Наследие Второй мировой: как выглядит самый радиоактивный город в Великобритании

Всего в 15 километрах от столицы Шотландии находится город Далджети Бэй с потрясающими пляжами. В то же время, это самый радиоактивный город Великобритании.

Появился город относительно недавно, в 1962 году и за этот период успел стать очаровательным местом с пляжами. Там можно найти как современное, так и традиционное жилье, которое пользуется спросом из-за удобного расположения — можно быстро и легко добраться в Эдинбург благодаря железной дороге и автобусам.