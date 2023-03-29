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В Новосибирске мужик наорал и напал на полицейских

В Новосибирске мужик наорал и напал на полицейских

Автор:
29 марта 2023 15:34
Сообщество : Криминал
Метки: Новосибирск   видео   дебош   задержание   магазин   мужик   полицейские   силовики   
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Одного из них он отправил в нокдаун.

В новосибирском магазине пьяный мужчина устроил дебош. Приехали полицейские и стали урезонивать гражданина - а в ответ он толкнул силовика и повалил на асфальт. Естественно, полицейские кинулись его скручивать, один из них даже достал дубинку… но как-то несмело.

Очевидцы тоже удивлялись подготовкой силовиков и снимали всё на телефон. Запись оборвалась в тот момент, когда нетрезвый мужик снова оказался в магазине и кричал на полицейских.

В общем, срок он себе уже поднял. Интересно другое - как бы с ним поступили американские копы? Явно не стали бы так нежничать и уговаривать.

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Метки: Новосибирск   видео   дебош   задержание   магазин   мужик   полицейские   силовики   
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17  комментариев
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27k
Киры4 Час назад
Вот почему нельзя сексом на красной площади занимается. Советами за….ут.
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842
Kra 16 минут назад
Менты оказались человеками! Респект!
И , кстати, мы же не знаем, чего мужик там дебоширил. Может пришел вернуть паленую водку, после дегустации, но она раньше победила его мозК?... Вот он и разошелся не на шутку!
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12k
harlamov 18 минут назад
Да ничего удивительного.
А вы думали Джон Макклейн с кольтом 45-го калибра выскочит и всех положит с вертушки?
Это не кино, это жизнь.
Если алкаш их отметелил, то что говорить об авторитетных "бизнесменах"?
Пройдут и даже не обернутся.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Понабирают ... всяких, кого никуда больше не пристроили.
Ни физухи, ни навыков.
Хотя для того, чтобы бабулек у перехода кошмарить, особой физухи и не нужно.
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Мне конечно показалось, но, по моему, и товарищи полицейские не очень трезвые....100%!
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Полицейских обоих на переаттестацию!!!!
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329
Дима Новосельский 39 минут назад
Да,на физподготовке и самообороне в нынешней полиции явно экономят.
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2k
Aleks 43 минуты назад
И какой то обмудок на заднем плане советы дает, что вы возитесь, газ бы применили и все. Газ Карл, газ, в помещении где полно людей.
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28k
Levyathan 55 минут назад
Создается впечатление, что полицейские свято верят в то, что их охраняет закон "пластикового стаканчика", и что запуганный народ не посмеет поднять на них руку. Подготовка нулевая. Я это к тому, что практический любой советский мент, независимо от веса и возраста, залом руки и еще 2-3 приема производил профессионально.
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9k
Antonium Час назад
Отгребли от алкаша. Не пластиковый стаканчик конечно, но тоже неприятно. Бывает.
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74k
Viktor Час назад
Ни газа, ни электричества - дефицит чёли?
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26k
Serg2001 Час назад
Судя по деликатному обращению полицейских, это их губернатор чудит. К гадалке не ходи...)
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53k
dima423 Час назад
почему не применяют оружие и спец средства вопрос открытый... дебилизм
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