FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8446 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Как в фильме ужасов: 18 жутких находок, которые люди внезапно обнаружили в своих владениях

Как в фильме ужасов: 18 жутких находок, которые люди внезапно обнаружили в своих владениях

Автор:
29 июля 2023 11:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   жуткие находки   жуть   находки   подборка   фото   
2126
19

Некоторым людям «везёт» почувствовать себя героями ужастиков и в жизни и наткнуться в своих владениях на что-то, что вызывает странное чувство тревоги и беспокойства.

Наш дом — наша крепость. Это место, где можете находиться только вы, ваши родные и люди, которым вы доверяете. Никаких чужаков и подозрительных лиц. Именно поэтому проникновение чего-то загадочного, жуткого и враждебного в дом — это такой распространённый сюжет фильмов ужасов, который действительно пугает на подсознательном уровне.


Камень во дворе моей подруги. Она сказала, что он остался от прошлых владельцев дома

×
×

Нашёл это рядом с моим домом

Вы были выбраны им.


Снял ковры в недавно купленном доме и увидел это


Топ 10 лучших розыгрышей, которые вы могли бы сделать, прежде чем съехать.


Что сушится у меня в раковине этим утром


Всё верно. Вы должны мыть лицо не реже одного раза в день.


Увидели его во время виртуального тура по дому. Если мы купим этот дом, кукла будет преследовать нас?


— Дружеский совет: если вы действительно хотите продать свой дом, возможно, не стоит ставить на видное место жутких кукол.

— Держу пари, что они не ставили…


Нашёл эту жуткую статую в доме моей бабушки


Я нашёл этот крошечный череп в раковине в ванной


Кто-то очень маленький посылает вам очень враждебное сообщение.


Нашёл это на чердаке дома, который я купил


В квартире напротив уже 2 месяца никто не живёт, но вчера пришла домой и обнаружила у двери конфету


Это было в моём почтовом ящике. Мне стоит бояться?


— Это священный пальмовый крест. Он не считается плохим предзнаменованием.

— Уверен, что теперь до конца года он не увидит ни одного оборотня или вампира!


Эти маски в машине, которая всегда припаркована перед моим домом


Вытащил несколько одеял из ящика в доме моей мамы


Положите одеяла обратно.


Нашёл это на чердаке нашего нового дома

Удачи в борьбе с демонами.


Прошлой ночью я слышал стук и наутро обнаружил это на окне. Я живу на втором этаже


Найдено за гипсокартоном во время ремонта дома моего брата


Этих кукол я нашла в доме моей бабушки


Я только что нашёл пулю в своей кухне. Никто из моих родных не владеет огнестрельным оружием.


Может быть, кто-то (например, ваши родители) нашёл её и положил в карман, а потом оставил на кухне и забыл вам об этом сказать.


Странная картина, которую я нашла, когда распотрошила свой дом

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   жуткие находки   жуть   находки   подборка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Дмитрий Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
a_komolow 21 минуту назад
Комментарий к фото
Это не пуля , а патрон!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1329150



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Намешалось
Намешалось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Постоянство признак мастерства

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#интересно#история#подборка#новости#драка#авто аварии#пляж
#животные#автомобили#Прикол#интересное#забавно#Москва#сарказм#аварии#фильм#соцсети
#люди#автомир#в мире#Автовсячина#кино#ДТП#США#СССР#полиция#деньги
"А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться