В Новосибирске мужик наорал и напал на полицейских

Одного из них он отправил в нокдаун.
В новосибирском магазине пьяный мужчина устроил дебош. Приехали полицейские и стали урезонивать гражданина - а в ответ он толкнул силовика и повалил на асфальт. Естественно, полицейские кинулись его скручивать, один из них даже достал дубинку… но как-то несмело.
Очевидцы тоже удивлялись подготовкой силовиков и снимали всё на телефон. Запись оборвалась в тот момент, когда нетрезвый мужик снова оказался в магазине и кричал на полицейских.
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В общем, срок он себе уже поднял. Интересно другое - как бы с ним поступили американские копы? Явно не стали бы так нежничать и уговаривать.
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И , кстати, мы же не знаем, чего мужик там дебоширил. Может пришел вернуть паленую водку, после дегустации, но она раньше победила его мозК?... Вот он и разошелся не на шутку!
А вы думали Джон Макклейн с кольтом 45-го калибра выскочит и всех положит с вертушки?
Это не кино, это жизнь.
Если алкаш их отметелил, то что говорить об авторитетных "бизнесменах"?
Пройдут и даже не обернутся.
Ни физухи, ни навыков.
Хотя для того, чтобы бабулек у перехода кошмарить, особой физухи и не нужно.
Блин, раньше у нас у ментов была обязательная подготовка, тренировки, под зданием милиции был оборудованный подвал, были инструкторы рукопашного боя, самбо, дзюдо.
И обязательные тренировки для сотрудников, а тут две какие то сопли.