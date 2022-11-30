Так сейчас выглядит заброшенный 6-й Северный форт Кронштадтской крепости

Вообще информации о ранней истории этого форта мы нашли крайне мало, но известно что в после Кронштадтского мятежа 1921 г. форт был разоружён и использовался в качестве минных складов, а в 1924 г. его повредило наводнением.

Во второй половине 1920-х гг. "6-й Северный" вместе с другими фортами были перестроены в ходе модернизации. Тогда появились кирпично-каменные укрепления и казематы.

Во время Великой Отечественной Войны на территории форта разместили зенитные орудия, а берега дополнительно усилили долговременными огневыми точками противодесантной обороны.

После окончания ВОВ казематы форта стали использовать под склады флотского имущества, а с 1962 г. его заняли службы военного ведомства (ОАО Концерн "Морское подводное оружие Гидроприбор"), которые ушли с форта лишь в 2010-х гг.