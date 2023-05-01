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У французов своя атмосфера: устраивают масштабные побоища, жгут полицейских и чучело Макрона

У французов своя атмосфера: устраивают масштабные побоища, жгут полицейских и чучело Макрона

Автор:
01 мая 2023 17:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   пенсионная реформа   первое мая   погром   полицейские   президент   протесты   франция   чучело   эммануэль макрон   
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Вот так люди отмечают первомай.

Во Франции повысили пенсионный возраст и по всей стране начались волнения.

Хотя ничего изменить эти протесты не смогли. Но люди не сдаются и сегодня они снова высыпали на улицы, чтобы как следует отметить первомай: сжечь чучело президента Франции и подраться с полицейскими.

Мир, труд, май!

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Метки: видео   пенсионная реформа   первое мая   погром   полицейские   президент   протесты   франция   чучело   эммануэль макрон   
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8  комментариев
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30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
и слышен хруст французских булок
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953
Arti 4 секунды назад
У французов своя атмосфера: устраивают масштабные побоища, жгут полицейских и чучело Макрона

А жгут полицейских выглядит именно так:

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1k
Миша 15 минут назад
Что выросло, то выросло. Демократия в чистом виде )

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12k
Shtoppi 54 минуты назад
пошумят и разойдутся как всегда. пока марионетку макрона пиндосы будут поддерживать, ни он сам, ни "его" инициативы никуда не денутся.
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1k
Николай 57 минут назад
Я прямые эфиры смотрел Несколько дней.
Французы реально оуешие))))
На Московских протестах не было ничего даже близко.
С интересом посмотр добьются ли отмены пенсионной реформы в итоге)
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973
Sumrak58100 Час назад
Вообще, насколько я помню во Франции в 70-х пенсионный возраст у мужиков начинался с 65 лет. Под давлением профсоюзов его понизили. А продолжительность жизни росла. Следовательно, пришлось снова повышать пенсионный возраст.
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4k
Александр 2 часа назад
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18k
Александр 2 часа назад
Пусть продолжают
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