Москвичку обманули на несколько миллионов рублей с помощью телефонного приложения

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Креативности современных мошенников может позавидовать любой.
В последние годы наши граждане уже стали более настороженно относиться к звонкам из "банков". Достаётся от них не только мошенникам, но и реальным банковским сотрудникам. Но кибермошенники не сдаются и придумывают все новые схемы развода людей. В этот раз мошенник позвонил жительнице Москвы и, представившись сотрудником Центробанка, сообщил, что ей необходимо установить приложение на телефон, которое позволит удалённо управлять мобильным устройством.
Дама, решив, что раз у неё не просят сообщить коды из смс, то она в безопасности, а какое-то приложение не может ей навредить. Но не тут-то было. Злоумышленник, воспользовавшись доверчивостью женщины, сумел узнать всю информацию и пароли, хранившиеся на ее телефоне. И буквально через несколько дней москвичка узнала, что стала «счастливым» обладателем кучи кредитов на общую сумму в четыре миллиона рублей.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В ГУ МВД России по Москве настоятельно рекомендуют не поддаваться на такие провокации и не хранить важную информацию на мобильных устройствах.
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Сразу при начале любых подобных диалогов просто завершаю разговор и блокирую номер телефона звонящего....
Во вторых, статья УК уж точно не 158. Скорее уж 159, часть 1
Боты навались на минуса(утырки)
Ну так он и не соврал, как и обещал - удаленно управлял устройством.