Во Франции продолжаются беспорядки из-за повышения пенсионного возраста

Во Франции увеличили пенсионный возраст: с 62 до 64 лет. Это вызвало бурю недовольства. Особенно возмутились тем, что президент республики, Эммануэль Макрон, объяснял необходимость этой реформы с часами на руке за 80 000 евро. Во время интервью он украдкой снял их под столом.