Москвич влез в долги, чтобы отдать гадалке 300 тысяч, которая обещала деньгами задобрить высшие силы на кладбище

Парень, оставшийся в полном недоумении, обратился за помощью к гадалке. Олег рассказал, что уже обращался к магам, но те не помогли. Поэтому он решил попробовать силы гадалок. Его выбор пал на некую Юлию Владимировну, которая на короткой ноге с высшими силами (очень жадными, надо сказать). Юлия пообещала сначала провести диагностику, чтобы подобрать соответствующий обряд.

Как оказалось, обрядов нужно несколько, общая стоимость - 41 тысяча рублей. Такая цена за возрождение любви парня вполне устроила. Он положил под подушку фотографию любимой, жёг церковные свечи. Гадалка вдруг заявила, что магия дала сбой.