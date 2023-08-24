В Ленобласти задержали контрабандистов с партией гашиша на 2 миллиарда рублей

Фура с 800 килограммами наркотика приехала из Эстонии.
В Ленинградской области таможенники совместно с сотрудниками ФСБ остановили тягач с полуприцепом, внутри которого обнаружили тайники с 812 килограммами наркотиков, которые были расфасованы в 265 пакетов.
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Как сообщает ФТС России, внутри брикетов был обнаружен гашиш. Уточняется, что большегруз прибыл из Эстонии. Однако все трое задержанных контрабандистов являются гражданами Литвы.
"Сотрудниками Северо-Западного таможенного управления совместно с оперативниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный ввоз гашиша в Россию", — сообщили в пресс-службе ФТС России.
По приблизительным оценкам, розничная стоимость изъятого наркотика составляет около двух миллиардов рублей.
В отношении задержанных граждан Литвы возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств".
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Я везу свою большую повозку с того на этот берег."
А то столько народу ждёт трансплантации.