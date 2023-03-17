Францию захлестнули протесты из-за повышения пенсионного возраста

Жгут машины, громят магазины и дерутся с полицейскими.
Во Франции увеличили возраст выхода на пенсию: с 62 до 64 лет. Сделали это в обход согласования с парламентом, по распоряжению президента Макрона и премьер-министра Борн.
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И пошла жара: по всей стране люди вышли на улицы и по старой доброй традиции начали крушить всё вокруг. Протесты захлестнули Марсель, Нант и Ренн. Ну и Париж, куда же без него. В одной только столице задержано 258 человек.
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Сгоревшие машины, разбитые витрины, избитые люди - но пенсионный возраст всё равно поднимут, даже если протестующие сожгут дотла весь Париж.
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Есть либо диктатура капитала, либо диктатура пролетариата...
СВОБОДНЫЙ человек не признает господ, безотносительно их родословной.
Нет разницы между рабом Зеленского или Путина.
Нет разницы между рабом Потанина и Кронке.
Свобода или рабство никакого отношения не имеет к государственным границам и подданству.
Только запрет на частную собственность на средства производства в состоянии вывести в диктат пролетариат.
То есть, самый многочисленный из классов.
А сам по себе диктат кого-то над кем-то неизбежен. НЕИЗБЕЖЕН. Единорогов не существует, а если бы были, они не какали бы радугой. Такова жизнь. Кто-то будет навязывать свои интересы.
И что лучше? 500 млн на планете живущих в шоколаде, и 7 миллиардов в нищете. Или ровный небогатый уровень жизни с одинаковой социальной защищенностью для всех?
На самом деле, выбор только такой.
Невозможно при капитализме, чтобы все 8 млрд жили в шоколаде. Это даже математически невозможно. Сама по себе система рыночных отношений в базисе своем предполагает классовое расслоение. И без него просто не работает.
Сначала Макрон выигрывает с перевесом несколько процентов. Потом проигравшие дико недовольны, и часть из них жгут всё на своем пути.
P.S.
А если серьезно, то я уверен, что вопросы, касающиеся пенсионного возраста, должны выноситься на референдум. И пусть каждый раз народ голосует против. И пусть властьимущие выполняют свою работу. А то они любят ссылаться на "старение нации" и прочее.
Но если вы ссылаетесь на экономическую модель, ЗАЧЕМ ВЫ НУЖНЫ????
Запустим алгоритм, и он без вас все сделает. Когда повышать возраст выхода на пенсию, когда снижать. Когда увеличивать взносы, когда наоборот.
Алгоритм без вас разберется.
ВАС ЖЕ ПОСАДИЛИ У РУЛЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ СТАНОВИЛОСЬ ЛУЧШЕ, А НЕ НАОБОРОТ!!!!
Всё равно что вам бы предложили честно и демократично решить, вас повесят или расстреляют. Не устраивает выбор? Ну давайте добавим опций: электрический стул там, газовая камера, гильотина... Вот такая она, настоящая буржуазная "демократия".
Суть проста.
Как у власти один человек не должен быть больше определенного короткого срока, так и одна семья не должна владеть благами поколения, иначе злоупотребления и эксплуатация возводятся до уровня постулатов системы.
Так что сначала попытайся вытащить бревно из своего глаза и кастрюлю с башки...
При желании, я могу тебе таких же видосиков накидать про целование рук всем по очереди: от Тимошенко до Байдена.
И когда ты сравнишь эти видосики со своими, то ты сам сможешь убедиться, что русские и украинцы - точно один народ. )))))))
У нас такая фигня никому в голову никогда не приходила.
Просто власти дают выпустить пар народу.
Будь, что-нибудь серьёзное, сразу бы подавили. Жестко и быстро.
Чай, не 18 век, нынче.