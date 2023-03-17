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Францию захлестнули протесты из-за повышения пенсионного возраста

Францию захлестнули протесты из-за повышения пенсионного возраста

Автор:
17 марта 2023 14:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: возраст   париж   пенсия   погромы   президент   премьер министр   протесты   франция   
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Жгут машины, громят магазины и дерутся с полицейскими.

Во Франции увеличили возраст выхода на пенсию: с 62 до 64 лет. Сделали это в обход согласования с парламентом, по распоряжению президента Макрона и премьер-министра Борн.

И пошла жара: по всей стране люди вышли на улицы и по старой доброй традиции начали крушить всё вокруг. Протесты захлестнули Марсель, Нант и Ренн. Ну и Париж, куда же без него. В одной только столице задержано 258 человек.

Сгоревшие машины, разбитые витрины, избитые люди - но пенсионный возраст всё равно поднимут, даже если протестующие сожгут дотла весь Париж.


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Метки: возраст   париж   пенсия   погромы   президент   премьер министр   протесты   франция   
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79  комментариев
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152
Карл 2 часа назад
Если у нас в Латвии средняя ФАКТИЧЕСКАЯ пенсия в районе 320-350 евр (речь о всю жизнь пропахавших людях), при этом за двухкомнатную квартиру в виде коммунальных выплат надо выложить в районе 200 евро, ну а медицина тотально платная и та же пачка соли стоит под евро и выше, килограмм гречки 5 евро.., то у нас вообще необходимо срочно революцию делать? Да никто не выйдет. Настоящий или истинный раб - в душе и рабское из носителя оной втравить практически невозможно...
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3k
Anatoly Tananykhin 4 минуты назад
Вот слюнтяи эти французы, надо им брать пример с богоподобных украинцев и вместо машин жечь полицейских - ведь только так можно добиться результата.
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1k
Алексей Попов 20 минут назад
Подняли на два года... Тю... У нас на пять подняли ("пенсионный возраст подниматься не будет" :-))) И ничего. Главное чтоб ещё на пять не подняли... Хотя вроде женщинам и планируют... Им у нащих "обещунов" ещё учиться и учиться :-) И ПФР у нас наверное самый богатый в мире :-)))
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43k
turyst 23 минуты назад
Повышение пенсионного возраста стоит мессы...
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44k
Aleksandr Полчаса назад
Демократия-это такая же утопия, как и коммунизм.
Есть либо диктатура капитала, либо диктатура пролетариата...
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Если бы не война с Уераиной и НАТО, я бы сам вышел на подобные протесты в РФ. Вот какогоподняли планку с 60 до 65 лет для мужиков? Я просто до пенсиии не доживу с вероятностью процентов 90. И для государтства эот не весть какое подстпорье. Капиталичтическая гнилятина!!! Но если прямо сейчас будет то же в Росии, я первый выду бить морды демонтстрантам. Для справки, мне 54,5 годика... Как бы, для таких как я, тема актуальная.
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19k
anpetrof 36 минут назад
Гори, гори ясно...
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22k
Mike Miller 41 минуту назад
РАБЫ не различают господ по рангу и нации - перед любым склоняют голову.
СВОБОДНЫЙ человек не признает господ, безотносительно их родословной.
Нет разницы между рабом Зеленского или Путина.
Нет разницы между рабом Потанина и Кронке.
Свобода или рабство никакого отношения не имеет к государственным границам и подданству.
Только запрет на частную собственность на средства производства в состоянии вывести в диктат пролетариат.
То есть, самый многочисленный из классов.
А сам по себе диктат кого-то над кем-то неизбежен. НЕИЗБЕЖЕН. Единорогов не существует, а если бы были, они не какали бы радугой. Такова жизнь. Кто-то будет навязывать свои интересы.
И что лучше? 500 млн на планете живущих в шоколаде, и 7 миллиардов в нищете. Или ровный небогатый уровень жизни с одинаковой социальной защищенностью для всех?
На самом деле, выбор только такой.
Невозможно при капитализме, чтобы все 8 млрд жили в шоколаде. Это даже математически невозможно. Сама по себе система рыночных отношений в базисе своем предполагает классовое расслоение. И без него просто не работает.
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1k
Lenusya 51 минуту назад
а у нас народ немного повозмущался и проглотил, при том, что продолжительность жизни во Франции на 10 лет дольше чем у нас.
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1k
Шурман 53 минуты назад
Вот одно понять не могу , ну бастуй ты , нахрена грабить магазины и сжигать чужие машины , эти люди в чем виноваты ? . Зная французов там каждая вторая машина без страховки или с минимальной страховкой так для галочки .
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22k
Mike Miller 56 минут назад
Сладкий запах демократии... с дымком.
Сначала Макрон выигрывает с перевесом несколько процентов. Потом проигравшие дико недовольны, и часть из них жгут всё на своем пути.

P.S.
А если серьезно, то я уверен, что вопросы, касающиеся пенсионного возраста, должны выноситься на референдум. И пусть каждый раз народ голосует против. И пусть властьимущие выполняют свою работу. А то они любят ссылаться на "старение нации" и прочее.
Но если вы ссылаетесь на экономическую модель, ЗАЧЕМ ВЫ НУЖНЫ????
Запустим алгоритм, и он без вас все сделает. Когда повышать возраст выхода на пенсию, когда снижать. Когда увеличивать взносы, когда наоборот.
Алгоритм без вас разберется.
ВАС ЖЕ ПОСАДИЛИ У РУЛЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ СТАНОВИЛОСЬ ЛУЧШЕ, А НЕ НАОБОРОТ!!!!
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5k
Горожанин 56 минут назад
Бриджит жалко...

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15k
Элитный тигр 57 минут назад
Макроняку ГЕТЬ!!!
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9k
Antonium 59 минут назад
Протесты? Это чавойто такое непонятное. Слово то какое-то нерусское. Такая же гадость похоже как "права человека". То ли дело наши слова: целовальники, опричина, барин, невольник. Тьфу на них, гейропейцы клятые.
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557
Feto13 Час назад
Очень показательно,что в коцапии есть терпилы и ссыкуны.
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5k
Frank Borman Час назад
Авось скинут презика Микрона. Хоть одна хорошая вещь получится из этой заварушки.
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760
Николай Час назад
Почему они всё время тачки чужие жгут?
У нас такая фигня никому в голову никогда не приходила.
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273
Morfogenez russger Час назад
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77k
7guest Час назад
Интересно, а Макрон говорил, что пока он президент, то пенсионный возраст повышаться не будет?
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260
Elise Norge 7guest Час назад
Это стандартное обещание для всех наших европейских политиков. Я в своё время тоже голосовала за такого ублюдка, но с той поры в моей небольшой стране пенсионный возраст подняли ещё на четыре года.
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77k
7guest 2 часа назад
Ну да, ведь 60+ это ведь самый трудоспособный возраст, а они сволочи на пенсию хотят.
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67
Ашот Углумбеков 2 часа назад
Запад всегда крайне активно поддерживал любые беспорядки в России. Погромы, перевороты, отделение, размежевание, национализм, расчленение, разграбление, фашистские оргии и всё прочее, что способствовало её удушению. Потому я всегда на стороне всех тех, кто творит аналогичное на Западе.
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11k
Shtoppi 2 часа назад
они к этому шли и пришли в итоге.
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