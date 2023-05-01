У французов своя атмосфера: устраивают масштабные побоища, жгут полицейских и чучело Макрона

Вот так люди отмечают первомай.
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Хотя ничего изменить эти протесты не смогли. Но люди не сдаются и сегодня они снова высыпали на улицы, чтобы как следует отметить первомай: сжечь чучело президента Франции и подраться с полицейскими.
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Мир, труд, май!
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А жгут полицейских выглядит именно так:
Французы реально оуешие))))
На Московских протестах не было ничего даже близко.
С интересом посмотр добьются ли отмены пенсионной реформы в итоге)