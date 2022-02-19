Москвичку обманули на несколько миллионов рублей с помощью телефонного приложения

Дама, решив, что раз у неё не просят сообщить коды из смс, то она в безопасности, а какое-то приложение не может ей навредить. Но не тут-то было. Злоумышленник, воспользовавшись доверчивостью женщины, сумел узнать всю информацию и пароли, хранившиеся на ее телефоне. И буквально через несколько дней москвичка узнала, что стала «счастливым» обладателем кучи кредитов на общую сумму в четыре миллиона рублей.