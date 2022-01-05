«Намерен действовать максимально жёстко»: глава Казахстана выступил с обращением к народу

В своём втором за сутки обращении к нации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что что с сегодняшнего вступает в должность председателя Совета безопасности (вместо Назарбаева) и будет действовать жёстко в отношении мерам в отношении протестующих, которые устраивают беспорядки на улицах и нападают стражей порядка. По словам Токаева, среди военнослужащих и полицейских уже есть несколько убитых и тяжелораненых.





«Толпы бандитов в Алма-Ате издеваются над военнослужащими, водят их голыми по улицам, грабят магазины», - заявил Токаев.