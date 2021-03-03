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Командир взвода ГИБДД съел наркотики при задержании в Екатеринбурге

Командир взвода ГИБДД съел наркотики при задержании в Екатеринбурге (2 фото + 2 видео)

Автор:
03 марта 2021 15:48
Сообщество : Криминал
Метки: Сотрудник ДПС   видео   екатеринбург   задержание   наркотики   полиция   
2619
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Ты - не ты, когда голоден!

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Метки: Сотрудник ДПС   видео   екатеринбург   задержание   наркотики   полиция   
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10  комментариев
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10k
Хью́берт 2 часа назад
Такто таксист рассказывал, что видел как ССБ гаишников задерживала, дак он сказал, что смотрел бы на это вечно.
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388
KoroleveC 5 минут назад
"Не проще ли уволить по тихому?" - а УСБ что кушать будет? Если всех увольнять по тихому....
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3k
Свирепый Бамбр 19 минут назад
А где ролик прихода?
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3
vova old Час назад
так если он съел, значит анализы будет положительные. одного этого достаточно чтобы выгнать со службы
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131
Племянник Путина vova old 9 минут назад
одно дело вылететь с службы, другое дело присесть по 228
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3
vova old Племянник Путина 7 минут назад
я не в курсе, я Но как правило у них 40 лет никакой нету профессии из начальника жизни в безработные тоже тяжело
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80
PLATON Час назад
то реактор самогонный пол квартала снёс то мент дряни с хавал,весело там в катькинграде
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283
Nane First NameLast Час назад
Сам всё хотел съесть. Жадина-говядина! Не мог сразу поделиться.
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−19
Аркаша 2 часа назад
Зря он их съел, лучше бы притворился "учеником школы чхарька", тогда бы годик в дурке посидел и на выход
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21k
Сибиряк 2 часа назад
Что нибудь употребляли сегодня?
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