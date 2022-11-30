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Так сейчас выглядит заброшенный 6-й Северный форт Кронштадтской крепости

Так сейчас выглядит заброшенный 6-й Северный форт Кронштадтской крепости

Автор:
30 ноября 2022 10:21
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Северный форт Кронштадтской крепости   в мире   заброшка   интересно   места   фото   
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Сегодня я расскажу про форт "6-й Северный" Кронштадтской крепости, расположенный в Невской Губе в Восточной части Финского залива.

Он являлся частью цепочки из семи северных фортов, преграждавших путь на Санкт-Петербург по северному морскому фарватеру. В то время были построены сплошные свайные и ряжевые преграды и сооружены первые деревянные батареи на сваях, забитых в морское дно зимою со льда. Но какие именно орудия стояли здесь нам выяснить не удалось.

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Вообще информации о ранней истории этого форта мы нашли крайне мало, но известно что в после Кронштадтского мятежа 1921 г. форт был разоружён и использовался в качестве минных складов, а в 1924 г. его повредило наводнением.

Во второй половине 1920-х гг. "6-й Северный" вместе с другими фортами были перестроены в ходе модернизации. Тогда появились кирпично-каменные укрепления и казематы.

Во время Великой Отечественной Войны на территории форта разместили зенитные орудия, а берега дополнительно усилили долговременными огневыми точками противодесантной обороны.

После окончания ВОВ казематы форта стали использовать под склады флотского имущества, а с 1962 г. его заняли службы военного ведомства (ОАО Концерн "Морское подводное оружие Гидроприбор"), которые ушли с форта лишь в 2010-х гг.

Ну а в 1990 г. форт был признан одним из культурных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Давайте посмотрим что здесь осталось от былого величия.

А сохранился здесь старый паровой кран, изготовленный в 1868 г., при помощи которого производилась выгрузка оружия и боеприпасов.

Разбитая лодка пришвартована у берега на своей последней стоянке.

Один из ДОТ-ов 1940-х гг.

Когда-то на этом месте был забор, сделанный из пушек, но к 2018 г. все их вывезли отсюда.

Показался один из казематов.

С явно позже выложенной из кирпича датой 1861 г.

На крыше располагался дальномерный павильон.

Уцелевшая бронестворка.

Теперь давайте спустимся внутрь этого казематированного сооружения.

Здесь во времена владения "Гидроприбором" этих сооружений, были установлены корабельные гермодвери на проходах.

Внутри ещё встречаются остатки какого-то оборудования.

Историчный вид здесь конечно сильно испорчен.

Пройдём дальше.

Здесь уже получше, виден кирпичный свод.

Остался даже какой-то камин.

Со стен обвалилась практически вся штукатурка.

Снова рама от какого-то станка.

Видимо раньше тут была какая-то мастерская.

Брутальная штука.

Бывшая главная щитовая.

И дизель-генераторная электростанция.

С остатками дизеля.

И самого генератора.

Ещё казематы.

Внутри тоже осталось немного утвари.

Но в целом разруха.

Островок совсем небольшой, но тем не менее на нём довольно много построек.

Снова остатки дизельной.

С валяющимся рядом корпусом двигателя. Хотя может это был компрессор.

Вот такой небольшой но интересный заброшенный форт нам довелось посетить в этот раз.

А на этом всё.

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Метки: Северный форт Кронштадтской крепости   в мире   заброшка   интересно   места   фото   
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1  комментарий
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Котэ 15 минут назад
удивительно что металл ещё остался, на Первой Северной за последние 10 лет срезали просто всё, лестницы, перила, колпаки
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