17 заброшенных мест и вещей, которые природа начала возвращать себе после того, как люди их бросили

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Собранные здесь фотографии заброшенных домов, отелей, театров и ресторанов заставят вас испытать массу эмоций во время путешествия по этим загадочным и давно забытым местам.
Давно забытое поле для мини-гольфа
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Заброшенный тематический парк Gulliver's Travel, расположенный недалеко от горы Фудзи, Япония
Затопленная церковь в токсичном озере, Румыния
100-летний сказочный замок, который был недавно снесен в Бельгии
Заброшенная итальянская церковь
Частный самолет Элвиса Пресли 1962 года
Этого робота бросили дряхнуть в деревне на западе Японии
Заброшенный рудник в Уральских горах в России
Невероятное «кладбище» британских красных телефонных будок, спрятанное рядом с железнодорожной линией в графстве Суррей
Внутри театра The Victory Theatre в Массачусетсе, который был построен в 1920 году
Подводная статуя Жака Кусто в Гваделупе
Фрагмент демонтированного памятника Ленину, Латвия
Средневековый город-призрак Крако, Италия
Заброшенная научно-техническая библиотека завода сельхозмашин им. Ухтомского, Люберцы, Россия
Скальные гробницы возрастом 2400 лет, найденные на скалах средиземноморского портового города Мира в Турции
Церковь, спрятавшаяся в заколдованном лесу
Вагоны нью-йоркского метро, сброшенные в Атлантический океан в рамках программы создания искусственных рифов
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