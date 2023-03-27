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Москвич влез в долги, чтобы отдать гадалке 300 тысяч, которая обещала деньгами задобрить высшие силы на кладбище

Москвич влез в долги, чтобы отдать гадалке 300 тысяч, которая обещала деньгами задобрить высшие силы на кладбище

Автор:
27 марта 2023 08:21
Сообщество : Мошенничество
Метки: Москва   гадалка   деньги   кладбище   мошенница   обман   фото   
1298
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В Москве разгораются страсти. Девушка страдала от депрессии и обратилась к психологу. Тот посоветовал девушке прервать отношения со своим парнем, который мешал терапии. Ничего не объясняя, девушка бросила парня. Молодой человек ничего не понял и решил вернуть любимую, обратившись к высшим силам через посредника — Юлии Владимировну.

Парень, оставшийся в полном недоумении, обратился за помощью к гадалке. Олег рассказал, что уже обращался к магам, но те не помогли. Поэтому он решил попробовать силы гадалок. Его выбор пал на некую Юлию Владимировну, которая на короткой ноге с высшими силами (очень жадными, надо сказать). Юлия пообещала сначала провести диагностику, чтобы подобрать соответствующий обряд.

Как оказалось, обрядов нужно несколько, общая стоимость - 41 тысяча рублей. Такая цена за возрождение любви парня вполне устроила. Он положил под подушку фотографию любимой, жёг церковные свечи. Гадалка вдруг заявила, что магия дала сбой.

Как оказалось, энергетика у Ольги совсем прохудилась, поэтому спасать отношения нужно через новый обряд — за 444 тысяч и на кладбище. При этом Юлия обещала, что деньги вернём. Она отнесёт их на кладбище, задобрит высшие силы, а потом вернёт Олегу. Парень набрал кредитов и микрозаймов, удалось собрать только 300 тысяч. Получив деньги, Юлия вдруг куда-то исчезла, сообщает Baza.

Судя по сообщениям, высшие силы всё-таки смилостивились над Олегом, и его возлюбленная всё же ему написала. Правда, без признаний в любви. Может быть, денег на большее не хватило?

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Метки: Москва   гадалка   деньги   кладбище   мошенница   обман   фото   
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9  комментариев
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1k
Андрей Кузнецов 48 минут назад
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518
Вася Васильев 7 минут назад
))) всё нормально, если слабоумные сами отдают деньги гадалкам или психологам то как вообще их можно в этом винить?
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837
Николай 11 минут назад
Гадалки это п-ц.
Познакомился я как то с девушкой на тиндере. Пошли кофе пить. А она таролог профессиональный и у нее в группе ВК 15 тыщ подписчиков. Была слишком красивая чтобы этот факт меня отпугнул.
Спрашиваю:
-Меня немного смущает то, что ты таролог. Ты реально веришь в эту фигню?
-Я нет, а люди да.
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1k
Моя Родина - СССР. 15 минут назад
Лох не мамонт, лох не вымрет.
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582
ruslan d 23 минуты назад
Ну и дичь ... У меня так приятель на полном серьёзе от приворота избавлялся ...
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
это трындец товарищи!!! просто даже слов нет !!!
неужели такие олени еще существуют????
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16k
Колька Валеркин сын 41 минуту назад
Интересно, а этот олень понял, что его, за его же бабки выипли?
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2k
ChePaev 57 минут назад
"Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки"
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28k
Ваня Час назад
это же каким надо быть долбодятлом чтобы верить в подобную ересь, да еще за свои деньги...
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