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Президенту Франции влепили пощечину во время общения с гражданами

Президенту Франции влепили пощечину во время общения с гражданами (2 фото)

Автор:
08 июня 2021 16:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   пощечина   президент   франция   эммануэль макрон   
1235
2

Двоих нарушителей тут же скрутили.

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Метки: видео   пощечина   президент   франция   эммануэль макрон   
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24  комментария
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14k
Serg2001 Час назад
Какая-то гейская пощечина... )) Но службам безопасности незачет. При желании мог бы и кирпичом приложиться. Возможность была.
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8k
shimpansky 3 минуты назад
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7
Дядя Федор 14 минут назад
Наш по этому в бункере сидит, боится нос показать?
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812
РусланКрым 15 минут назад
хоть один вдул, а то все только обещают...
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996
Андрей Манахов 16 минут назад
А вот сидел бы в бункере как некоторые, ничего бы и не случилось.
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26
Дядя Витя 18 минут назад
Да он к сожалению не попал!
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215
Сигизмунд Лазаревич 23 минуты назад
вялые они какие-то...
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668
taxcop 38 минут назад
Это вам не ФСО, это дерьмо, а не Служба безопасности Президента)))). Позорники…
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111
Liberman 40 минут назад
Баширов или Петров?
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723
Алксандр Шевченко 42 минуты назад
Милые бранятся, только тешатся.
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13k
Агент Безопасной Национальности 45 минут назад
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82
Денис Сверхувниз 46 минут назад
Сегодня день оплеух на фишках))) Бориспольского лещей раздавателя посмотрел раз 20. Теперь Макрон веселит...
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3k
Едондер пуп 46 минут назад
Хотим как во Франции...
тоже залепить Макрону))
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6k
vitenok 50 минут назад
" Свиньи вы, а не верноподданные".
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1k
maloy 52 минуты назад
Ну так это ж демократическая пощечина, не?)
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6k
Pillin Alex 54 минуты назад
Президенту Франции влепили пощечину во время общения с гражданамиПосмотреть
Президенту Франции влепили пощечину во время общения с гражданами
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1k
Атомный Крот 54 минуты назад
О, как сатрапы на протестующего сразу накинулись!

Закроют его теперь. А как же "свободное выражение мнения народа"?

Надо было мужику просто в БЧБ-портянку обмотаться.

Тогда мог бы сойти за "угнетенного белоруса, протестующего против сохранения контактов Франции с диктаторским режимом Беларуси" и избежать наказания.
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3k
Запускайте Берлагу! 57 минут назад
Ля затхещинА
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7k
Кенвуд 59 минут назад
Может, комар на щеке сидел
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5k
Duckk Час назад
Петров и Боширов?
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32k
Alex Час назад
Знатного леща получил лягушатник
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