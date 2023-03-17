Житель Москвы выбросил из окна огромную сумму денег

Но, конечно, не из-за врождённого альтруизма и щедрости. Подозреваемый пытался таким образом спасти свою шкуру.
Настоящий денежный дождь обрушился вчера утром на прохожих из жилого комплекса "Дом в Сокольниках" на улице Русаковской. По данным СМИ, житель одной из квартир таким образом попытался избавиться от улик, когда к нему с обыском пришли сотрудники ФСБ. Получилось не очень.
Источник:
Подозреваемый не подумал, что во время подобных мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств внизу всегда дежурят дополнительные сотрудники. Они, разумеется, не дали жителям поучаствовать в аттракционе неслыханной щедрости и оцепили место, куда приземлились деньги.
Источник:
Сколько денег выбросил из окна испуганный визитом ФСБ житель "Дома в Сокольниках", неизвестно. Но судя по ролику, речь идёт о миллионах рублей. Помимо купюр номиналом 100 долларов и 500 евро в одном из выброшенных пакетов были дорогие часы, драгоценности и коллекционные монеты.
Отмечается, что правоохранители собрали все деньги и после обыска отвезли подозреваемого к следователю.
Источник:
- Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски
- Унитаз с позолотой и шапка Мономаха: СК показал кадры обыска у ректора СГУС
- Пара из Москвы решила спор о женитьбе рыцарским поединком
- «У меня покрышка ФСБ»: москвич с оружием пришёл к шумным соседям
- В Москве задержали студента, планировавшего устроить в вузе "резню"
Естественно.
-----------
Видимо старая заначка, купюры в 500 евро уже с 2014 года не выпускаются, так что не понятно где была фсб все это время?
А мож все более прозаично, просто житель "Дома в Сокольниках" не поделился с кем надо от бизнесов своих, вот к нему и нагрянули?
у которых тоже есть жены, вечно ноющие что у них нет шубы и что они давно никуда не ездили отдыхать на море и давно не делали ремонт в квартире, есть дети-балбесы, требующие каждый год новые айфоны, есть старые машины, которые давно пора бы уже заменить.