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"А теперь будет бизнес!" Набожная тревелблогерша, кинувшая клиентов на ₽27 млн, пообещала вернуть деньги

"А теперь будет бизнес!" Набожная тревелблогерша, кинувшая клиентов на ₽27 млн, пообещала вернуть деньги

Автор:
29 ноября 2023 23:00
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Илюса Миннегалеева   ОАЭ   деньги   клиенты   мошенники   тревелблогер   туры   
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Но это не точно. Потому что в ход пошли новые «цыганские фокусы» и продажа интимных подробностей жизни «за хиджабом».

Казанская блогерша Илюса Миннегалеева зарабатывала на продаже туров в ОАЭ за копейки. В своем блоге она обещала полный All inclusive по дешевке — бюджетный билет на одного стоил всего ₽29 тыс. Первым купившим удалось даже погулять по улицам Дубая. Но уже спустя несколько недель люди начали массово жаловаться — перед датой вылета они обнаружили, что билетов не существует.

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Напомним, до того как стать популярным блогером со 194 тысячами подписчиков, 29-летняя Илюса Миннегалеева из Татарстана была простой девушкой, бралась за любую работу, которая ей подворачивалась. Рисовала портреты на заказ, делала сладости, пилила ногти на дому. Примерно в 2019 году Илюса начала снимать веселые ролики со своими танцами, приколами над близкими, рассказывала свою историю принятия лишнего веса, а потом приняла участие в популярном проекте телеканала «Пятница» — «Четыре свадьбы» и проснулась знаменитой.

Девушка с пышными формами и ее субтильный жених, а затем супруг Раушан, очень полюбились фанатам шоу, и со скоростью света аккаунт Илюсы в «Инстаграме» заполонили новые подписчики.

Примерно в октябре прошлого года девушка внезапно начала появляться в кадре с покрытой головой и транслировать в блоге ежедневные намазы, даже в путешествиях. Это обеспечило ей еще большее доверие и уважение со стороны подписчиков, подавляющее большинство которых было набожными мусульманками.

В феврале пара объявила, что они приняли решение переехать в Дубай. На страничке стали появляться видео красивых путешествий из Арабских Эмиратов, дорогие покупки, веселое времяпрепровождение.

Весной началась активная продажа туров по смешным ценам подписчикам. Илюса уверяла, что низкая стоимость обоснована отсутствием накруток от турагентств, клялась и божилась, что знает, как сделать всё правильно, и просто хочет помочь своей аудитории съездить в отпуск мечты.

Туры на 10 дней она продавала за 20–30 тысяч рублей. При этом в стоимость входили не только перелет и стандартный трансфер, но и проживание на вилле, VIP-питание от шеф-повара, обзорные экскурсии по Арабским Эмиратам.

Все закончилось предсказуемо. Почти тысяча людей остались без денег и путевок, а Миннегалеева с ₽27 млн скрылась от кинутых подписчиков все в той же столице ОАЭ.

УВД Казани начало проверку по факту мошенничества, но блогерша начала отрицать вину. Произошедшее — якобы неудачное стечение обстоятельств. Илюса пообещала вернуть все средства в течение года, пригрозив, что за негативные отзывы будет максимально оттягивать возврат. Лишившись заработка, блогерша создала Telegram-канал, в котором за ₽10 тыс можно узнать подробности интимной жизни мусульманки, канал создан совместно с мужем. Вероятно, дело не пошло, ведь, как рассказали Readovka пострадавшие, — никаких возвратов спустя несколько месяцев они так и не увидели.

Выбраться из долговой ямы блогерша решила прежним способом и ... возобновила продажу путевок в Дубай. Вчера девушка поделилась прайс-листом на своей странице в Instagram*, но уже с обновленными ценами — крайне завышенными, поскольку теперь она «продает, а не организует благотворительность». Обманутым прежде путешественникам она предложила купить новый тур и доплатить разницу, а если они не хотят вестись снова — ожидать обещанные деньги.


* Соцсеть принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Илюса Миннегалеева   ОАЭ   деньги   клиенты   мошенники   тревелблогер   туры   
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16k
Kucher 2 часа назад
Ничему Мавроди людей не научил.
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4k
Мих 10 минут назад
Я считаю, что она не должна ничего возвращать. Ее подписчики заслуживают быть наказанными. Дураков надо учить, а если не учатся, то гнобить, дабы небо меньше коптили.
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3k
mkcbhk 10 минут назад
скупых дохрена а в итоге платят дважды, вот я вот уверен, что тот кто купил билеты(якобы билеты) снова купит ведь это уже бизнес а не благотворительность
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16k
Alex Час назад
Долбо@бов не жалко. И тех кто подписан на это угробище и тем более тех кто тур за три рубля вокруг света удачно прикупил...
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25k
Slawa49 Час назад
всегда знал что вынос на публику хиджаба с паранжой и лютой набожностью это просто игра на публику ибо модно!!! на самом деле более половины неимоверно верующих (как в исламе так и в христианстве) это обычное позерство и клоунада!!! у муслимов это к примеру всякие рамаданы а у православных к примеру крещение с купанием в проруби с голыми сиськами и жопами, но почему не в крещенских рубахах!
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57k
dima423 2 часа назад
ппц ладно бы хоть красивые были...но страшны же как ядерная война)) вот кто их смотрит, кто на них ведется...не понимаю)
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0
JustO1dMan dima423 2 часа назад
Такие же страшные как она...
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
У свиньи закончилось хрючево?
Лохи, налетай!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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