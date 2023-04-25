Жительница Нововоронежа попалась за продажей марихуаны гранёными стаканами

У задержанной дома нашли ещё 30 килограмм "травки". Богатый урожай.
В Нововоронеже полицейские задержали местную наркобароншу, которая практически в открытую торговала марихуаной. Причём делала это проверенным временем способом — гранёными стаканами, как некогда бабушки продавали семечки. За каждый стакан, в который помещалось порядка 70 грамм наркотика, женщина просила 4 тысячи рублей.
В плане реализации товара 58-летняя женщина тоже пошла консервативным путём. Никаких закладок, только личная встреча. Так, собственно, она и попалась — со стаканом дури в кармане.
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В доме у задержанной силовики нашли ещё 30 килограммов "травки", которая хранилась в пластиковых ёмкостях и 40-литровых бидонах.
Сообщается, что задержанная вину признала. Как она рассказала полицейским, решиться на продажу наркотиков её сподвигла нищенская зарплата, которую она получала работая маляром.
В отношении неудавшейся наркобаронши завели уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере). Женщине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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Где она её столько взяла?