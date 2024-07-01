Наследие Второй мировой: как выглядит самый радиоактивный город в Великобритании

В Далджети Бэй огромное количество красивых пляжей и комфортного жилья, что делает город весьма привлекательным для населения. В то же время у населенного пункта весьма своеобразное прошлое.
Всего в 15 километрах от столицы Шотландии находится город Далджети Бэй с потрясающими пляжами. В то же время, это самый радиоактивный город Великобритании.
Появился город относительно недавно, в 1962 году и за этот период успел стать очаровательным местом с пляжами. Там можно найти как современное, так и традиционное жилье, которое пользуется спросом из-за удобного расположения — можно быстро и легко добраться в Эдинбург благодаря железной дороге и автобусам.
"Но у Далджети Бэй своеобразное прошлое. Ее берега были загрязнены радиоактивными обломками списанных самолетов времен Второй мировой войны, что привело к запрету на посещение бухты с 2011 по 2023 год", — говорится в сообщении.
Большая часть северной промышленной зоны города, которая ранее служила базой для Королевских Воздушных сил, сегодня расположена на месте, где ранее была взлетно-посадочная полоса аэродрома.
С 1990 года специалистам удалось извлечь из побережья около 12 тысяч радиоактивных фрагментов, однако, они предоставляют низкий риск для здоровья населения, поэтому жить там неопасно.
"Чтобы удалить все опасные материалы, команда инженеров просеяла тонны песка и почвы со всего пляжа. Работы приостанавливались с октября по апрель каждого года, чтобы защитить зимующих птиц. По последним данным, стоимость проекта составила 10,5 млн фунтов стерлингов.
Источник:
- Один из древнейших городов Ближнего Востока может исчезнуть с карт уже в ближайшие годы
- 10 городов, которые в 2023 году были названы лучшими для путешествий
- Как живется в одном из самых грязных городов в мире
- 14 антиутопических снимков Вароши, крупнейшего города-призрака планеты
- Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты от нападений
Откуда в них радиация нельзя было рассказать?