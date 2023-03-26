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Во Франции продолжаются беспорядки из-за повышения пенсионного возраста

Во Франции продолжаются беспорядки из-за повышения пенсионного возраста

Автор:
26 марта 2023 19:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: беспорядки   бордо   кафе   париж   пенсионный возраст   погромы   полиция   протесты   франция   эммануэль макрон   
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В Париже, да и по всей стране, бушует «веселье».

Во Франции увеличили пенсионный возраст: с 62 до 64 лет. Это вызвало бурю недовольства. Особенно возмутились тем, что президент республики, Эммануэль Макрон, объяснял необходимость этой реформы с часами на руке за 80 000 евро. Во время интервью он украдкой снял их под столом.

Люди вышли на улицы и устроили погромы: сожгли множество машин, побили витрины магазинов и сцепились с полицейскими.

В Бордо подожгли здание мэрии.

На данный момент ранения получили уже 150 силовиков.

В ответ стражи порядка деловито лупцуют протестантов дубинками и применяют слезоточивый газ.

В конце концов, пожарным надоело тушить машины и они присоединились к демонстрантам.

К ним примкнули и коммунальщики, так что некоторые улицы Парижа выглядят как-то так.

Пока «жара» в самом разгаре. Ну и как «вишенка» на торте - парижские кафе.

Источник:

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Метки: беспорядки   бордо   кафе   париж   пенсионный возраст   погромы   полиция   протесты   франция   эммануэль макрон   
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7  комментариев
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23k
sssss3 Полчаса назад
Горячей забастовкой они "выпустят пар". и всё будет как решили МАКАРОНЫ.
Решать надо без эмоций, прекращать оплату в бюджеты, проплаты в пенсионный, не выход на работу.
Через месяц откатят назад.
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1k
bigkoss 19 минут назад
Ух ты, а у нас не разрешили... Мы все "за"...
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Alex Полчаса назад
Мелочь, но приятно
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Бритва Полчаса назад
не суетятся, привычные к беспорядкам
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