Необычные русские бани: в космосе и под водой

Для организации банного дня дня космонавты опускали с «потолка» на «пол» «стакан» из полиэтиленовой пленки с молнией в середине. Внутрь забирался космонавт, и в этот «стакан» через распылитель подавалась горячая вода, которая отсасывалась снизу по принципу пылесоса.

«Наша сауна работала на станциях „Салют-6“, „Салют-7“ и станции „Мир“, а затем была затоплена вместе со станцией „Мир“ и больше пока в космосе не применялась», — рассказывал Массарский в интервью ТАСС.

Банная установка на орбитальной станции «Мир» представляла собой большую герметичную бочку, внутри которого генерировался пар, для чего требовалось большое количество воды. Имитация была столь успешной, что космонавты даже могли париться вениками.