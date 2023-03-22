В Москве парень спас пенсионерку: не дал перевести 1,2 миллиона рублей мошенникам

В последнее время аферисты названивают гражданам не так часто, но вреда от них не меньше. За 2022-й год мошенники «нагрели» людей на 13,4 миллиарда рублей. А у одной из жертв выманили фантастические 500 миллионов.

И очередной случай из Москвы, у пенсионерки хотели увести 1,2 миллиона. Началось всё со звонка в мессенджере: «сотрудник полиции» заявил, что у бабушки пытаются украсть деньги со счёта в банке. Их надо немедленно снять и перевести на указанный счёт - для этого с ней свяжется сотрудник Центробанка РФ. Женщина так и сделала - сняла все сбережения и пошла к банкомату, всё это время мошенники были на связи и капали на мозги, чтобы она побыстрее сделала перевод.