"А теперь будет бизнес!" Набожная тревелблогерша, кинувшая клиентов на ₽27 млн, пообещала вернуть деньги

Но это не точно. Потому что в ход пошли новые «цыганские фокусы» и продажа интимных подробностей жизни «за хиджабом».
Казанская блогерша Илюса Миннегалеева зарабатывала на продаже туров в ОАЭ за копейки. В своем блоге она обещала полный All inclusive по дешевке — бюджетный билет на одного стоил всего ₽29 тыс. Первым купившим удалось даже погулять по улицам Дубая. Но уже спустя несколько недель люди начали массово жаловаться — перед датой вылета они обнаружили, что билетов не существует.
Напомним, до того как стать популярным блогером со 194 тысячами подписчиков, 29-летняя Илюса Миннегалеева из Татарстана была простой девушкой, бралась за любую работу, которая ей подворачивалась. Рисовала портреты на заказ, делала сладости, пилила ногти на дому. Примерно в 2019 году Илюса начала снимать веселые ролики со своими танцами, приколами над близкими, рассказывала свою историю принятия лишнего веса, а потом приняла участие в популярном проекте телеканала «Пятница» — «Четыре свадьбы» и проснулась знаменитой.
Девушка с пышными формами и ее субтильный жених, а затем супруг Раушан, очень полюбились фанатам шоу, и со скоростью света аккаунт Илюсы в «Инстаграме» заполонили новые подписчики.
Примерно в октябре прошлого года девушка внезапно начала появляться в кадре с покрытой головой и транслировать в блоге ежедневные намазы, даже в путешествиях. Это обеспечило ей еще большее доверие и уважение со стороны подписчиков, подавляющее большинство которых было набожными мусульманками.
В феврале пара объявила, что они приняли решение переехать в Дубай. На страничке стали появляться видео красивых путешествий из Арабских Эмиратов, дорогие покупки, веселое времяпрепровождение.
Весной началась активная продажа туров по смешным ценам подписчикам. Илюса уверяла, что низкая стоимость обоснована отсутствием накруток от турагентств, клялась и божилась, что знает, как сделать всё правильно, и просто хочет помочь своей аудитории съездить в отпуск мечты.
Туры на 10 дней она продавала за 20–30 тысяч рублей. При этом в стоимость входили не только перелет и стандартный трансфер, но и проживание на вилле, VIP-питание от шеф-повара, обзорные экскурсии по Арабским Эмиратам.
Все закончилось предсказуемо. Почти тысяча людей остались без денег и путевок, а Миннегалеева с ₽27 млн скрылась от кинутых подписчиков все в той же столице ОАЭ.
УВД Казани начало проверку по факту мошенничества, но блогерша начала отрицать вину. Произошедшее — якобы неудачное стечение обстоятельств. Илюса пообещала вернуть все средства в течение года, пригрозив, что за негативные отзывы будет максимально оттягивать возврат. Лишившись заработка, блогерша создала Telegram-канал, в котором за ₽10 тыс можно узнать подробности интимной жизни мусульманки, канал создан совместно с мужем. Вероятно, дело не пошло, ведь, как рассказали Readovka пострадавшие, — никаких возвратов спустя несколько месяцев они так и не увидели.
Выбраться из долговой ямы блогерша решила прежним способом и ... возобновила продажу путевок в Дубай. Вчера девушка поделилась прайс-листом на своей странице в Instagram*, но уже с обновленными ценами — крайне завышенными, поскольку теперь она «продает, а не организует благотворительность». Обманутым прежде путешественникам она предложила купить новый тур и доплатить разницу, а если они не хотят вестись снова — ожидать обещанные деньги.
* Соцсеть принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
Источник:
- Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
- Пенсионерку из Гомеля мошенники убедили поджечь два автомобиля
- Московские мошенники решили подзаработать на любителях электросамокатов
- В Москве парень спас пенсионерку: не дал перевести 1,2 миллиона рублей мошенникам
- Мошенники пытались обмануть старушку, но вместо этого оставили ей телефон, Apple Watch и всю свою подноготную
Лохи, налетай!