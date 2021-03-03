Командир взвода ГИБДД съел наркотики при задержании в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские задержали командира взвода дорожно-патрульной службы (ДПС) с наркотиками. Операция проходила вечером 1-го марта на улице Щорса. В этот момент сотрудник ДПС находился на суточном дежурстве.

Служебный автомобиль с проблесковыми маячками стоял в парковочном кармане. Рядом находились подозреваемый и его родственник. В какой-то момент служебное авто заблокировал гражданский УАЗ-Патриот и белая легковушка. Из машин вышли около десяти человек в штатском, положили обоих лицом в снег и надели на них наручники.