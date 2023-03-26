Во Франции продолжаются беспорядки из-за повышения пенсионного возраста

В Париже, да и по всей стране, бушует «веселье».
Во Франции увеличили пенсионный возраст: с 62 до 64 лет. Это вызвало бурю недовольства. Особенно возмутились тем, что президент республики, Эммануэль Макрон, объяснял необходимость этой реформы с часами на руке за 80 000 евро. Во время интервью он украдкой снял их под столом.
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Люди вышли на улицы и устроили погромы: сожгли множество машин, побили витрины магазинов и сцепились с полицейскими.
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В Бордо подожгли здание мэрии.
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На данный момент ранения получили уже 150 силовиков.
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В ответ стражи порядка деловито лупцуют протестантов дубинками и применяют слезоточивый газ.
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В конце концов, пожарным надоело тушить машины и они присоединились к демонстрантам.
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К ним примкнули и коммунальщики, так что некоторые улицы Парижа выглядят как-то так.
Пока «жара» в самом разгаре. Ну и как «вишенка» на торте - парижские кафе.
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Решать надо без эмоций, прекращать оплату в бюджеты, проплаты в пенсионный, не выход на работу.
Через месяц откатят назад.