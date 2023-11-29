"А теперь будет бизнес!" Набожная тревелблогерша, кинувшая клиентов на ₽27 млн, пообещала вернуть деньги

Девушка с пышными формами и ее субтильный жених, а затем супруг Раушан, очень полюбились фанатам шоу, и со скоростью света аккаунт Илюсы в «Инстаграме» заполонили новые подписчики.

Примерно в октябре прошлого года девушка внезапно начала появляться в кадре с покрытой головой и транслировать в блоге ежедневные намазы, даже в путешествиях. Это обеспечило ей еще большее доверие и уважение со стороны подписчиков, подавляющее большинство которых было набожными мусульманками.