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20 вполне обыкновенных фотографий, глядя на которые испытываешь некоторый дискомфорт

20 вполне обыкновенных фотографий, глядя на которые испытываешь некоторый дискомфорт

Автор:
05 мая 2023 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дискомфорт   жуть   места   необычно   фото   
262
21

Что интересно, просмотр фотографий с изображением лиминальных пространств вызывает примерно такие же ощущения. А может быть и нет. Давайте проверим, испытаете ли вы дискомфорт, глядя на фотографии ниже.

На самом, деле в жизни довольно много очевидно пугающих вещей, но есть такие, которые с первого взгляда выглядят вполне обыденно. Мы говорим о лиминальных пространствах, оказавшись в которых на раз-два начинаешь испытывать какую-то необъяснимую тревогу. Вот вроде бы ничего такого, но…


Ну что, теперь понятно, почему девушки в туалет всегда вдвоём ходят?

×
×

До прошлой ночи я понятия не имел, что часть моей школы выглядит как-то так.


Выхода нет


По классике, в этом отеле обязательно должны быть близняшки


Отель, в котором я останавливался.


Ничего необычного, просто заброшенная больница. Но постойте-ка…


Добро пожаловать


Пожалуй, стоит ускорить шаг


Бинго, господа!


Моя девушка работает в зале для игры в бинго и прислала мне это фото. Жутковато.


«Мы знаем короткую дорогу», — говорили они


Здесь я не чувствую себя в безопасности…


*играет весёленькая музыка из автомата*


Это АЗС после хорошего ливня.


Это цветовое сочетание вызывает мгновенную тревожность


Если вы слышите странное жужжание, то точно пора бежать!

Да, это парковка, а не аэропорт, но почему-то это фото навевает воспоминания о фильме «Лангольеры», снятый по роману Кинга. Помните напряжённую атмосферу? Кстати, вполне лиминальный фильм-то 🙂


Метрополь Парасоль в Севилье, Испания


Готовы поспорить, что встретить на этой дороге Джиперса Криперса не составит труда


Пустая прачечная в 2 часа ночи


Да ничего необычного, просто детишки опять случайно вызвали Вельзевула


«Покатайся с нами, дружочек»

Ладно, выдыхайте! Это просто Музей науки и промышленности в Чикаго. А фото сделано на борту сохранившегося поезда Pioneer Zephyr.


«А вы точно лыжный инструктор? И точно ли мы поедем кататься с горы…?»

Фотография, которую я сделал несколько лет назад в Польше.


«Мне срочно нужно позвонить. Хотя нет, лучше голубя отправлю!»

Конкурс на лучшую идею: Что заперто в этом тоннеле?

Зло надвигается

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Метки: в мире   дискомфорт   жуть   места   необычно   фото   
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9k
Copycat 17 минут назад
Комментарий к фото
ну дорога так то натоптана довольно свежие следы)
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4k
Сергей Семенов 6 секунд назад
>>> Конкурс на лучшую идею: Что заперто в этом тоннеле?

10 февраля 1996 года валун падает на туннель Тоёхама в Фурубире, Хоккайдо, разбив автобус и несколько автомобилей, в результате чего погибло 20 человек.
Вторая попытка выбить 50 000-тонный валун из разрушенного туннеля на японском острове Хоккайдо в понедельник не удалась и, возможно, усугубила ситуацию.
Официальные лица сомневаются, что кто-либо из 20 человек, застрявших в завалах на три дня, жив.
Спасатели взорвали 550 фунтов (250 килограммов) динамита, чтобы попытаться сдвинуть камень размером с 20-этажное здание, который упал в субботу со склона горы и приземлился в туннеле. Но камень едва сдвинулся с места.
В тоннеле находится автобус, в котором находились 19 человек, и автомобиль с одним автомобилистом.
По словам официальных лиц, в результате управляемого взрыва удалось сдвинуть только небольшую часть нижней части скалы, что сделало верхнюю половину более неустойчивой. Они сказали, что сейчас спасательные работы могут занять неделю.
Подобный взрыв в воскресенье также оказался непродуктивным. Власти Хоккайдо могут устроить еще один взрыв во вторник. Валун имеет высоту около 180 футов (60 метров) и ширину 120 футов (40 метров).
Родственники погибших дежурят возле места аварии, несмотря на минусовую температуру, надеясь, что близкие выжили. Больше половины людей в автобусе из близлежащей деревни Фурубира. Но спасатели не обнаружили никаких признаков жизни и подозревают, что многие жертвы погибли сразу после падения камня.
Туннель Тоёхама длиной более полумили (1086 метров) находится примерно в 30 милях (50 километров) к северо-западу от столицы Хоккайдо Саппоро. Шоссе проходит вдоль побережья Японского моря между городами Йоити и Фурубира.
http://edition.cnn.com/WORLD/9602/japan_tunnel/02-12/index.htmlhttp://edition.cnn.com/WORLD/9602/japan_tunnel/02-12/index.html

https://goo.gl/maps/m5FRYkD3F1b1KgTN9https://goo.gl/maps/m5FRYkD3F1b1KgTN9

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15k
ss 17 минут назад
Автор, если у тебя, при виде таких фотографий, появляется тревожное чувство, а тем паче паника, срочно обратись к психиатру! Чтобы болезнь не зашла слишком далеко...
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Anarasius

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