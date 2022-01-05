«Намерен действовать максимально жёстко»: глава Казахстана выступил с обращением к народу

А тем временем в одном из городов протестующие снесли первый памятник
Ленину Назарбаеву.
В своём втором за сутки обращении к нации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что что с сегодняшнего вступает в должность председателя Совета безопасности (вместо Назарбаева) и будет действовать жёстко в отношении мерам в отношении протестующих, которые устраивают беспорядки на улицах и нападают стражей порядка. По словам Токаева, среди военнослужащих и полицейских уже есть несколько убитых и тяжелораненых.
«Толпы бандитов в Алма-Ате издеваются над военнослужащими, водят их голыми по улицам, грабят магазины», - заявил Токаев.
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Тем временем источники "Эха Москвы" сообщили, что Назарбаев готов покинуть страну, чтобы отправиться на лечение.
И, надо сказать, заболел он вовремя - в Талдыкоргане протестующие уже сносят памятник первому президенту.
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К слову, многих ставленников Назарбаева также сместили с должностей. Но народ разошёлся не на шутку, и такие уступки его уже не устраивают. Казахстанцы заявили, что устали от воров в правительстве, нищеты и коррупции.
Хотим жить как в Норвегии и Швеции, где гражданам принадлежит народное достояние, заявил журналистам один из протестующих:
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Президент Токаев пообещал, что в ближайшее время выступить с очередным обращением, в котором представит народу предложения по политической трансформации страны.
По неподтвержденным данным, помимо семьи Назарбаева Казахстан покинули ещё 5-6 бизнес-джетов с представителями элиты. Все самолёты отправились в сторону Европы.
Однако только что стало известно, что в сторону аэропорта Алма-Аты направилась толпа народа. А аэропорт Актау уже прекратил работу. Как прекратили работу все телестанции и все мобильные сети. Из-за неработающего интернета люди массово пытаются снять деньги с банкоматов.
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Обстановка в Алма-Ате:
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Протестующие захватывают не только пожарные машины, но и отбирают оружие у полицейских и срывают с них погоны:
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В центре города строят баррикады:
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1. Сдать страну, как Янукович
будущее видно четко - по Украине
2. Держать власть
Как Лукашенко
и "дать" провокаторам по 15 лет.
быстро всё сдуется
ВСЕ В РУКАХ ПРЕЗИДЕНТА