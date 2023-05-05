20 вполне обыкновенных фотографий, глядя на которые испытываешь некоторый дискомфорт

Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой

Необычные русские бани: в космосе и под водой

17 заброшенных мест и вещей, которые природа начала возвращать себе после того, как люди их бросили

Так сейчас выглядит заброшенный 6-й Северный форт Кронштадтской крепости

12 самых живописных заброшенных мест России

От пирамид до Пизы: 9 туристических мест, которые разочаровали путешественников