FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6358 постов • 3040 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Берлине климатические активисты облили краской фасады люксовых бутиков

В Берлине климатические активисты облили краской фасады люксовых бутиков

Автор:
22 апреля 2023 19:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: акция   берлин   бутики   вандализм   видео   задержание   краска   экоактивисты   
4642
6
1

"Спасители планеты" считают, что богатых людей быть не должно, ведь из-за их образа жизни тают льды и страдает планета.

Берлинские экоактивисты из европейкой организации "Последнее поколение" напали на люксовые бутики, расположенные на фешенебельном бульваре Курфюрстендамм. Как ранее их соратники из Лондона они испоганили залили оранжевой краской витрины и фасады бутиков известных люксовых брендов.

После акта вандализма климатические активисты попозировали перед камерами с плакатами, на которых было написано: "Мы больше не можем позволить себе богатых», а также «Ваша роскошь = наш климатический коллапс".

Позже берлинское подразделение "Последнего поколения" опубликовало в соцсетях пост, в котором выступило против богачей. По их словам, роскошь, демонстрируемая на Курфюрстендамм, сильно контрастирует с реальной жизнью обычных людей, которые с трудом могут позволить себе еженедельные покупки продуктов.

Также в организации заявили, что образ жизни богатых немцев способствует выбросу парниковых газов в тысячу раз больше, чем обычного человека.

Через некоторое время активистов задержали полицейские и отвезли в отдел. Дальнейшая их судьба неизвестна. Но очевидно, что ничего серьёзного с ними не приключится, иначе они не были бы такими смелыми.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: акция   берлин   бутики   вандализм   видео   задержание   краска   экоактивисты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
..: Атеист :.. 11 часов назад
Придурки! А эти долб?бы не подумали о том, что испортив рамы и стекло они сделали чуть больше мусора? и чуть увеличили спрос на рамы и стекло? А чтобы сделать то же стекло нужно много техники, начиная от добычи песка заканчивая доставкой готового стекла к месту установки. А вся эта техника работает на бензе, дизеле и делает выбросы в атмосферу. + Наработки масла в технике, износ покрышек и т.п.

Уж кто, так эти зеленые сами те еще вредители.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
14k
a_komolow 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
530
adssaf afasffdsga Час назад
То есть дебилы, которые вместо работы могут позволить себе страдать такой хернёй, выступают против богатых, т.е. своего начальства и организаторов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
soar 3 часа назад
С учетом активнейшей деиндустриализацией Европы, богатых в ней точно поубавится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
russger 4 часа назад
Они не уточнили из чего краска и где они её взяли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям 5 часов назад
Не климатические активисты, а клинические питерасты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Григорий 5 часов назад
Когда-то Задорнов шутил - в мире не должно быть бедных. Это ошибка. В мире не должно быть богатых.
Если у одного 10 марок, а у другого 1000000 то социальный разнос слишком велик. Уберем его. Пусть между низшим и высшим будем 100. Тогда обычный работник получает 200 рублей, человек на вахте 800, а режиссер Гайдай 9000.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
319
Вася Васильев 6 часов назад
Входные группы не отмывать, а сносить и менять на новые. Счёт + штраф этим мартышкам и не выпускать их из украинской тюрьмы до оплаты счёта. С хохлами про тюрьму договориться думаю у фашиков не проблема будет. При этом тюрьма должна быть максимально близко от линии фронта. Если не получится договориться с хохлопами про аренду тюрьмы, то с камбоджийцами 100% получится. После такого наказания ни одна европаскуда не то что бузить, дорогу на красной перейти будет бояться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
319
Вася Васильев russger 4 часа назад
Хохлопы конечно не при чём )) но тюрьмы у них 100% не комфортные. Задача же этих шизиков вернуть на землю из их зелёных облаков, а места лучше чем хохлятская тюрьма рядом с европой нет..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
891
max20 7 часов назад
Эти дураки и на снукере выступили.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
910
Kra 7 часов назад
какое-то весеннее обострение...
Тут и до "Александр стрелял в царя" недалеко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladislav Grigorenko 7 часов назад
Против богатых? Ага. Эти идиоты даже не отдупляют, что именно богатые (обладающие реально огромными капиталами) финансируют весь их движняк и используют в своих интересах. Со своей стороны, с нескрываемым интересом жду, когда эти невежественные истеричные понторезы начнут вместо своих рук приклеивать к асфальту свои голые жопы, а пожарные с полицией и санитарами будут пытаться их отодрать. То-то окружающая среда возрадуется!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82
Alex 7 часов назад
климатические активисты.... Правильнее наверное, клинические идиоты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 8 часов назад
Тут всё зависит от того, с какой стороны "прилавка" находишься. Богатые считают что ледники тают из-за бедных, так как их слишком много. Соответственно не должно быть именно нищебродов. Поэтому проводят планомерную политику по их (нас) утилизации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
181
Pasha Panfilov 9 часов назад
Я так понимаю хозяин бутика кому-то за крышу не заплатил, ну и ему подкинули этих вот. Как предупреждение.
В следующий раз явятся тоже какие-нить борцы - и витрины уже побьют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
turyst 9 часов назад
Интересно, а краска у них была экологически чистая?
Из морковного сока?
Или из корочек мандаринов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey G 10 часов назад
"Но очевидно, что ничего серьёзного с ними не приключится, иначе они не были бы такими смелыми".

Ох, желтуха пафосная.
Кому очевидно? Аргумент вообще не аргумент. Навальнисьы прыгали на машинах службистов и бутылки в них кидали, с ними очевидно ничего серьезного не приключилось, иначе они бы не были такими смелыми. Вроде такой аргумент.
Гадкость немецкой системы заключается в том, что судить тебя скорее всего будут теперь несколько лет (суды забиты делами и до тебя очередь найдёт далеко не сразу). Магазину страховка всё вернёт, а вот страховка уже будет на тебя охотиться. Это финансовый аспект. Нарушение общественного порядка никто не отменял, даже в Германии.
Про "зелень" не буду говорить, на эту тему известно достаточно фактов. То, что "зелёные" ещё не сдохли, говорит о "проблемах в образовании". Ну и политический аспект никто не отменял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Valiko 10 часов назад
когда производители делают дерьмовый товар - машины/телефоны/одежду с низким сроком эксплуатации (зачастую умышленно) - вот они превращают ресурсы в мусор, бедных в нищих, а топливо в СО2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Максим Т. 10 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
parallax 10 часов назад
На святое покусились. Так ведь до атаки на дворцы и яхты дело дойдёт. А такое грубое попрание демократии западная толерастия допустить не может.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Марина 10 часов назад
Обыкновенная зависть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
821
Igor Grishaev 10 часов назад
Может, всё-таки климактерические активисты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 9 комментариев
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

147925



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Нижнекамске водители поставили на место наглого обочечника
В Нижнекамске водители поставили на место наглого обочечника
40 фотографий без контекста, которые и удивят, и порадуют
40 фотографий без контекста, которые и удивят, и порадуют
Набирающие популярность в сообществах
О разнице в классе хоккейных команд чемпионата СССР
О разнице в классе хоккейных команд чемпионата СССР
Рабочий класс. Мужчины
Рабочий класс. Мужчины
Хорошая находка для любителей детективов
Хорошая находка для любителей детективов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина увольнения

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#автомир#машина#люди#авто аварии#Еда#Мемы#актеры
#Юмор#факты#в мире#Прикол#аварии#кино#познавательно#забавно#наука#кошка
#история#животные#автомобили#интересное#дтп#США#кот#картинки#Приколы#Китай
Хорошая находка для любителей детективов Хорошая находка для любителей детективов Экоактивисты решили оставить Германию без хороших дорог Экоактивисты решили оставить Германию без хороших дорог В Тюмени злоумышленник захватил в заложники продавца круглосуточного супермаркета В Тюмени злоумышленник захватил в заложники продавца круглосуточного супермаркета Со стрельбой и погоней в Подмосковье задержали азербайджанского спортсмена-киллера Со стрельбой и погоней в Подмосковье задержали азербайджанского спортсмена-киллера Российские полицейские задержали банду телефонных аферистов во главе с "цыганским шансонье" Российские полицейские задержали банду телефонных аферистов во главе с "цыганским шансонье" Эко-активисты в Британии оскандалились, заблокировав фуру с растительным маслом вместо нефти Эко-активисты в Британии оскандалились, заблокировав фуру с растительным маслом вместо нефти

На что жалуетесь?

Вернуться