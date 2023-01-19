От пирамид до Пизы: 9 туристических мест, которые разочаровали путешественников

Когда мы отправляемся в путешествие, мы штудируем любимые книги, фильмы и передачи о стране, предвкушая получить самый необыкновенный опыт. Увы, иногда наши представления не соответствуют действительности, в итоге от ожидаемой поездки остается неприятный осадок. Так что предлагаем вам узнать об отрицательном опыте других туристов, которые разочаровались, посетив самые известные мировые достопримечательности. Но не подумайте, не для того, чтобы поменять ваши планы, а наоборот, вооружить информацией и не позволить эмоциям и мелким неприятностям помешать вам насладиться самыми классными местами планеты.

Статуя Свободы

Все так и мечтают попасть на остров Свободы, чтобы увидеть знаменитый символ Америки. Однако единственное, что увидят туристы рядом с леди Либерти — это огромную толпу с поднятыми вверх головами. Чтобы попасть внутрь, необходимо отстоять огромную очередь и потратить на это далеко не один час. Так что лучше всего посмотреть на леди Либерти издалека, прокатившись на пароме. К тому же это бесплатно: паром отправляется каждые полчаса из Манхеттена до Статен-Айленд. Это полчаса неспешной поездки, во время которой можно насладиться видами Статуи Свободы и самого Нью-Йорка.