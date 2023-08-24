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В Ленобласти задержали контрабандистов с партией гашиша на 2 миллиарда рублей

В Ленобласти задержали контрабандистов с партией гашиша на 2 миллиарда рублей

Автор:
24 августа 2023 12:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ленинградская область   Наркотики   ФСБ   большегруз   гашиш   задержание   таможня   эстония   
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Фура с 800 килограммами наркотика приехала из Эстонии.

В Ленинградской области таможенники совместно с сотрудниками ФСБ остановили тягач с полуприцепом, внутри которого обнаружили тайники с 812 килограммами наркотиков, которые были расфасованы в 265 пакетов.

Как сообщает ФТС России, внутри брикетов был обнаружен гашиш. Уточняется, что большегруз прибыл из Эстонии. Однако все трое задержанных контрабандистов являются гражданами Литвы.


"Сотрудниками Северо-Западного таможенного управления совместно с оперативниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный ввоз гашиша в Россию", — сообщили в пресс-службе ФТС России.

По приблизительным оценкам, розничная стоимость изъятого наркотика составляет около двух миллиардов рублей.


В отношении задержанных граждан Литвы возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств".

Источник:

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Метки: Видео   Ленинградская область   Наркотики   ФСБ   большегруз   гашиш   задержание   таможня   эстония   
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42  комментария
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4k
Денис 2 часа назад
А почему их не пристрелили при оказании сопротивления?
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964
igor t 20 минут назад
"Я - маленькая лошадка, но стою очень много денег,
Я везу свою большую повозку с того на этот берег."
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27k
Лис 20 минут назад
За такое сразу расстрел на месте.
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8k
soar 38 минут назад
Кто думает, что гашик должен идти с Афгана через Таджикистан, пусть вспомнит, что посылки с Алика тоже через Литву едут.
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1k
jnkbxybr 41 минуту назад
граждан литвы расстрелять...гашиш послать в америку...там нигеры все скурят, нам эта зараза не нужна
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2k
SmartCat101 42 минуты назад
этих тварей не сажать надо а смертную казнь для них ввести ! смерть через донорство органов
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14k
hunter 50 минут назад
это всего лишь капля в море
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1k
Игорь Меншиков Час назад
Мир перевернулся, раньше с Азии возили теперь с загнивающего запада
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Это куда же столько-то? У нас же нет наркоманов. Наркоманы все в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе на улицах тусуются. Транзит?
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397
thrashbox Борис Карабанов Полчаса назад
Машина выехала из Эстонии. Как я понимаю - в 90-ых.
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16k
Shtoppi 2 часа назад
прибалтоты теперь решили наркоту в РФ завозить в промышленных масштабах вместо шпрот?
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Жаль, нет статьи "массовое отсроченное убийство"...
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114k
parallax 2 часа назад
А на дурь что, санкции не вводили?
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7k
rutt 2 часа назад
Барселона? Мароканский получается, туфта, нечего нам это говно везти.
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592
ruslan d 2 часа назад
Эх , сколько добра
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