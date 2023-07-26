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Бровь на колесах: представлен необычный электрический вездеход

Бровь на колесах: представлен необычный электрический вездеход

Автор:
26 июля 2023 09:56
Сообщество : Автомир
Метки: авто   в мире   внедорожник   необычно   фото   электрический вездеход   
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Финская компания 18 Wheels представила прототип, пожалуй, одного из самых странных внедорожников в истории. Разработчики создали электрический вездеход с 18 колесами. Внешне изобретение напоминает огромную бровь или гусеницу на колесах.


Колеса вездехода уходят назад, когда машина ползет вперед, и этого достаточно, чтобы юрко перекатываться через небольшие бревна или камни. Создатели утверждают, что конструкция способна преодолевать препятствия высотой до 35 см без потери скорости.

Изобретение основано на уникальной запатентованной подвеске, в которой у каждого колеса есть своя система подвески, обеспечивающая особую траекторию движения. Более того, все 18 колес оснащены отдельными электродвигателями. Также обещано, что в следующей версии аппарата каждое колесо будет иметь свой собственный рычаг подвески и моноамортизатор.



«Наш вездеход может проехать даже по лестнице. Смею утверждать, что ни одно другое транспортное средство на нашей планете не способно на такое», — заявил изобретатель и основатель компании Эльдар Алиев. По его словам, чем легче колесо, тем меньше энергии оно получит при ударе о препятствие, а значит, тем меньше энергии оно отдаст обратно в корпус автомобиля и тем меньше будет удар, который почувствует водитель.


Инженерам удалось снизить массу вездехода в 10 раз, поэтому удар при наезде на препятствие в 10 раз меньше, чем у более тяжелых транспортных средств. Еще одно преимущество, по словам разработчиков, — вездеход оказывает очень низкое давление на грунт, не повреждает почву, траву и газон. Сейчас компания ищет инвестиции для нового предсерийного прототипа, который планируется представить в конце 2023 года,.

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Метки: авто   в мире   внедорожник   необычно   фото   электрический вездеход   
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10  комментариев
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8k
Ysik 2 часа назад
По картинке вообще показалось, что это "виброход", пока колесики не увидел. В детстве мастерил виброходы с щетками и мотором с эксцентриком. И вот когда большой компанией сидели на даче, случайно наткнулись на мою старую поделку из мыльницы, щеток и моторчика. До самого утра все вместе пили пиво и мастерили виброход на одного человека. Давно так не смеялись, правда чуть зубов не лишился, но аппарат двигался довольно бодро.
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227
Фома 2 минуты назад
А задом то как?
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11k
Сергей Попов Полчаса назад
"Чего только русские не придумают, лишь бы дороги не делать". А! Стоп! Это же финны! Ну это другое...
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6k
ManRox Час назад
Да, лажа (с)
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1k
Rom 2 часа назад
Знатно покурили. Особенно много курил тот, кто за дизайн отвечает. По виду дрисня такая, что даже прокатиться не хочется.
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87k
7guest 2 часа назад
Что то эта конструкция напомнила самоделку из Юного Техника за 198(лохматый) год. Там была обыкновенная щетка для одежды, а к ней был приделан электормоторчик с эксцентриком. Данный "вездеход" довольно лихо ездил по коврам, а вот на паркете скользил.
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6k
ДеониS 2 часа назад
хрень полнейшая ))
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33k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ммм.. зуммеры почти изобрели торсион, еще немножко осталось.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Так вот, что означает выражение "на бровях"!
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7k
Roman 2 часа назад
Без амортизаторов страшно едет. Но 18 амортизаторов так утяжелят - удорожат конструкцию, что оно сразу нерентабельно станет.
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