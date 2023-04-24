В Ржеве неадекватная пенсионерка с топором разгромила витрину магазина

В Ржеве (Тверская область) престарелая женщина на ровном месте устроила скандал и разнесла топором витрину хозяйственного магазина из-за того, что ей не понравилось обслуживание.



На кадрах с камеры наблюдения видно, как пенсионерка сначала разглядывает товары, а затем о чём-то тихо спросив продавщицу, начинает швырять ей в лицо попавшиеся под руку предметы. Затем хватает со стены продающий топор и разносит им несколько витрин, монитор, терминал и швыряет его в сторону сотрудницы магазина. Девушка, к счастью, не пострадала.