить телефон в боковом кармане хозяйственной сумки, а то домой придет без аппарата.Телефон туда входил только на половину мог выпасть, могли и подрезать.
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8k
Сергей 4 часа назад
Кстати, часто переубедить не удается, что это мошенники разводят.
А описанный случай вообще смешной.
Деньги на руках. Зачем их куда-то "переводить" чтобы спасти?
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6
Анастасия Марченко 4 часа назад
отличная новость)
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6k
perekrestok 4 часа назад
Надо бы регулярно для всех говорить, что Центробанк физическими лицами не занимается. Поскольку я тоже пенсионер то мне тоже звонили одно время. Поскольку время свободное есть, то я всегда разговариваю. А когда просят данные карты то говорю им данные карты Перекресток (выпускали они для оплаты покупок). CVC код называю. Все как просят. А когда просят назвать код, который пришел на телефон отключаюсь типа код прочитать. Один раз перезвонили.
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66k
SAndre 4 часа назад
лет двадцать назад я сам чуть не попал на подобный развод
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