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Москвичку обманули на несколько миллионов рублей с помощью телефонного приложения

Москвичку обманули на несколько миллионов рублей с помощью телефонного приложения (3 фото)

Автор:
19 февраля 2022 10:08
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Телефон   криминал   мобильное приложение   мошенники   
763
3
Креативности современных мошенников может позавидовать любой.

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Метки: Москва   Телефон   криминал   мобильное приложение   мошенники   
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13  комментариев
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1k
Максим Максимов Полчаса назад
В подобных случаях надо отвечать, что у вас СТАРЕНЬКИЙ КНОПОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН
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2k
Ratibor 7 минут назад
Без лоха жизнь плоха...

Сразу при начале любых подобных диалогов просто завершаю разговор и блокирую номер телефона звонящего....
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4k
livaneth 12 минут назад
Во первых, необходимость возвращать эти кредиты можно оспорить в суде. Что суд решит - это как повезет, но хуже уже точно не будет.
Во вторых, статья УК уж точно не 158. Скорее уж 159, часть 1
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−34
Державный Властитель 12 минут назад
Глупая нерпа.
Боты навались на минуса(утырки)
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1k
Али 16 минут назад
Граждане! Бейте ботов! Загоняйте их в заоблачные минуса! Они сейчас себе в каждом посте пытаются карму набить!
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2k
lekha-fil Полчаса назад
МОСКВИЧКА!!! А зачем ей удаленное управление её же телефоном? Чёто странно.
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1k
Максим Максимов Полчаса назад
Ну и дети-внуки САМИ ВИНОВАТЫ, что, например, дарят своим престарелым родителям такие девайсы. Как говорится "хотели, как лучше", а в итоге - полный пезнес
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321
Bazan Полчаса назад
Могла и сама схемку провернуть. Хотя платить ей всё равно придется.
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0
Даниил Полчаса назад
И откуда у людей столько денег? Каждый день натыкаешься на новости, что людей разводят на деньги, причем на какие-то заоблачные суммы..
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17k
Corvus Corax 42 минуты назад
"В этот раз мошенник позвонил жительнице Москвы и, представившись сотрудником Центробанка, сообщил, что ей необходимо установить приложение на телефон, которое позволит удалённо управлять мобильным устройством."

Ну так он и не соврал, как и обещал - удаленно управлял устройством.
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