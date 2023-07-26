Бровь на колесах: представлен необычный электрический вездеход





«Наш вездеход может проехать даже по лестнице. Смею утверждать, что ни одно другое транспортное средство на нашей планете не способно на такое», — заявил изобретатель и основатель компании Эльдар Алиев. По его словам, чем легче колесо, тем меньше энергии оно получит при ударе о препятствие, а значит, тем меньше энергии оно отдаст обратно в корпус автомобиля и тем меньше будет удар, который почувствует водитель.