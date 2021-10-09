Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском

Скрутить болтливых наркоманов помогли пассажиры транспортного средства.
Два жителя Томска стали фигурантами нескольких дел из-за собственной болтливости. Находясь в автобусе, они на радостях обсуждали, как прекрасно проведут долгожданный пятничный вечер. Один из балбесов во всеуслышание похвастался, что "догоняться" они будут "солью", которая у него с собой.
Находившийся в автобусе полицейский в штатском просто не мог упустить шанса заработать такую легкую "палку". Он показал удостоверение и предложил болтунам-наркоманам проследовать с ним в отдел. Томичи отреагировали агрессивно и отказались повиноваться полицейскому. В автобусе завязалась потасовка, но благодаря другим пассажирам подозреваемых удалось скрутить уже вне транспортного средства.
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При досмотре личных вещей томичей полицейские обнаружили небольшой сверток с белым порошком, предположительно, с той самой "солью" (мефедрон).
Вещества в свертке было совсем немного - 0,39 грамма. Но на статью хватит. На одного из томичей полицейские завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств") и вдобавок на обоих составили административные протоколы по ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела на второго фигуранта дела. Чтобы его товарищу не скучно было.
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То есть когда с 5-го раза кто-то попадется, то получаешь огромное удовлетворение, конечно. Но пока окно не закроешь и рабочий репеллент не используешь, то шансов выспаться почти нет
https://old.fishki.net/video/3969746-narkoman-ne-v-tom-meste-pontanulsja.htmlhttps://old.fishki.net/video/3969746-narkoman-ne-v-tom-meste-pontanulsja.html