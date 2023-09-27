FISHKINET
Сообщество Криминал 2191 пост • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В доме бывшей главы подмосковного Ступино полицейские обнаружили нарколабораторию

В доме бывшей главы подмосковного Ступино полицейские обнаружили нарколабораторию

Автор:
27 сентября 2023 19:44
Сообщество : Криминал
Метки: Знаменское   Наркотики   деревня   задержание   нарколаборатория   ступино   
2186
2

И пять килограмм готовых к продаже наркотиков. Но бывшая чиновница, конечно, не при чём.

Полицейские нагрянули в частный дом с проверкой, на подозрительных жильцов которого жаловались соседи. В итоге правоохранители сорвали джек-пот — обнаружили там огромную нарколабораторию, а также несколько сотен литров неизвестной жидкости, используемой для изготовления запрещённых веществ, и 5 килограмм наркотиков, три из которых оказались мефедроном.


Как выяснилось позднее, интересный дом в деревне Знаменское городского округа Кашира в Подмосковье принадлежит бывшей главе подмосковного города Ступино Вере Назаровой, занимавшей этот пост с 2017 по 2021 год. Женщина утверждает, что никакого отношения к наркотикам не имеет и год как сдаёт дом жителю Рязанской области по имени Сергей. Бывшая чиновница не соврала — соседи действительно жаловались на одного россиянина и двух латышей. Однако те точно знали, у кого следует снимать дом для лаборатории, чтобы минимизировать риски. Впрочем, это их не спасло.

Сообщается, что 23-летний Сергей уже задержан, латыши объявлены в розыск. Против "рязанского Джесси Пинкмана" возбудили уголовное дело по статье о покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Пареньку светит пожизненное. Что касается Веры Назаровой, то сейчас полицейские расследуют её возможную причастность к производству наркотиков.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Знаменское   Наркотики   деревня   задержание   нарколаборатория   ступино   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Михаил Гривин Полчаса назад
Ну, она девочка и с каре. Так что ничего удивительного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Павел 23 минуты назад
килограммОВ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
DDoS 39 минут назад
Чистейшая подстава. Нах...на (зачем) ГЛАВЕ заниматься такой криминальной хернёй, когда и так сидит на государственных бабках, которые можно красть по немногу ( не привлекая внимания), ну и делиться с кем надо. Скорее кто то серьёзный глаз положил на тёпленькое местечко. Тут связанно скорее с серьёзными ближайшими инвестициями в район или с земельными квотами. Надо понаблюдать кто займёт место и что потом будет происходить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Shtoppi Час назад
ох_енно девки пляшут!!! собственно как и всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Час назад
ЕДРОнавошь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Мойша 2 часа назад
Все может быть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

174604



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
10 малоизвестных фактов о психологии
10 малоизвестных фактов о психологии
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Красота, да и только
Красота, да и только
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Питерский бомж

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#аварии#факты#люди#в мире#Ynews#Россия#кража
#машина#интересное#интересно#Прикол#авто аварии#история#истории#Разное#Москва#милота
#автомобили#животные#позитив#ДТП#Автовсячина#кино#улыбнуло#девушки#Спасение#США
Красота, да и только Красота, да и только Полицейский делал закладки и задерживал тех, кто за ними приходит Полицейский делал закладки и задерживал тех, кто за ними приходит Во Внуково таможенники задержали девушку с 90 пакетами кокаина в желудке Во Внуково таможенники задержали девушку с 90 пакетами кокаина в желудке Появилось видео задержания организовавшего нарколабораторию единоросса Появилось видео задержания организовавшего нарколабораторию единоросса Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском Командир взвода ГИБДД съел наркотики при задержании в Екатеринбурге Командир взвода ГИБДД съел наркотики при задержании в Екатеринбурге

На что жалуетесь?

Вернуться