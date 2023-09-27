В доме бывшей главы подмосковного Ступино полицейские обнаружили нарколабораторию

Полицейские нагрянули в частный дом с проверкой, на подозрительных жильцов которого жаловались соседи. В итоге правоохранители сорвали джек-пот — обнаружили там огромную нарколабораторию, а также несколько сотен литров неизвестной жидкости, используемой для изготовления запрещённых веществ, и 5 килограмм наркотиков, три из которых оказались мефедроном.





Как выяснилось позднее, интересный дом в деревне Знаменское городского округа Кашира в Подмосковье принадлежит бывшей главе подмосковного города Ступино Вере Назаровой, занимавшей этот пост с 2017 по 2021 год. Женщина утверждает, что никакого отношения к наркотикам не имеет и год как сдаёт дом жителю Рязанской области по имени Сергей. Бывшая чиновница не соврала — соседи действительно жаловались на одного россиянина и двух латышей. Однако те точно знали, у кого следует снимать дом для лаборатории, чтобы минимизировать риски. Впрочем, это их не спасло.