Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском

Два жителя Томска стали фигурантами нескольких дел из-за собственной болтливости. Находясь в автобусе, они на радостях обсуждали, как прекрасно проведут долгожданный пятничный вечер. Один из балбесов во всеуслышание похвастался, что "догоняться" они будут "солью", которая у него с собой.





Находившийся в автобусе полицейский в штатском просто не мог упустить шанса заработать такую легкую "палку". Он показал удостоверение и предложил болтунам-наркоманам проследовать с ним в отдел. Томичи отреагировали агрессивно и отказались повиноваться полицейскому. В автобусе завязалась потасовка, но благодаря другим пассажирам подозреваемых удалось скрутить уже вне транспортного средства.