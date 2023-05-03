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17 заброшенных мест и вещей, которые природа начала возвращать себе после того, как люди их бросили

17 заброшенных мест и вещей, которые природа начала возвращать себе после того, как люди их бросили

Автор:
03 мая 2023 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   жуть   заброшка   забыли   интересно   люди   места   фото   
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Собранные здесь фотографии заброшенных домов, отелей, театров и ресторанов заставят вас испытать массу эмоций во время путешествия по этим загадочным и давно забытым местам.


Давно забытое поле для мини-гольфа

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Заброшенный тематический парк Gulliver's Travel, расположенный недалеко от горы Фудзи, Япония

 

Затопленная церковь в токсичном озере, Румыния

 

100-летний сказочный замок, который был недавно снесен в Бельгии

 

Заброшенная итальянская церковь 

 

Частный самолет Элвиса Пресли 1962 года

 

Этого робота бросили дряхнуть в деревне на западе Японии

 

Заброшенный рудник в Уральских горах в России

 

Невероятное «кладбище» британских красных телефонных будок, спрятанное рядом с железнодорожной линией в графстве Суррей 

 

Внутри театра The Victory Theatre в Массачусетсе, который был построен в 1920 году

 

Подводная статуя Жака Кусто в Гваделупе

 

Фрагмент демонтированного памятника Ленину, Латвия

 

Средневековый город-призрак Крако, Италия

 

Заброшенная научно-техническая библиотека завода сельхозмашин им. Ухтомского, Люберцы, Россия

 

Скальные гробницы возрастом 2400 лет, найденные на скалах средиземноморского портового города Мира в Турции

 

Церковь, спрятавшаяся в заколдованном лесу

 

Вагоны нью-йоркского метро, ​​сброшенные в Атлантический океан в рамках программы создания искусственных рифов

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Метки: в мире   жуть   заброшка   забыли   интересно   люди   места   фото   
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Алексей 40 минут назад
Вы не поверите, в начале 90х, я спер брошенную телефонную буду с таксофоном, все восстановил и поставил в квартире... Телефон был рабочим. Арт объект был просто шикарным.....А потом делали ремонт и выкинули..... вот сейчас локти кусаю......
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