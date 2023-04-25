Жительница Нововоронежа попалась за продажей марихуаны гранёными стаканами

В Нововоронеже полицейские задержали местную наркобароншу, которая практически в открытую торговала марихуаной. Причём делала это проверенным временем способом — гранёными стаканами, как некогда бабушки продавали семечки. За каждый стакан, в который помещалось порядка 70 грамм наркотика, женщина просила 4 тысячи рублей.



В плане реализации товара 58-летняя женщина тоже пошла консервативным путём. Никаких закладок, только личная встреча. Так, собственно, она и попалась — со стаканом дури в кармане.