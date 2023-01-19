От пирамид до Пизы: 9 туристических мест, которые разочаровали путешественников

Чем разочаровывают пирамиды Гизы, Статуя Свободы, Пизанская башня, Анталья и другие популярные туристические места.
Когда мы отправляемся в путешествие, мы штудируем любимые книги, фильмы и передачи о стране, предвкушая получить самый необыкновенный опыт. Увы, иногда наши представления не соответствуют действительности, в итоге от ожидаемой поездки остается неприятный осадок. Так что предлагаем вам узнать об отрицательном опыте других туристов, которые разочаровались, посетив самые известные мировые достопримечательности. Но не подумайте, не для того, чтобы поменять ваши планы, а наоборот, вооружить информацией и не позволить эмоциям и мелким неприятностям помешать вам насладиться самыми классными местами планеты.
Статуя Свободы
Все так и мечтают попасть на остров Свободы, чтобы увидеть знаменитый символ Америки. Однако единственное, что увидят туристы рядом с леди Либерти — это огромную толпу с поднятыми вверх головами. Чтобы попасть внутрь, необходимо отстоять огромную очередь и потратить на это далеко не один час. Так что лучше всего посмотреть на леди Либерти издалека, прокатившись на пароме. К тому же это бесплатно: паром отправляется каждые полчаса из Манхеттена до Статен-Айленд. Это полчаса неспешной поездки, во время которой можно насладиться видами Статуи Свободы и самого Нью-Йорка.
Пирамиды
Итак, к чему нужно быть готовым, посещая одно из важнейших мест Египта? Безусловно, к толпе туристов, а еще к наглым торговцам, из-за которых пирамиды немного напоминают уличный рынок. Кроме того, внутри пирамид очень неуютно, а для тех, кто страдает астмой или клаустрофобией, поездка рискует обернуться сущим кошмаром: коридоры здесь узкие, темные, тесные и душные.
Монако
Кому-то Монако кажется раем: именно так кричат туристические паблики. Но на деле страна может обернуться разочарованием: слишком завышенные цены, магазины с одеждой и товарами только класса люкс и не очень хорошие рестораны, еда в которых не соответствует своей стоимости. Возможно, для очень богатых людей это будет раем, однако большинству Монако кажется местом, где эти богатые люди меряются… кошельками.
Фонтан далеко не всех приводит в восторг, хотя бы по той причине, что к нему невозможно подойти из-за толпы. Однако есть неплохой шанс спасти ситуацию и поднять себе настроение: расположиться в кафе поблизости рядом со скульптурой, взять что-нибудь бельгийское (пенный напиток или вафли с кофе) и наблюдать за людьми, пытающимися подойти к символу Бельгии и сделать на его фоне селфи.
«Мона Лиза»
Если вы отправляетесь в Лувр только ради этого творения Леонардо да Винчи, то нужно быть готовым к тысяче других посетителей, которые окружили знаменитую «Джоконду» и ежесекундно щелкают своими камерами. До шедевра почти невозможно добраться, вокруг картины есть ограждение. Так что если вы фанат итальянского гения Возрождения, то наберитесь терпения и тренируйте стойкость.
Анталья
Если турист мечтает об антальских пляжах, а также стремится увидеть руины, дошедшие до нас с античных и османских времен, то, конечно же, он все это тут увидит. Однако впечатление может подпортить количество туристов, зачастую грубых и невежественных.
Пиза и Пизанская башня
Путешественники, которые мечтали провести в Пизе несколько дней, часто остаются разочарованными. Пиза — это небольшой город, который больше подходит для однодневной поездки. Ну а главная достопримечательность, Пизанская башня, чаще впечатляет не своим наклоном, а людьми, которые пытаются в разных позах сфотографироваться на ее фоне. Посмотрите на эту ситуацию по-другому: это идеальное место для того, чтобы увидеть живые мемы.
Бали
Говорят, Индонезию можно полюбить или возненавидеть. Так за что же ненавидят Бали? Надоедливые таксисты, безумное вождение, толпы туристов, не очень чистые пляжи с сильными волнами, часто неподходящими для купания. К этому нужно быть готовым, тогда любовь с Индонезией точно случится.
Радужная гора в Перу
Радужная гора была обнаружена не так давно, и с тех пор к ней отправляются тысячи путешественников, посещающих Перу. Но многие в итоге разочаровываются, считая, что в стране есть гораздо больше интересных мест. Главные аргументы следующие: гора небольшая, тут много народу, а к ее радужным полоскам, которые все видят на фото в сети, применены фильтры.
Источник:
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