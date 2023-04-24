В Ржеве неадекватная пенсионерка с топором разгромила витрину магазина

По рассказам местных жителей, "божий одуванчик" продолжает гулять по городу как ни в чём не бывало.
В Ржеве (Тверская область) престарелая женщина на ровном месте устроила скандал и разнесла топором витрину хозяйственного магазина из-за того, что ей не понравилось обслуживание.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как пенсионерка сначала разглядывает товары, а затем о чём-то тихо спросив продавщицу, начинает швырять ей в лицо попавшиеся под руку предметы. Затем хватает со стены продающий топор и разносит им несколько витрин, монитор, терминал и швыряет его в сторону сотрудницы магазина. Девушка, к счастью, не пострадала.
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Сотрудница магазина сразу вызвала полицейских, которые сейчас якобы устанавливают личность неадекватной женщины.
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Примечательно, что жители Ржева в соцсетях сообщают, что видели, как подозрительный "божий одуванчик" гулял по магазинам города. И по словам местного мужчины, продолжает свой променад по улицам города.
Интересно, что местные жители сработали быстрее полиции, установив личность нарушительницы. Так, по словам одной ржевитянки, на кадрах запечатлена совсем не пенсионерка. Ей всего 43 года, просто она выглядит престарелой из-за болезни. А болезнь, как нетрудно догадаться, у неё в голове. Почему, она не находится в положенном ей месте, к сожалению, неизвестно.
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