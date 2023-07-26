Бровь на колесах: представлен необычный электрический вездеход

Финская компания 18 Wheels представила прототип, пожалуй, одного из самых странных внедорожников в истории. Разработчики создали электрический вездеход с 18 колесами. Внешне изобретение напоминает огромную бровь или гусеницу на колесах.
Колеса вездехода уходят назад, когда машина ползет вперед, и этого достаточно, чтобы юрко перекатываться через небольшие бревна или камни. Создатели утверждают, что конструкция способна преодолевать препятствия высотой до 35 см без потери скорости.
Изобретение основано на уникальной запатентованной подвеске, в которой у каждого колеса есть своя система подвески, обеспечивающая особую траекторию движения. Более того, все 18 колес оснащены отдельными электродвигателями. Также обещано, что в следующей версии аппарата каждое колесо будет иметь свой собственный рычаг подвески и моноамортизатор.
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«Наш вездеход может проехать даже по лестнице. Смею утверждать, что ни одно другое транспортное средство на нашей планете не способно на такое», — заявил изобретатель и основатель компании Эльдар Алиев. По его словам, чем легче колесо, тем меньше энергии оно получит при ударе о препятствие, а значит, тем меньше энергии оно отдаст обратно в корпус автомобиля и тем меньше будет удар, который почувствует водитель.
Инженерам удалось снизить массу вездехода в 10 раз, поэтому удар при наезде на препятствие в 10 раз меньше, чем у более тяжелых транспортных средств. Еще одно преимущество, по словам разработчиков, — вездеход оказывает очень низкое давление на грунт, не повреждает почву, траву и газон. Сейчас компания ищет инвестиции для нового предсерийного прототипа, который планируется представить в конце 2023 года,.
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