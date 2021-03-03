Командир взвода ГИБДД съел наркотики при задержании в Екатеринбурге

Ты - не ты, когда голоден!
В Екатеринбурге полицейские задержали командира взвода дорожно-патрульной службы (ДПС) с наркотиками. Операция проходила вечером 1-го марта на улице Щорса. В этот момент сотрудник ДПС находился на суточном дежурстве.
Служебный автомобиль с проблесковыми маячками стоял в парковочном кармане. Рядом находились подозреваемый и его родственник. В какой-то момент служебное авто заблокировал гражданский УАЗ-Патриот и белая легковушка. Из машин вышли около десяти человек в штатском, положили обоих лицом в снег и надели на них наручники.
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«Ролик, который засняли случайные очевидцы не является фейковым. Это и не фрагмент съемок художественного фильма. В данном квадрате сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации был задержан командир одного из взводов ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу. Речь идет о 40-летнем капитане, он подозревается в хранении наркотических средств», - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
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По ее словам, на месте задержания силовики обнаружили 0,223 грамма мефедрона. При этом анонимный источник сообщил, что этот сверток принадлежал родственнику подозреваемого, а свою дозу уже бывший капитан успел оперативно съесть при задержании.
Сейчас командир взвода ДПС отстранен от службы. В скором времени его планируют уволить и завести уголовное дело.
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