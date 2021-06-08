Президенту Франции влепили пощечину во время общения с гражданами

Двоих нарушителей тут же скрутили.
Президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину во время поездки по стране. Глава государства приехал в коммуну Тен-ЛʼЭрмитаж на юго-востоке страны и решил пообщаться с ожидавшими его гражданами. Но когда Макрон вплотную подошел к ограждению, неизвестный мужчина выкрикнул «Долой макроновскую Францию» («à bas la Macronie») и ударил президента по лицу.
Как видно в ролике, в ситуацию тут же вмешались охранники и скрутили бородатого нарушителя. Сообщается, что также был задержан еще один мужчина, который тоже, видимо, выкрикивал "антимакроновские" лозунги. Какое наказание грозит для дебошира, поднявшего руку на главу государства, не сообщается.
Сразу вспомнился случай с Бушем, тогда в него полетел ботинок. Все-таки у американского президента реакция получше, чем у молодого француза pic.twitter.com/sHqRsE0OT8— Командир Полка (@kompolk) June 8, 2021
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тоже залепить Макрону))
Закроют его теперь. А как же "свободное выражение мнения народа"?
Надо было мужику просто в БЧБ-портянку обмотаться.
Тогда мог бы сойти за "угнетенного белоруса, протестующего против сохранения контактов Франции с диктаторским режимом Беларуси" и избежать наказания.
ЛЕЩа не троньте)
Макарэно пусть пупырки, вон давит.)