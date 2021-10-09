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Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском

Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2021 15:38
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   курьез   наркотики   полиция   томск   хвастовство   
1583
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Скрутить болтливых наркоманов помогли пассажиры транспортного средства.

Два жителя Томска стали фигурантами нескольких дел из-за собственной болтливости. Находясь в автобусе, они на радостях обсуждали, как прекрасно проведут долгожданный пятничный вечер. Один из балбесов во всеуслышание похвастался, что "догоняться" они будут "солью", которая у него с собой.


Находившийся в автобусе полицейский в штатском просто не мог упустить шанса заработать такую легкую "палку". Он показал удостоверение и предложил болтунам-наркоманам проследовать с ним в отдел. Томичи отреагировали агрессивно и отказались повиноваться полицейскому. В автобусе завязалась потасовка, но благодаря другим пассажирам подозреваемых удалось скрутить уже вне транспортного средства.

При досмотре личных вещей томичей полицейские обнаружили небольшой сверток с белым порошком, предположительно, с той самой "солью" (мефедрон).

Вещества в свертке было совсем немного - 0,39 грамма. Но на статью хватит. На одного из томичей полицейские завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств") и вдобавок на обоих составили административные протоколы по ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела на второго фигуранта дела. Чтобы его товарищу не скучно было.

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Метки: видео   задержание   курьез   наркотики   полиция   томск   хвастовство   
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16  комментариев
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507
Ольга 2 часа назад
Да, наркота сильно отшибает мозги. Премия Дарвина.
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2k
Kons Минуту назад
Ловить наркоманов на улицах - это примерно также как надеяться перебить комаров руками в темноте в спальне перед сном, не вставая с кровати


То есть когда с 5-го раза кто-то попадется, то получаешь огромное удовлетворение, конечно. Но пока окно не закроешь и рабочий репеллент не используешь, то шансов выспаться почти нет
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63
Алексей Маз 2 минуты назад
Старая народная мудрость: Язык твой - враг твой.
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1k
AVATAR 22 минуты назад
На днях видел одного закладчика или наркошу прогуливающегося по улице, потом сел, начал ковырятся в земле и встал пошел дальше. Вот что мне нужно было делать? Позвонить в полицию? Так потом затаскают, неохота с ними связываться
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397
Филимон Филимонов 55 минут назад
Молодцы.Оперативно сработали.Жаль только ,что эти наркомутанты получат по три года,а то и общественное порицание если хорошо будут плакаться перед судьёй,и опять свобода, и колёса,и жизнь малина.
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109
Мы Ул 57 минут назад
Давай еще раз.
https://old.fishki.net/video/3969746-narkoman-ne-v-tom-meste-pontanulsja.htmlhttps://old.fishki.net/video/3969746-narkoman-ne-v-tom-meste-pontanulsja.html
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−60
Взрослый мужик 59 минут назад
Пятничный вечер был испорчен
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1k
tvcshnik Час назад
Их друг минусит.
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36k
Alex Час назад
Дебилы 80-го уровня. Теперь к наркоте еще приплюсуют нападение на мента. В общем их место возле параши уже зарезервировано
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1k
Жэка Час назад
Я смеялся и плакал как ребенок пока смотрел это видео
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3k
Ув. Алексей Николаевич Час назад
Мне было бы стыдно в общественном месте сказать, что у меня в кармане "соль". Мало того, что он сам конченный, так ещё и всем трубит об этом!
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Теперь будут баланду в зоне себе солить настоящей солью.
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1k
Никита Сергеевич 2 часа назад
Биба и Боба)
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1k
Андрей Ы. 2 часа назад
Язык мой - враг мой.
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1k
Гур 2 часа назад
Догнались
ДБ
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