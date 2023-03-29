В Новосибирске мужик наорал и напал на полицейских

В новосибирском магазине пьяный мужчина устроил дебош. Приехали полицейские и стали урезонивать гражданина - а в ответ он толкнул силовика и повалил на асфальт. Естественно, полицейские кинулись его скручивать, один из них даже достал дубинку… но как-то несмело.

Очевидцы тоже удивлялись подготовкой силовиков и снимали всё на телефон. Запись оборвалась в тот момент, когда нетрезвый мужик снова оказался в магазине и кричал на полицейских.