Президенту Франции влепили пощечину во время общения с гражданами

Как видно в ролике, в ситуацию тут же вмешались охранники и скрутили бородатого нарушителя. Сообщается, что также был задержан еще один мужчина, который тоже, видимо, выкрикивал "антимакроновские" лозунги. Какое наказание грозит для дебошира, поднявшего руку на главу государства, не сообщается.



