15 работ американского фотографа, которые показывают то, как дикие животные умудряются уживаться с людьми

Женщина на фото купила дом в Эшвилле (Северная Каролина), и каждый день трёхлапая мама-медведица по имени Сара появлялась на её крыльце и смотрела через окно. Вскоре медведица и женщина подружились. Когда Кори приехал фотографировать Сару, она сама, своей мощной лапой, распахнула дверь и вошла прямо в дом.

Детская площадка для медвежат