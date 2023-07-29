Как в фильме ужасов: 18 жутких находок, которые люди внезапно обнаружили в своих владениях

Некоторым людям «везёт» почувствовать себя героями ужастиков и в жизни и наткнуться в своих владениях на что-то, что вызывает странное чувство тревоги и беспокойства.
Наш дом — наша крепость. Это место, где можете находиться только вы, ваши родные и люди, которым вы доверяете. Никаких чужаков и подозрительных лиц. Именно поэтому проникновение чего-то загадочного, жуткого и враждебного в дом — это такой распространённый сюжет фильмов ужасов, который действительно пугает на подсознательном уровне.
Камень во дворе моей подруги. Она сказала, что он остался от прошлых владельцев дома
Нашёл это рядом с моим домом
Вы были выбраны им.
Снял ковры в недавно купленном доме и увидел это
Топ 10 лучших розыгрышей, которые вы могли бы сделать, прежде чем съехать.
Что сушится у меня в раковине этим утром
Всё верно. Вы должны мыть лицо не реже одного раза в день.
Увидели его во время виртуального тура по дому. Если мы купим этот дом, кукла будет преследовать нас?
— Дружеский совет: если вы действительно хотите продать свой дом, возможно, не стоит ставить на видное место жутких кукол.
— Держу пари, что они не ставили…
Нашёл эту жуткую статую в доме моей бабушки
Я нашёл этот крошечный череп в раковине в ванной
Кто-то очень маленький посылает вам очень враждебное сообщение.
Нашёл это на чердаке дома, который я купил
В квартире напротив уже 2 месяца никто не живёт, но вчера пришла домой и обнаружила у двери конфету
Это было в моём почтовом ящике. Мне стоит бояться?
— Это священный пальмовый крест. Он не считается плохим предзнаменованием.
— Уверен, что теперь до конца года он не увидит ни одного оборотня или вампира!
Эти маски в машине, которая всегда припаркована перед моим домом
Вытащил несколько одеял из ящика в доме моей мамы
Положите одеяла обратно.
Нашёл это на чердаке нашего нового дома
Удачи в борьбе с демонами.
Прошлой ночью я слышал стук и наутро обнаружил это на окне. Я живу на втором этаже
Найдено за гипсокартоном во время ремонта дома моего брата
Этих кукол я нашла в доме моей бабушки
Я только что нашёл пулю в своей кухне. Никто из моих родных не владеет огнестрельным оружием.
Может быть, кто-то (например, ваши родители) нашёл её и положил в карман, а потом оставил на кухне и забыл вам об этом сказать.
Странная картина, которую я нашла, когда распотрошила свой дом
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