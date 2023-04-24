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В Ржеве неадекватная пенсионерка с топором разгромила витрину магазина

В Ржеве неадекватная пенсионерка с топором разгромила витрину магазина

Автор:
24 апреля 2023 14:57
Сообщество : Криминал
Метки: Ржев   видео   магазин   нападение   пенсионерка   погром   топор   
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По рассказам местных жителей, "божий одуванчик" продолжает гулять по городу как ни в чём не бывало.

В Ржеве (Тверская область) престарелая женщина на ровном месте устроила скандал и разнесла топором витрину хозяйственного магазина из-за того, что ей не понравилось обслуживание.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как пенсионерка сначала разглядывает товары, а затем о чём-то тихо спросив продавщицу, начинает швырять ей в лицо попавшиеся под руку предметы. Затем хватает со стены продающий топор и разносит им несколько витрин, монитор, терминал и швыряет его в сторону сотрудницы магазина. Девушка, к счастью, не пострадала.

Сотрудница магазина сразу вызвала полицейских, которые сейчас якобы устанавливают личность неадекватной женщины.

Примечательно, что жители Ржева в соцсетях сообщают, что видели, как подозрительный "божий одуванчик" гулял по магазинам города. И по словам местного мужчины, продолжает свой променад по улицам города.

Интересно, что местные жители сработали быстрее полиции, установив личность нарушительницы. Так, по словам одной ржевитянки, на кадрах запечатлена совсем не пенсионерка. Ей всего 43 года, просто она выглядит престарелой из-за болезни. А болезнь, как нетрудно догадаться, у неё в голове. Почему, она не находится в положенном ей месте, к сожалению, неизвестно.

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Метки: Ржев   видео   магазин   нападение   пенсионерка   погром   топор   
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18  комментариев
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17k
Alex ASK 4 часа назад
Весна, обострение у психов
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914
Kra Час назад
за такое надо принудительно лечить... или сажать...мдя...
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2k
v_m_s Час назад
Продавщица корявая, как эта бабка у нее все из рук по выхватывала...
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41k
Сергей Час назад
правнучка Колонтай, которая фурия революции.
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22k
ЦСКА 2 часа назад
Журчат ручьи ё-моё.....
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345
sever84 2 часа назад
Ссылка coub.com
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
И что же этот топор продавал???

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7
Neftyanoy56 2 часа назад
Боевая бабка
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45k
turyst 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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15k
Андрей Донченко 3 часа назад
Прошли те времена, когда пенсионер был олицетворением скромности и мудрости. Значительной части тех, кому сейчас 60-70 лет, в лихие 90-е было по 30-40. Те времена, сломали не одну если не жизнь, то точно психику.
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52k
smakido 3 часа назад
Видео впечатляет - почему психически больной человек свободно разгуливает по улицам города. ?Кстати, она совсем не "божий одуванчик", а физически довольно сильная-бед еще больше натворить может. Неясна судьба хрупкой девушки продавца?
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7k
Компьютер DELL монитором 3 часа назад
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10k
Игорь 4 часа назад
хрена себе - Гингачгук
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