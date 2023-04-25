15 работ американского фотографа, которые показывают то, как дикие животные умудряются уживаться с людьми

Его серия снимков Cities Gone Wild — это фотоисследование о том, как диким животным удаётся адаптироваться в городской среде и уживаться рядом с людьми. Чикагские койоты, прогуливающиеся мимо небоскрёбов, медведи, которые спокойно заходят к людям на чай, и вездесущие еноты — все они герои работ Кори Арнольда.
Койот на фоне небоскрёбов Чикаго
Вторжение на частную собственность
Женщина на фото купила дом в Эшвилле (Северная Каролина), и каждый день трёхлапая мама-медведица по имени Сара появлялась на её крыльце и смотрела через окно. Вскоре медведица и женщина подружились. Когда Кори приехал фотографировать Сару, она сама, своей мощной лапой, распахнула дверь и вошла прямо в дом.
Детская площадка для медвежат
Задний двор дома в Эшвилле (Северная Каролина) находится рядом с лесом, в котором обитают медведи. Получается, что медведи и люди живут бок о бок, и местные жители даже устанавливают
игрушки и верёвочные качели для медвежат.
Пришли навестить
У Дженис (женщины на фото) есть знакомая медвежья семья, которая частенько приходить её навестить и поиграть на заднем дворе её дома.
Стая енотов в парке «Золотые ворота» в Сан-Франциско
Пойман опасный преступник
На фото работник профессиональной службы по отлову енотов. Они ловят енотов, которые без спросу поселились на чужих чердаках или в других закоулках дома, и отпускают маленьких возмутителей спокойствия обратно в дикую местность.
Выполз из домашней берлоги
Этот медведь решил сделать своей берлогой старый заброшенный дом.
Ещё один городской енот
Койот из Сан-Франциско
Теперь это их дом
Это кто тут прогуливается по ночному городу?
Ещё один медведь наведывается в гости к людям
Ночной гость
Кори установил фотоловушку у лаза в заборе рядом с рекой в Чикаго. И вот кто в неё попался.
Дикие койоты, которые совершенно привыкли к людям
Койоты спокойно живут на открытых участках Сан-Франциско, полностью окружённых многоэтажными домами. Городская и дикая природа сосуществует тут настолько близко, что нет страха ни со стороны людей, ни со стороны койотов.
Бонус
Фото 1999 года, с которого и началась одержимость фотографа дикой природой, сосуществующей бок о бок с людьми.
Источник:
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