В Москве парень спас пенсионерку: не дал перевести 1,2 миллиона рублей мошенникам

Сначала бабушка не поверила и решила, что это он хочет её обмануть.
В последнее время аферисты названивают гражданам не так часто, но вреда от них не меньше. За 2022-й год мошенники «нагрели» людей на 13,4 миллиарда рублей. А у одной из жертв выманили фантастические 500 миллионов.
И очередной случай из Москвы, у пенсионерки хотели увести 1,2 миллиона. Началось всё со звонка в мессенджере: «сотрудник полиции» заявил, что у бабушки пытаются украсть деньги со счёта в банке. Их надо немедленно снять и перевести на указанный счёт - для этого с ней свяжется сотрудник Центробанка РФ. Женщина так и сделала - сняла все сбережения и пошла к банкомату, всё это время мошенники были на связи и капали на мозги, чтобы она побыстрее сделала перевод.
В очереди к банкомату стоял парень, он вежливо пропустил пенсионерку.
Заодно услышал разговор, потом заметил пачку денег в руках у бабушки. Он всё понял и уговорил её ничего не делать до приезда полиции. В это время мошенники орали в трубку, чтобы женщина быстро переводила деньги: «Отойдите от него, он врёт!»
Ну а когда приехали настоящие силовики, то быстро разобрались в ситуации и объяснили женщине, кто мошенник, а кто молодец. Так что аферисты остались без «зарплаты», а парень заработал лишний плюсик в карму.
Источник:
- «Алло, вас беспокоит служба безопасности Сбербанка»: в России в 3 раза уменьшилось количество звонков от мошенников
- Учительница музыки из Подмосковья отдала мошенникам больше 3 миллионов рублей
- У чиновницы украли котов на миллионы рублей
- Бабушка из Москвы отдала 8 миллионов рублей, чтобы ее спасли от «киллера»
- В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать кредит
1. откуда у бабульки такие деньги.
2. с такой суммой пошла к банкомату
3.как она собиралась их туда класть
и прочая...прочая....
глупость несусветная.....
- МарьВанна, вы с карточки перечислили деньги в Украину и поэтому Сбербанк завёл на вас дело. Сейчас мы вам расскажем как... - дальше она повесила трубку.
У нас в России всегда говорили "на Украину".
Но вот что пугает - симка оформлена на меня, а не на маму.
И ещё несколько лет назад был случай когда маме кто-то позвонил среди ночи и неразборчивым типа пьяным голосом начал лопотать : мама я в милиции, я бил человека, если сейчас переведёшь (уже не помню сколько) то дело закроют.
Маманя тогда реально поржала! )))
Дело в том, что я даже близко не представляю как управлять авто. И ещё она точно знала что я ночую у своей барышни.
Ну и в завершение - мошенники говорят так : жизнь плоха если нет лоха!
Смотрите кино "Золотой ключик или приключения буратино"
я её помню - это та нищая что возле магазина просила ей одну картофелину купить)))
Или бабло за рекламу прокладок, шоколадок и кредитов важнее благополучия населения???
Такая история больше похожа на происходящее в Москве.
А описанный случай вообще смешной.
Деньги на руках. Зачем их куда-то "переводить" чтобы спасти?
В субботу утром звонит "представитель банка" и без ФИО и т.п. огорошивает заявлением, что с моей карты потоком списываются прямо сейчас мои честно заработанные деньги.
И если это не я, то хорошо бы мне успеть прекратить это безобразие, пока кеш не показал дно.
Я спросонья толком не понял, да и не знал, если честно, что есть такие телефонные фулюганы.
Наорал на жену, что-де та имела внебрачный секс с моей карточкой непонятно в каком банке. Стал одеваться, чтобы пойти к банкомату, как было рекомендовано вумным дядей, и оттуда позвонить по номеру. А там мне волшебник все расскажет как отменить финансовую течь.
Но запутался: дядя не сказал на какую именно карту у меня покушаются, а звонок я завершил. (Наше руководство тогда металось между двумя банками и у меня была карта и сбера и еще одна.) Уже одетый я решил позвонить в банк и уточнить. Стал приглядываться к номеру, а звонили мне с какого-то мобильного. Это меня и торкнуло. Организм наконец стал просыпаться к тому времени. Почему звонок с мобильного, если на карточке напечатан совсем другой? И почему дядя не сказал с какого он банка? И почему специалист банка, который видит как текут с моего счета гроши, вдруг интересовался сколько у меня на счету? Не видит?
Короче, перезвонил я по номеру в карточке и меня настоящие финансовые акулы успокоили: разводилово!
Жену успокоил, даже доступа к холодильнику не был лишен за утренний ор.
С тех пор я слегка поумнел и над звонарями стебаюсь:
- С вашего счета был перевод на .....лион рублей на Зреззаборногузадерищенко Моисея Абдулаевича! Все признаки отмывания денег/финансирования ИГИЛ/покупки оружия/наркотиков....
- А что вы так волнуетесь? Я все время перевожу этому достойному человеку за очередную партию шмали. Ни разу не подводил.
- и т.д. и т.п.
Редко разговор длится более трех минут.