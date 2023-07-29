Как в фильме ужасов: 18 жутких находок, которые люди внезапно обнаружили в своих владениях

Наш дом — наша крепость. Это место, где можете находиться только вы, ваши родные и люди, которым вы доверяете. Никаких чужаков и подозрительных лиц. Именно поэтому проникновение чего-то загадочного, жуткого и враждебного в дом — это такой распространённый сюжет фильмов ужасов, который действительно пугает на подсознательном уровне.

Камень во дворе моей подруги. Она сказала, что он остался от прошлых владельцев дома