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«Намерен действовать максимально жёстко»: глава Казахстана выступил с обращением к народу

«Намерен действовать максимально жёстко»: глава Казахстана выступил с обращением к народу (2 фото + 3 видео)

Автор:
05 января 2022 16:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   видео   обращение   президент   протесты   
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А тем временем в одном из городов протестующие снесли первый памятник Ленину Назарбаеву.

В своём втором за сутки обращении к нации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что что с сегодняшнего вступает в должность председателя Совета безопасности (вместо Назарбаева) и будет действовать жёстко в отношении мерам в отношении протестующих, которые устраивают беспорядки на улицах и нападают стражей порядка. По словам Токаева, среди военнослужащих и полицейских уже есть несколько убитых и тяжелораненых.


«Толпы бандитов в Алма-Ате издеваются над военнослужащими, водят их голыми по улицам, грабят магазины», - заявил Токаев.

Тем временем источники "Эха Москвы" сообщили, что Назарбаев готов покинуть страну, чтобы отправиться на лечение.

К слову, многих ставленников Назарбаева также сместили с должностей. Но народ разошёлся не на шутку, и такие уступки его уже не устраивают. Казахстанцы заявили, что устали от воров в правительстве, нищеты и коррупции.

Президент Токаев пообещал, что в ближайшее время выступить с очередным обращением, в котором представит народу предложения по политической трансформации страны.


По неподтвержденным данным, помимо семьи Назарбаева Казахстан покинули ещё 5-6 бизнес-джетов с представителями элиты. Все самолёты отправились в сторону Европы.


Однако только что стало известно, что в сторону аэропорта Алма-Аты направилась толпа народа. А аэропорт Актау уже прекратил работу. Как прекратили работу все телестанции и все мобильные сети. Из-за неработающего интернета люди массово пытаются снять деньги с банкоматов.

В центре города строят баррикады:

Источник:

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Метки: Казахстан   видео   обращение   президент   протесты   
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32  комментария
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1k
Павел Астахов 38 минут назад
О, хохлограбли переданы казахам. Ща "заживуууут"
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30k
ACU900 2 минуты назад
Астану опять будут переименовывать? Интересно как будет называться столица на этот раз?
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11k
котегRUS 12 минут назад
Вот народ, не видит что случилось с укроиной, и в след за ней, на днище.. хотя, там с 2015 года началось брожение, вот и прорвало..
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−51
Никита Казанцев 14 минут назад
Реально у Тока очко играет Назар к пу в бункер сьепал Казахи строятстрану без друзей нулевого !
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39k
Alex 22 минуты назад
Понятно, что косоглазых кинут как хохлов, но по сути они правы. С какого хера полезные ископаемые принадлежат кучке жадных олигархов? У нас ситуация не лучше, кстати.
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8k
Тёплый Ламповый 24 минуты назад
Казахи - не Беларусы
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11k
Taximaxi Полчаса назад
В Норвегии ,а впрочем и всей Скандинавии,всё давно принадлежит международным корпорациям и международным банкам,таким ,как данскебанк,нордеа,сведишбанк,которые принадлежат мвф. Для начала надо народу объяснить,как устроена международная банковская система. Ничего и даже скала под домом,ни норвежцу,ни шведу,не принадлежат. И даже фонд благосостояния берёт в долг у мвф. А недавно мвф приобрела целую страну по бросовой цене. Казахи-следующие. Кстати странно что плакатиков с поднятыми кулаками нигде не видно. Видать фистинг в последней соросятами и МВФ разрушенной стране был уж очень болезненным.
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985
Квантовый_Слесарь_82 Полчаса назад
Кружевные трусики и бетон мешать в Москву на стройку?
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5k
Владимир 37 минут назад
Есть одно государство, воров выгнали, зажили препеваючи. Европейские зп, безвиз Пенсионеры на Мальдивах и Бали отдыхают раз в месяц. Короче сказка а не государство.
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1k
Боцман 39 минут назад
ну значит будет вторая нищая хохляндия....если сейчас реально протестунов жестко не задавят по китайскому сценарию.....теперь в общем то один вопрос с кем будет армия
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68k
Нанук Паналык 46 минут назад
Хуже не будет...
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3k
Pechenegiatakuyt 46 минут назад
кружевные трусики и в ЕС?
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