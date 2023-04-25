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Жительница Нововоронежа попалась за продажей марихуаны гранёными стаканами

Жительница Нововоронежа попалась за продажей марихуаны гранёными стаканами

Автор:
25 апреля 2023 12:39
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воронежская область   задержание   марихуана   наркотики   сбыт   
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У задержанной дома нашли ещё 30 килограмм "травки". Богатый урожай.

В Нововоронеже полицейские задержали местную наркобароншу, которая практически в открытую торговала марихуаной. Причём делала это проверенным временем способом — гранёными стаканами, как некогда бабушки продавали семечки. За каждый стакан, в который помещалось порядка 70 грамм наркотика, женщина просила 4 тысячи рублей.

В плане реализации товара 58-летняя женщина тоже пошла консервативным путём. Никаких закладок, только личная встреча. Так, собственно, она и попалась — со стаканом дури в кармане.

В доме у задержанной силовики нашли ещё 30 килограммов "травки", которая хранилась в пластиковых ёмкостях и 40-литровых бидонах.

Сообщается, что задержанная вину признала. Как она рассказала полицейским, решиться на продажу наркотиков её сподвигла нищенская зарплата, которую она получала работая маляром.

В отношении неудавшейся наркобаронши завели уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере). Женщине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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Метки: видео   воронежская область   задержание   марихуана   наркотики   сбыт   
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9  комментариев
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32k
Dobry vojak Svejk 45 минут назад
Хранила бы в Сберегательной кассе - хрен бы нашли тайничёк ))
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1k
Alexandr 24 минуты назад
А разве Воронеже нормальная конопля растет?. Это скорее всего техническая разновидность.
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12k
Denissg Полчаса назад
- Тебе в кулёчек или в карман?
- Прямо в косяк, бабуль!
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9k
Пётр 37 минут назад
Ссылка coub.com
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3k
Денис 52 минуты назад
Продавала понятно.
Где она её столько взяла?
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11k
поручик Ржевский Час назад
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28k
Levyathan Час назад
На юге России всегда так было. Да, стаканами, как семечки. Об этом даже Каста пела.
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2k
Василий Афиногенов Час назад
ого,прям как в 90-х,стаканами!
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37k
Александр Час назад
Не курят у нас марихуанну, у нас курят АНАШУ. Вот ее и взяли за продажу санкционки ) А продавала бы, траву, шалу, план, а не марьванну, не попалась бы
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