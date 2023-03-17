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Житель Москвы выбросил из окна огромную сумму денег

Житель Москвы выбросил из окна огромную сумму денег

Автор:
17 марта 2023 12:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   видео   деньги   курьёз   обыск   окно   фсб   
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Но, конечно, не из-за врождённого альтруизма и щедрости. Подозреваемый пытался таким образом спасти свою шкуру.

Настоящий денежный дождь обрушился вчера утром на прохожих из жилого комплекса "Дом в Сокольниках" на улице Русаковской. По данным СМИ, житель одной из квартир таким образом попытался избавиться от улик, когда к нему с обыском пришли сотрудники ФСБ. Получилось не очень.

Подозреваемый не подумал, что во время подобных мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств внизу всегда дежурят дополнительные сотрудники. Они, разумеется, не дали жителям поучаствовать в аттракционе неслыханной щедрости и оцепили место, куда приземлились деньги.

Сколько денег выбросил из окна испуганный визитом ФСБ житель "Дома в Сокольниках", неизвестно. Но судя по ролику, речь идёт о миллионах рублей. Помимо купюр номиналом 100 долларов и 500 евро в одном из выброшенных пакетов были дорогие часы, драгоценности и коллекционные монеты.

Отмечается, что правоохранители собрали все деньги и после обыска отвезли подозреваемого к следователю.

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Метки: Москва   видео   деньги   курьёз   обыск   окно   фсб   
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22  комментария
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1k
Шурман Час назад
Блин как всегда не на моей улице был праздник
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2k
Froll 3 минуты назад
Жаль ветра не было.А то потом по району находили бы деньги.А на суде доказывал бы что народу раздал.
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13k
Artem 7 минут назад
Ссылка coub.com
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828
Nik Nik 10 минут назад
Должность и фамилию " героя" в студию....Или уже нельзя сведения о таких персонах предавать гласности ?....))
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7k
newegg 11 минут назад
Товарищ плохо знает советское кино.

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8k
Copycat 17 минут назад
Зажрались Москвичи... в прямо смысле деньгами сорят
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55
Александр Шевченко Полчаса назад
Ну почему у меня нет таких соседей, пару таких бумажек с утра и хорошее настроение на неделю.
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1k
Шапкин 41 минуту назад
Отмечается, что правоохранители собрали все деньги...
Естественно.
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11k
Shtoppi 43 минуты назад
<<Помимо купюр номиналом 100 долларов и 500 евро...>>
-----------
Видимо старая заначка, купюры в 500 евро уже с 2014 года не выпускаются, так что не понятно где была фсб все это время?
А мож все более прозаично, просто житель "Дома в Сокольниках" не поделился с кем надо от бизнесов своих, вот к нему и нагрянули?
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2k
ChePaev 55 минут назад
"Подозреваемый не подумал, что во время подобных мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств внизу всегда дежурят дополнительные сотрудники"(с)
у которых тоже есть жены, вечно ноющие что у них нет шубы и что они давно никуда не ездили отдыхать на море и давно не делали ремонт в квартире, есть дети-балбесы, требующие каждый год новые айфоны, есть старые машины, которые давно пора бы уже заменить.
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3k
Ухалус Посовиномус Час назад
Вот ни себе ни людям.... Раздали бы прохожим под расписку, налог бы оформили, как полагается. И людям прибыль, и государству доход)))
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32k
Snork Snorkoff Час назад
эхх..
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