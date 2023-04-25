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15 работ американского фотографа, которые показывают то, как дикие животные умудряются уживаться с людьми

15 работ американского фотографа, которые показывают то, как дикие животные умудряются уживаться с людьми

Автор:
25 апреля 2023 08:51
Сообщество : Животные
Метки: в мире   город   дикие животные   животные   люди   природа   фото   
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Его серия снимков Cities Gone Wild — это фотоисследование о том, как диким животным удаётся адаптироваться в городской среде и уживаться рядом с людьми. Чикагские койоты, прогуливающиеся мимо небоскрёбов, медведи, которые спокойно заходят к людям на чай, и вездесущие еноты — все они герои работ Кори Арнольда.


Койот на фоне небоскрёбов Чикаго

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Вторжение на частную собственность

Женщина на фото купила дом в Эшвилле (Северная Каролина), и каждый день трёхлапая мама-медведица по имени Сара появлялась на её крыльце и смотрела через окно. Вскоре медведица и женщина подружились. Когда Кори приехал фотографировать Сару, она сама, своей мощной лапой, распахнула дверь и вошла прямо в дом.


Детская площадка для медвежат

Задний двор дома в Эшвилле (Северная Каролина) находится рядом с лесом, в котором обитают медведи. Получается, что медведи и люди живут бок о бок, и местные жители даже устанавливают

игрушки и верёвочные качели для медвежат.


Пришли навестить

У Дженис (женщины на фото) есть знакомая медвежья семья, которая частенько приходить её навестить и поиграть на заднем дворе её дома.


Стая енотов в парке «Золотые ворота» в Сан-Франциско


Пойман опасный преступник

На фото работник профессиональной службы по отлову енотов. Они ловят енотов, которые без спросу поселились на чужих чердаках или в других закоулках дома, и отпускают маленьких возмутителей спокойствия обратно в дикую местность.


Выполз из домашней берлоги

Этот медведь решил сделать своей берлогой старый заброшенный дом.


Ещё один городской енот


Койот из Сан-Франциско


Теперь это их дом


Это кто тут прогуливается по ночному городу?


Ещё один медведь наведывается в гости к людям


Ночной гость

Кори установил фотоловушку у лаза в заборе рядом с рекой в Чикаго. И вот кто в неё попался.


Дикие койоты, которые совершенно привыкли к людям

Койоты спокойно живут на открытых участках Сан-Франциско, полностью окружённых многоэтажными домами. Городская и дикая природа сосуществует тут настолько близко, что нет страха ни со стороны людей, ни со стороны койотов.


Бонус

Фото 1999 года, с которого и началась одержимость фотографа дикой природой, сосуществующей бок о бок с людьми.

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Метки: в мире   город   дикие животные   животные   люди   природа   фото   
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