В Берлине климатические активисты облили краской фасады люксовых бутиков

"Спасители планеты" считают, что богатых людей быть не должно, ведь из-за их образа жизни тают льды и страдает планета.
Берлинские экоактивисты из европейкой организации "Последнее поколение" напали на люксовые бутики, расположенные на фешенебельном бульваре Курфюрстендамм. Как ранее их соратники из Лондона они
испоганили залили оранжевой краской витрины и фасады бутиков известных люксовых брендов.
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После акта вандализма климатические активисты попозировали перед камерами с плакатами, на которых было написано: "Мы больше не можем позволить себе богатых», а также «Ваша роскошь = наш климатический коллапс".
Позже берлинское подразделение "Последнего поколения" опубликовало в соцсетях пост, в котором выступило против богачей. По их словам, роскошь, демонстрируемая на Курфюрстендамм, сильно контрастирует с реальной жизнью обычных людей, которые с трудом могут позволить себе еженедельные покупки продуктов.
Также в организации заявили, что образ жизни богатых немцев способствует выбросу парниковых газов в тысячу раз больше, чем обычного человека.
Через некоторое время активистов задержали полицейские и отвезли в отдел. Дальнейшая их судьба неизвестна. Но очевидно, что ничего серьёзного с ними не приключится, иначе они не были бы такими смелыми.
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Уж кто, так эти зеленые сами те еще вредители.
Если у одного 10 марок, а у другого 1000000 то социальный разнос слишком велик. Уберем его. Пусть между низшим и высшим будем 100. Тогда обычный работник получает 200 рублей, человек на вахте 800, а режиссер Гайдай 9000.
Тут и до "Александр стрелял в царя" недалеко...
В следующий раз явятся тоже какие-нить борцы - и витрины уже побьют.
Открою ещё один секрет: 90е прошли
Из морковного сока?
Или из корочек мандаринов?
Ох, желтуха пафосная.
Кому очевидно? Аргумент вообще не аргумент. Навальнисьы прыгали на машинах службистов и бутылки в них кидали, с ними очевидно ничего серьезного не приключилось, иначе они бы не были такими смелыми. Вроде такой аргумент.
Гадкость немецкой системы заключается в том, что судить тебя скорее всего будут теперь несколько лет (суды забиты делами и до тебя очередь найдёт далеко не сразу). Магазину страховка всё вернёт, а вот страховка уже будет на тебя охотиться. Это финансовый аспект. Нарушение общественного порядка никто не отменял, даже в Германии.
Про "зелень" не буду говорить, на эту тему известно достаточно фактов. То, что "зелёные" ещё не сдохли, говорит о "проблемах в образовании". Ну и политический аспект никто не отменял.